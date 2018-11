Seehofer schickt Maaßen in den einstweiligen Ruhestand

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Das teilte Seehofer am Montag in Berlin mit.

Er habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um diesen Schritt gebeten, sagte Seehofer am Montag in Berlin. Auslöser seien „inakzeptable Formulierungen“ Maaßens in einer Abschiedsrede. Vor diesem Hintergrund sei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich.

Seehofer nannte in diesem Zusammenhang die Äußerung Maaßens über linksradikale Kräfte in der SPD. Dies sei eine „Grenzüberschreitung“. Er sei auch „menschlich enttäuscht“ von Maaßen, so Seehofer.

Bis zur förmlichen Entscheidung des Bundespräsidenten über die Versetzung sei der Verfassungsschutzpräsident von seinen Aufgaben entbunden, sagte Seehofer. Maaßens bisheriger Stellvertreter Thomas Haldenwang soll vorläufig die Aufgaben des Präsidenten übernehmen, bis zeitnah über die Nachfolge entschieden werde.

Abschiedsrede wurde Maaßen zum Verhängnis

Hintergrund ist eine Abschiedsrede Maaßens, in der er von teilweise linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen hatte. Nach dpa-Informationen beklagte Maaßen am 18. Oktober vor europäischen Kollegen in Warschau, seine Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz seien für diese Kräfte willkommener Anlass gewesen, einen Bruch der großen Koalition zu provozieren.

Zuvor war bekannt geworden, dass Maaßen selbst um eine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gebeten hatte. Ein entsprechendes Ersuchen hatte er in der vergangenen Woche an das Bundesinnenministerium gerichtet, wie unsere Redaktion aus Sicherheitskreisen erfuhr.

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte zuvor erklärt, Kanzlerin Angela Merkel gehe davon aus, dass Seehofer „zeitnah die angemessenen Entscheidungen trifft“.

FDP machte Druck auf Minister Seehofer

Auch die FDP drängte Seehofer zum Handeln. „Die Causa Maaßen ist völlig aus dem Ruder gelaufen“, sagte FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae unserer Redaktion. Mit Blick auf Berichte, Maaßen habe selbst um die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gebeten, forderte Thomae den Innenminister auf, „endlich zu handeln“.

Das Hin und Her müsse ein Ende haben. „Herr Seehofer hätte Maaßen bereits vor Wochen entlassen und sofort für die Nachfolge sorgen müssen“, kritisierte der FDP-Politiker, der auch Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) ist. Er fügte hinzu: „Die Tatenlosigkeit Seehofers bedroht die Funktionsfähigkeit des Verfassungsschutzes und schadet dem Ansehen der Politik insgesamt.“

In seiner jetzt kritisierten Rede vom 18. Oktober in Warschau vor dem „Berner Club“ von Verfassungsschutz-Kollegen hatte der Geheimdienstchef erklärt, dass er sich ein Leben außerhalb des öffentlichen Dienstes vorstellen könne. Er könne „auch die Politik oder in den privaten Sektor“ wechseln, sagte er laut Manuskript.

Wie unsere Redaktion erfuhr, hatte der Grünen-Politiker Konstantin von Notz in der vergangenen Woche bereits das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) des Bundestags auf die Maaßen-Rede aufmerksam gemacht und eine Sondersitzung beantragt.

Rede vor „Berner Club“ inhaltlich provokant

Am 18. Oktober hatte Maaßen in Warschau im Kreis von Kollegen der EU-Inlandsgeheimdienste plus Norwegen und der Schweiz seine Abschiedsrede gehalten. Die Runde wird als „Berner Club“ bezeichnet. In Umlauf kam die Rede, weil sie im Intranet des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) veröffentlicht wurde.

In dem Papier verteidige Maaßen auch seine Zweifel an „Hetzjagden“ am Rande einer rechtsextremen Demonstration in Chemnitz , berichtet die dpa. Die habe es nach Ermittlungen der Polizei, des Staatsanwaltes, lokaler Medien und Mitarbeitern des Verfassungsschutzes nicht gegeben, sagte Maaßen laut Manuskript.

Maaßen hatte bereits im Sommer trotz eines belegten Videos bezweifelt, dass es zu Hetzjagden auf Ausländer gekommen sei. In dem Video war zu sehen, wie Neonazis eine Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund über eine Straße jagt. Maaßen hatte in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung Zweifel an der Quelle des Videos und der Authentizität geäußert.

Maaßen hatte in dem Video sogar eine Falschinformation gesehen, die von einem Mord in Chemnitz habe ablenken sollen. In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind Asylbewerber.

Schilderungen von Opfern sowie Recherchen zahlreicher Medien hatten jedoch die Authentizität des Videos deutlich belegt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Jagd auf ausländische Mitbürger thematisiert. Im Nachgang relativierte Maaßen seine Äußerungen mehrfach. Der Streit um Maaßen hatte im September eine Koalitionskrise ausgelöst, die fast zum Bruch der Regierung geführt hätte.

Vermummte jagen in Chemnitz Flüchtling und prügeln ihn Hetzjagd auf Flüchtlinge in Chemnitz: Ein Afghane ist von Vermummten zusammengeschlagen worden. Reporterin Johanna Rüdiger hat ihn getroffen und mit ihm gesprochen. Im Video erzählt er seine Geschichte. Vermummte jagen in Chemnitz Flüchtling und prügeln ihn

CDU-Vize Armin Laschet kritisiert Causa-Maaßen

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Vize Armin Laschet hat den Fall Maaßen noch einmal kritisiert. „Das ist an Absurdität nicht zu überbieten, was wir da mit Herrn Maaßen und den Reaktionen darauf erlebt haben, dass man, wenn man Fehler macht, noch befördert wird“, sagte Laschet am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.

Die Grünen im Bundestag fordern nun eine Sondersitzung des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste zu den neuen Vorwürfen gegen Maaßen. Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz sagte der dpa, man könne nur wünschen, dass Seehofer endlich handele, die Nachfolge von Maaßen ordentlich regele und das planlose Agieren ende, das alle Beteiligten beschädigt zurück lasse. (san/moi/dpa/rtr)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.