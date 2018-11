Bericht: Hans-Georg Maaßen soll doch entlassen werden

Für Irritationen hatte zuletzt auch gesorgt, dass Maaßens Bundesamt für Verfassungsschutz sich mit dem späteren Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri in den Monaten vor dem Anschlag in Berlin weitaus intensiver befasst hatte als bisher bekannt. Auch gibt es Zweifel in der SPD an Maaßens Haltung zur AfD.

Vielen Abgeordneten in Berlin war Maaßen allerdings bekannt. 2007 sagte er vor dem BND-Untersuchungsausschuss aus. Das Gremium hatte unter anderem zu klären, ob die Bundesregierung mitverantwortlich dafür war, dass der in Deutschland geborene Türke Murat Kurnaz jahrelang unschuldig im US-Gefangenenlager Guantánamo einsaß.

Maaßen stammt aus Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Studiert hat er in Köln und Bonn. Ab 1991 arbeitete er in verschiedenen Abteilungen für das Bundesinnenministerium.

Zurückhaltung ist nicht die herausragendste Eigenschaft, die Hans-Georg Maaßen zugeschrieben wird. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gehörte der Verfassungsschutzchef zu denen, die mehr oder weniger öffentlich Kritik an der Migrationspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übten. Das kam im Kanzleramt gar nicht gut an – der Rheinländer soll damals gemahnt worden sei, sich zurückzuhalten. Laut einem Bericht der „Welt“ soll Merkel bereits vor dem Koalitionstreffen entschieden haben, dass Maaßen seinen Posten räumen muss.

Als Maaßen Präsident des deutschen Inlandsgeheimdienstes mit seinen rund 2700 Mitarbeitern wurde, steckte das Amt in der wahrscheinlich tiefsten Krise seiner Geschichte. Hauptgrund war die Vernichtung von Akten mit Bezug zu den Ermittlungen in der rechtsextremen NSU-Mordserie.

In einem Bericht an das Innenministerium hatte Maaßen seine Äußerungen zu fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz mit Sorge vor einer Desinformationskampagne begründet. Maaßen erhob darin schwere Vorwürfe gegen einen Twitter-Nutzer, der sich „Antifa Zeckenbiss“ nennt. Es sei davon auszugehen, dass dieser ein veröffentlichtes Video vorsätzlich mit der falschen Überschrift „Menschenjagd in Chemnitz“ versehen habe, „um eine bestimmte Wirkung zu erzielen“, schrieb der damalige BfV-Präsident.

In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak. Zwei sitzen in Untersuchungshaft, nach dem dritten wird gefahndet. Nach der Tat gab es fremdenfeindliche Ausschreitungen, bei denen es auch zu Gewalttaten von Rechtsextremisten kam.

Maaßen, von 2012 bis 2018 oberster Verfassungsschützer der Republik, stand in der Kritik, weil er nach den Ausschreitungen in Chemnitz Ende August in einem Interview gesagt hatte, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen „gute Gründe“ dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video „um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken“.

Berlin. Eigentlich sollte Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen Sonderbeauftragter im Innenministerium werden. Doch laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) droht ihm nun die Entlassung. Der Grund: seine mögliche Abschiedsrede.

Wie die Nachrichtenagentur aus Sicherheitskreisen erfuhr, bereite das Innenministerium die Entlassung Maaßens vor. Im Manuskript seiner Entlassungsrede übe Maaßen massive Kritik an Teilen der Regierung.

Ein Ministeriumssprecher sagte am Sonntagabend auf Anfrage, dem Ministerium sei ein Schreiben Maaßens bekanntgeworden, das innerhalb des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) veröffentlicht worden sei. „Nach Abschluss der Prüfung wird Herr Minister Seehofer die notwendigen Konsequenzen ziehen“, sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters weiter. Eine Entscheidung stehe noch aus.

In dem Papier verteidige Maaßen auch seine Zweifel an „Hetzjagden“ am Rande einer rechtsextremen Demonstration in Chemnitz , berichtet die dpa.

Maaßen hatte, trotz eines belegten Videos, bezweifelt, dass es zu Hetzjagden auf Ausländer gekommen sei. In dem Video war zu sehen, wie Neonazis eine Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund über eine Straße jagt. Maaßen hatte in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung Zweifel an der Quelle des Videos und der Authentizität geäußert.

Vermummte jagen in Chemnitz Flüchtling und prügeln ihn Hetzjagd auf Flüchtlinge in Chemnitz: Ein Afghane ist von Vermummten zusammengeschlagen worden. Reporterin Johanna Rüdiger hat ihn getroffen und mit ihm gesprochen. Im Video erzählt er seine Geschichte. Vermummte jagen in Chemnitz Flüchtling und prügeln ihn

Schilderungen von Opfern sowie Recherchen zahlreicher Medien hatten jedoch die Authentizität des Videos deutlich belegt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Jagd auf ausländische Mitbürger thematisiert. Im Nachgang relativierte Maaßen seine Äußerungen mehrfach. (dpa/rtr/ac)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.