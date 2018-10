Auswärtiges Amt verschärft Reisehinweise für Türkei-Urlauber

Reisen in die Türkei können für Urlauber böse enden. Das Berliner Außenministerium hat jetzt seine Warnhinweise für Urlauber erweitert.

Berlin. Das Auswärtige Amt in Berlin hat seine Reisehinweise für die Türkei präzisiert. Es geht dabei um das Verhalten in sozialen Medien – schon ein „Like“ bei Facebook kann zum Problem werden.

„In den letzten beiden Jahren wurden vermehrt auch deutsche Staatsangehörige willkürlich inhaftiert“, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums. Festnahmen und Strafverfolgungen deutscher Staatsangehöriger erfolgten demnach mehrfach in Zusammenhang mit regierungskritischen Stellungnahmen in den sozialen Medien.

Warnung vor „Denunziation“ in sozialen Medien

Dabei könnten auch solche Äußerungen, „die nach deutschem Rechtsverständnis von der Meinungsfreiheit gedeckt sind“, Anlass zu einem Strafverfahren in der Türkei geben.

Jetzt heißt es in den Hinweisen zudem: „Ausreichend ist im Einzelfall das Teilen oder ,Liken’ eines fremden Beitrags entsprechenden Inhalts. Es muss davon ausgegangen werden, dass auch nichtöffentliche Kommentare in sozialen Medien etwa durch anonyme Denunziation an die türkischen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden.

Im Falle einer Verurteilung wegen „Präsidentenbeleidigung„ oder „Propaganda für eine terroristische Organisation“ riskierten Betroffene ggf. eine mehrjährige Haftstrafe, heißt es weiter.

Weiteren Festnahmen liege der Verdacht zugrunde, dass der Betroffene Beziehungen zu einer in der Türkei als terroristisch eingestuften Organisation unterhalte, so z.B. die Gülen-Bewegung.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lässt seit dem gescheiterten Putschversuch gegen ihn 2016 die Justiz rigoros gegen misliebige Personen vorgehen. In der Türkei sitzen zahlreiche Journalisten und Oppositionelle im Gefängnis. Nach offiziellen Angaben sind auch noch fünf Deutsche aus politischen Gründen im Land inhaftiert.

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu.

Foto: Emrah Gurel / dpa

Zuletzt hatte der Fall der deutschen Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu für Schlagzeilen gesorgt. Die 33-Jährige hatte sieben Monate in U-Haft gesessen und durfte Ende August mit ihrem kleinen Sohn nach Deutschland ausreisen.

Ihr und ihrem Mann, gegen den ebenfalls ein prozess läuft, werden Verbindungen zur linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei MLKP vorgeworfen, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. (W.B.)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.