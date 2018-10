Heiko Maas will Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien einstellen

Der Journalist sei ums Leben gekommen, nachdem es zu einem Kampf mit Personen gekommen sei, die er im Konsulat in Istanbul getroffen habe, berichteten staatliche Medien.

Fall Khashoggi Maas will Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien einstellen

Berlin. Der Fall des getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi führt offenbar zu einem Umdenken in der deutschen Rüstungspolitik. Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien sollten aus Sicht von Außenminister Heiko Maas aktuell nicht genehmigt werden.

„Ich glaube, solange diese Untersuchungen andauern, solange wir nicht wissen, was da geschehen ist, gibt es keine Grundlage, auf der positive Entscheidungen für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu treffen sind“, sagte der SPD-Politiker am Samstagabend in einem Interview der ARD-„Tagesthemen“.

Nahles: Verhältnis muss grundsätzlich auf den Prüfstand

Ähnlich äußerte sich die SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles. „Nach einem derart unfassbaren Vorgang gehört das Verhältnis zu Saudi-Arabien grundsätzlich auf den Prüfstand“, sagte sie der „Bild am Sonntag“. Dazu gehörten auch die Rüstungsexporte. „Es muss spürbare Konsequenzen geben.“

Sollten diese nicht „ganz kurzfristig“ erfolgen, müsse es umgehend einen Stopp aller Waffenlieferungen geben, auch der bereits zugesagten, sagte auch CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen der „Welt am Sonntag“.

Röttgen schlägt Ausweisung von Diplomaten vor

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag wies zudem auf einen weiteren Sanktionshebel hin: Er regte an, die Ausweisung saudischer Diplomaten aus Deutschland zu prüfen.

Auf massiven Druck hin hatte die autoritäre Staatsführung Saudi-Arabiens die Tötung Khashoggis im Istanbuler Konsulat eingeräumt – demnach kam der 59-Jährige bei einer Schlägerei ums Leben.

Saudi-Arabien zweitgrößter Abnehmer von Rüstungsgütern

Saudi-Arabien ist in diesem Jahr bisher nach Algerien der zweitgrößte Kunde der deutschen Rüstungsindustrie: Bis zum 30. September erteilte die Regierung Exportgenehmigungen im Wert von 416,4 Millionen Euro.

Die Bundesregierung hatte zuvor am Samstag die Tötung Khashoggis „in aller Schärfe“ verurteilt. „Von Saudi-Arabien erwarten wir Transparenz im Hinblick auf die Todesumstände und die Hintergründe“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Maas. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. (dpa/cho)



