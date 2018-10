Angela Merkel reicht’s: Schluss mit Nörgelei über Flüchtlingskrise

Leinefelde-Worbis. Eigentlich war CDU-Chefin Angela Merkel nach Thüringen gereist, um ihre Partei nach der Wahlschlappe der CSU in Bayern zu motivieren. Vorher musste sie aber offenbar etwas angestauten Frust ablassen.

Vor allem von der ewigen parteiinternen Zeterei über die Flüchtlingskrise von 2015 hat die Bundeskanzlerin genug. Zwar gebe es in der Migrationspolitik sicher noch Probleme, sagte Merkel am Samstag auf dem Parteitag in Leinefelde-Worbis, vor allem aber riesige Fortschritte seit 2015.

Merkel: Keine Zeit mehr verplempern

„Wenn wir uns für den Rest des Jahrzehnts damit beschäftigen wollen, was 2015 vielleicht so oder so gelaufen ist und damit die ganze Zeit verplempern, dann werden wir den Rang als Volkspartei verlieren“, warnte die CDU-Chefin. „Deshalb fordere ich, dass wir uns jetzt um die Zukunft kümmern.“

In ihrer halbstündigen Rede kam Merkel auch mehrfach darauf zurück, dass die CDU nicht zu sehr um sich selbst kreisen dürfe. „Seit einem Jahr beschäftigen wir uns in viel zu hohem Maße damit, ob wir beleidigt sein sollen über das Wahlergebnis“, sagte sie mit Blick auf die Bundestagswahl. Attraktiv seien für Wähler aber nur Parteien, die optimistisch in die Zukunft blickten.

„Wir schaffen das“ gilt als der geflügelte Satz von Angela Merkel in der Flüchtlingskrise. Der Satz wurde vielfach abgewandelt wieder aufgegriffen, wir zeigen wie. Eigentlich war es auch mehr als nur ein Satz. Wörtlich sagte Merkel in der Bundespressekonferenz am 31. August 2015: „Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das! Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden.“ Foto: imago stock&people / imago/IPON

„Das schaffen wir nur gemeinsam, als Staat und als Gesellschaft. Und da bin ich optimistisch. Denn neben der Sorge vor der Verrohung eines Teiles unserer Gesellschaft sehe ich die Chance, dass wir lernen: Eine große Aufgabe macht man am besten gemeinsam.“ Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU), 3. September 2015, im „Die Zeit“-Interview. Foto: Imago

„Allein schafft das kein Land, auch Deutschland nicht. Wir brauchen europäische Solidarität und mehr Engagement in und für die Herkunfts- und Transitländer.“ Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), 12. September, im Interview mit unserer Redaktion. Foto: Amin Akhtar

„Wenn wir zusammen halten, schaffen wir fast alles. Zugleich brauchen wir Realismus: Deutschland kann vielen Menschen eine neue Heimat bieten, aber nicht allen. (…) Wenn wir Deutschen es nicht schaffen, wer dann?“ SPD-Chef Sigmar Gabriel am 18. September 2015 im „Bild“-Interview. Foto: Imago

„Wir schaffen es eben nur dann, wenn wir es richtig machen.“ Horst Seehofer, 22. September 2015, auf der CSU-Herbstklausur mit der Forderung nach einer gerechten Verteilung der Menschen innerhalb Deutschlands und Europas – und einer Begrenzung der Flüchtlingszahlen. Foto: imago stock&people / imago/Sven Simon



„Ich sage wieder und wieder: Wir können das schaffen, und wir schaffen das." Angela Merkel, 15. September 2015, bei einem Treffen mit dem damaligen österreichischen Kanzler Werner Faymann. Foto: imago stock&people / imago/Eibner

„Wir schaffen das nicht ohne Weiteres – das ist schon eine große Anstrengung.“ Bundesinnenminister Thomas de Maiziere, 1. Oktober 2015, im ZDF-heute-journal. Foto: Screenshot ZDF

"Man kann mit Willen sehr, sehr viel schaffen. (…) Ich bin bereit, so hart zu arbeiten, wie ich kann." Angela Merkel, 7. Oktober 2015, bei Anne Will. Foto: Imago

„Wir schaffen das nicht.“ Boris Palmer (Grüne), Oberbürgermeister Tübingen, am 16. Oktober 2015 auf Facebook. Foto: imago stock&people / imago/Metodi Popow

„Für Gesamteuropa gilt: Wir müssen das schaffen! Ich bin deshalb froh, dass ich mit der Bundeskanzlerin eine Verbündete habe, die über einen ausreichend langen Atem und die Tatkraft verfügt, sich solchen Herausforderungen zu stellen.“ EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, 24. Oktober 2015, im Interview mit unserer Redaktion. Foto: Imago



„Die Bundeskanzlerin hat in der Flüchtlingskrise den völlig richtigen Ansatz. Wir sollten uns alle darauf konzentrieren, es wirklich gut zu schaffen.“ Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, 31. Oktober, im Interview mit unserer Redaktion. Foto: imago stock&people / imago/Reiner Zensen

„Wir schaffen das. Ich kann das sagen, weil es zur Identität unseres Landes gehört, Größtes zu leisten.“ Angela Merkel. 14. Dezember 2015, CDU-Parteitag. Foto: imago stock&people / imago/Sven Simon

„Wir schaffen das, denn Deutschland ist ein starkes Land.“ Angela Merkel, 1. Januar 2016, in der Neujahrsansprache. Foto: Screenshot ZDF

„Der Satz klingt schön, aber er reicht nicht aus. Eigentlich muss der Satz lauten: Wir machen das!“ SPD-Chef Sigmar Gabriel, 13. August, im Interview mit unserer Redaktion. Foto: Imago



Stehender Applaus für Merkel

„Nur dafür werden wir gewählt, für nichts anderes. Die Menschen wollen von uns, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken, ohne uns die Welt schön zu malen.“ Angst sei ein schlechter Ratgeber.

Merkel erhielt am Ende stehende Ovationen der thüringischen CDU-Delegierten. Hintergrund der Mahnungen sind Flügelkämpfe innerhalb der CDU und die wiederholten Angriffe der CSU in der Flüchtlingspolitik. In Thüringen wird im Herbst 2019 ein neues Parlament gewählt.

Merkel will Vertrauen zurückgewinnen Die Bundeskanzlerin will nach den schlechten Ergebnissen der Bayernwahl die Arbeit der Großen Koalition besser vermitteln. Merkel will Vertrauen zurückgewinnen

(rtr/cho)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.