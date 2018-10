Feine Sahne Fischfilet darf nach Kritik nicht in Dessau auftreten

Mainz. Mehr als 100 Künstler standen bereits für das ZDF auf der Bühne des Bauhaus Dessau, doch bei Feine Sahne Fischfilet reicht die Stiftung nun ihr Veto ein. Der Auftritt der Punkrock-Band um Sänger Jan Gorkow solle abgesagt werden, verlangte sie und machte dabei von ihrem Hausrecht Gebrauch. Rechte Gruppierungen hätten zuvor in sozialen Netzwerken gegen das Konzert mobil gemacht.

Das ZDF reagierte enttäuscht auf den Schritt. Die Stiftung habe dem Sender schriftlich untersagt, die Aufzeichnung in ihren Räumen zu veranstalten, teilte das ZDF am Donnerstag in Mainz mit. Der Sender nehme diese Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis. Das endgültige Aus für das Konzert soll das aber nicht bedeuten.

ZDF sucht neuen Veranstaltungsort für Feine Sahne Fischfilet

„Das ZDF plant weiterhin die Aufzeichnung eines Konzerts zum aktuellen Album der Band, das dem Sendungskonzept entsprechend in Moderationen und Interviews journalistisch eingebettet wird. Nach einem alternativen Veranstaltungsort wird derzeit gesucht“, hieß es.

Der Feine-Sahne-Fischfilet-Auftritt im Bauhaus Dessau war für den 6. November geplant – und offenbar sehnsüchtig erwartet worden.

Feine-Sahne-Fischfilet-Konzert schnell ausverkauft

„Wie stark, dass sich scheinbar so viele Menschen in Sachsen-Anhalt über das Konzert am 6.11. gefreut haben und dat Ding nach ein paar Sekunden ausverkauft war. Wir freuen uns drauf“, schrieb die Band noch am Dienstag auf Facebook. Doch ähnlich stark wie die Unterstützung war die Gegenwehr.

„Die linksfaschistische Band ‘Feine Sahne Fischfilet’ tritt nun auch in Dessau auf“, zitierten die Punkrocker einen Aufruf der rechten Gruppierung „Patriotisches Köthen“. Und weiter: „Das lassen wir uns nicht bieten & streben eine Aktion gegen diesen Wahnsinn an.“

Hakenkreuz vor Bauhaus Dessau geschmiert

Aufrufe wie dieser bewegten offenbar die Stiftung Bauhaus Dessau dazu, das ZDF um Absage des Konzerts zu bitten. Das Bauhaus, das zum Unesco-Welterbe gehört, befürchte Demonstrationen vor der eigenen Tür, ähnlich wie im benachbarten Köthen, teilte eine Sprecherin mit.

Dort gab es zuletzt mehrere Demos von Rechtsextremen. In der Nacht zum Donnerstag war laut der Bauhaus-Chefin auf dem Boden vor dem Eingang des Hauptgebäudes ein Hakenkreuz geschmiert worden.

Punkrocker im Verfassungsschutzbericht genannt

Feine Sahne Fischfilet war vor einigen Jahren wegen Gewaltaufrufen gegen Polizisten im Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern genannt worden. Die Band war zuletzt etwa bei einem Konzert gegen Rechtsextremismus in Chemnitz aufgetreten.

Die Diskussion über das Konzert bewegt auch die Landespolitik in Sachsen-Anhalt. Als schwer bis nicht nachvollziehbar hatte ein Regierungssprecher die Einladung der polarisierenden Punkband bezeichnet. In Staatskanzlei und Kulturministerium gab es die Befürchtung, dass die Marke Bauhaus beschädigt werden könnte.

In Chemnitz spielen am Montag Bands unter dem Motto „#wirsindmehr“ gegen Rechts. Mit dabei: Marteria, Kraftklub und die Toten Hosen. Als Erstes betrat der in Chemnitz geborene Dancehall-Sänger Trettmann die Bühne. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Die Bands wollen damit ein Zeichen gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt setzen. Foto: Sebastian Willnow / dpa

„Toleranz ist supi cool!“: Konzertbesucher machen mit Schildern ihre Haltung klar. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass bis zum frühen Abend rund 50.000 Besucher gekommen waren Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Herz und Hirn statt Hetze: Auch das war eine der Forderung der Besucher. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Über Facebook hatten sich sogar weit mehr als 30.000 Besucher für die Veranstaltung angekündigt. Wegen des erwarteten Andrangs musste das Konzert auf einen größeren Platz verlegt werden. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Vor dem ersten Musik-Act wurde eine Schweigeminute für den auf einem Chemnitzer Stadtfest getöeteten Daniel H. abgehalten. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Tausende Konzert-Besucher skandierten „Nazis raus!“, bevor die Bands loslegten. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Der Rapper Trettmann durfte in seiner Heimatstadt als Erster auf die Bühne. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Nicht nur mit Sprechchören, sondern auch mit Bannern und ihre Kleidung wollten viele Besucher Zeichen gegen Nazis setzen. Foto: Matthias Rietschel / Getty Images

Laut Stadtverwaltung waren am frühen Abend rund 50.000 Besucher zu dem Konzert gekommen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Jan „Monchi“ Gorkow beim Auftritt von Feine Sahne Fischfilet. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Tarek (links) von K.I.Z. beim Auftritt der Berliner Rap-Kombo. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Einige Zuschauer mussten ihre Kletterkünste unter Beweis stellen, um einen freien Blick auf die Bühne zu bekommen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Maxim und der Rest von K.I.Z. setzen sich bei „Wir sind mehr“ nicht zum ersten Mal gegen Nazis ein. Foto: Sebastian Kahnert / dpa



Kritik an Absage von ZDF-Konzert in Dessau

SPD, Linke und Grüne sehen hingegen den Versuch der Einflussnahme. „Das ist ein schwerwiegender Eingriff in die Freiheit von Medien und Kunst und in die Programmautonomie des ZDF, den wir ausdrücklich zurückweisen“, hieß es aus der Linken-Fraktion. Die SPD-Fraktion zeigte sich „sehr besorgt“ über die Intervention.

Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann ergänzte: „Vage Indizien einer Bedrohungslage, die durch die Anmeldung einer rechtsextremen Kundgebung in der Nähe des Veranstaltungsortes auftreten, dürfen kein Grund sein, das Konzert abzusagen.“ (dpa/cho)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.