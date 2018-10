Paul VI.: Der "Pillen-Papst" wird heiliggesprochen

Berlin/Rom. Während die Heiligsprechung der deutschen Ordensschwester Maria Katharina Kasper und des 1980 ermordeten Erzbischofs von San Salvador, Oscar Romero, an diesem Sonntag in Rom weitgehend auf Zustimmung stieß, war die Ehrung für Papst Paul VI. selbst in der katholischen Kirche nicht unumstritten.

Das hat hauptsächlich einen Grund: Der Pontifex, der von 1963 bis 1978 an der Spitze des Vatikan stand, ging als der Papst in die Geschichte ein, der den Gläubigen Verhütungsmittel wie Kondome und die Anti-Baby-Pille verbot – und ihm den Beinamen „Pillen-Paul“ eintrug.

Paul VI. bereitete auch Franziskus den Weg

Seine 1968 veröffentlichte Enzyklika „Humanae Vitae“ steht bis heute exemplarisch für Antiquiertheit und Lustfeindlichkeit der Amtskirche. Sie stellt eines der umstrittensten päpstlichen Schreiben der neueren Kirchengeschichte dar. Durch die Enzyklika verloren Papsttum und kirchliche Sexuallehre für viele bis heute ihre Glaubwürdigkeit.

Die Laienbewegung „Wir sind Kirche“ mahnte anlässlich der Heiligsprechung , es sei „dringend notwendig, diese Enzyklika einer grundlegenden Kritik zu unterziehen“.

Doch wer den Italiener Giovanni Battista Montini, der am 21. Juni 1963 zum 262. Nachfolger Petri gewählt wurde, auf das Pillen-Verbot beschränkt, greift zu kurz. Tatsächlich war Papst Paul VI. ein – wenn auch vorsichtiger – Reformer, der seinen Nachfolgern Johannes Paul II. und Franziskus den Weg bereitete.

Das war sein erster Auftritt als Papst Franziskus: Am Abend des 13. März 2013 zeigte sich der neu gewählte Pontifex auf der Loggia des Vatikans. Papst Franziskus ist der erste Lateinamerikaner und der erste Jesuit, der zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde. Foto: Cristian Gennari / © epd-bild / Cristian Gennari

Seit seinem Amtsantritt hat Franziskus bei vielen Katholiken Hoffnungen geweckt. Dieses Schwarzweiß-Foto zeigt den jungen Argentinier Jorge Mario Bergoglio (hintere Reihe, 2. v.li.) mit Familienangehörigen in Buenos Aires. Foto: dpa Picture-Alliance / Uncredited / picture alliance / AP Photo

Schon bald nach seiner Wahl traf sich Franziskus mit seinem zurückgetretenen Vorgänger Benedikt XVI. Das Treffen zwischen dem amtierenden und dem emeritierten Papst gilt als „weltgeschichtliche Stunde". Foto: Osservatore Romano / © epd-bild / Osservatore Romano

Mit einer feierlichen Messe auf dem Petersplatz in Rom trat der neue Papst sein Amt an. Der Dekan des Kardinalskollegiums, Angelo Sodano (re.), steckte Franziskus den Fischerring auf. Den Amtsring aus vergoldetem Silber ziert eine Darstellung des Apostel Petrus, dessen Nachfolger die Päpste sind. Hunderttausende Gläubige hatten sich versammelt, um mit dem Oberhaupt der weltweit mehr als einer Milliarden Christen die rund zweistündige Messe zu feiern. Foto: Cristian Gennari / © epd-bild/Cristian Gennari/Agen

Da durfte der Sombrero nicht fehlen: Im Februar 2016 besuchte Franziskus Mexiko. In der Basilika der Heiligen Jungfrau von Guadalupe zelebrierte er eine Messe. Foto: dpa Picture-Alliance / Presidenciamx / picture alliance / ZUMAPRESS.com



Große Aufmerksamkeit erregte der Besuch des Papstes im April 2016 auf der griechischen Insel Lesbos. Dort waren Tausende Flüchtlinge gestrandet. Viele von ihnen begrüßten den Pontifex. Am Ende nahm Franziskus zwölf Flüchtlinge mit nach Rom. Foto: imago stock&people / imago/Independent Photo Agency Int.

Ein Höhepunkt war der Besuch des Papstes in den USA im September 2015, wo er in Washington mit US-Präsident Barack Obama zusammentraf. Die beiden verstanden sich offenbar bestens. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Karfreitag 2016 im Vatikan: Papst Franziskus begeht die Leiden Christi am Kreuz in tiefer Demut. Foto: Franco Origlia / Getty Images

Papst Franziskus ist ein Mann der großen Gesten. Foto: Franco Origlia / Getty Images

Es fällt ihm nicht schwer, die Menschen für sich einzunehmen. Foto: MAX ROSSI / REUTERS



Auf seiner Afrikareise besuchte Franziskus im November 2015 auch das Armenviertel Kangemi in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Beim Besuch des Slums am Stadtrand beklagte er die Ausgrenzung großer Bevölkerungsteile in Elendsvierteln am Rande von Metropolen. Foto: L'Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.

Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau im Juli 2016. Schweigend durchschritt Franziskus das Eingangstor mit dem zynischen Motto „Arbeit macht frei". Foto: Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.

Das katholische Kirchenoberhaupt verharrte in stillem Gebet sitzend vor einer der KZ-Barracken. Foto: imago stock&people / imago/epd

Im Juli 2013 besuchte Papst Franziskus in Rio de Janeiro den Weltjugendtag. Am Strand der Copacabana feierte er in Anwesenheit von einer Million Menschen ein Begrüßungsfest mit brasilianischer Musik, Tanz und Feuerwerk. Foto: Cristian Gennari / © epd-bild / Cristian Gennari

Wortgewandt und mit viel Witz übt Papst Franziskus sein Amt an der Spitze der katholischen Kirche aus. Foto: Thomas Lohnes



Im Mai 2016 erhielt der Pontifex den Internationalen Karlspreis. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (re.) gratulierte. Der Papst bekam die Auszeichnung „in Würdigung seines herausragenden Engagements für Frieden, Verständigung und Barmherzigkeit in einer europäischen Gesellschaft der Werte". Foto: Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.

Ein historischer Moment: Am Reformationstag 2016 trafen sich Franziskus und der Präsident des Lutherischen Weltbundes, Bischof Munib Younan (li.), im schwedischen Lund zu einer gemeinsamen Messfeier. Foto: imago stock&people / imago/Independent Photo Agency Int.

Bei dem Treffen mit den Lutheranern in Lund, mit dem das Lutherjahr 2017 offiziell eingeläutet wurde, warb Franziskus für mehr Gemeinsamkeit zwischen Katholiken und Protestanten. Foto: Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.



Es war Paul VI. der nach dem Tod Johannes XXIII. die beim Zweiten Vatikanischen Konzil angestoßenen kirchlichen Reformen vorantrieb und umsetzte. Während der 15 Jahre seines Pontifikats entstaubte er die Amtskirche, schaffte Jahrhunderte alte Posten und Pöstchen ab. Paul VI. selbst legte die päpstliche Tiara, ein Symbol päpstlicher Machtansprüche, endgültig ab.

Er setzte eine Liturgiereform um und war der erste Papst, der die Messe nicht in lateinischer Sprache hielt. Ebenfalls als erster Papst der Neuzeit reiste er ins Ausland, seine Rede zum Weltfrieden 1965 vor der UN-Vollversammlung in New York war ein flammender Appell gegen den Krieg, sein Besuch im Heiligen Land trug in erheblichem Maße zur Verständigung mit dem Judentum bei.

Er rückte die soziale Frage ins Zentrum

Dass Paul VI. dabei nicht so resolut und mutig voran ging wie seine Nachfolger, erklärt sich auch aus der Zeit. In den 60er-Jahren spielte sich das Wirken des Papstes gleichsam in ganz dünner Luft ab, unnahbar, meist abgeschirmt hinter den hohen Mauern und schweren Portalen des Vatikan.

Doch ohne die Auslandsbesuche Pauls VI. wäre der Rekord-„Reise-Papst“ Johannes Paul II. nicht denkbar gewesen; genauso wenig wie ein Papst Franziskus , der eine „arme Kirche für die Armen“ einfordert, ohne die „Vorarbeit“ Pauls denkbar wäre, der 1967 die soziale Frage erstmals behandelte und den Nord-Süd-Konflikt thematisierte.

