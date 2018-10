„Unteilbar“-Demo in Berlin gegen Rassismus: Zehntausende Demonstranten erwartet

Mehrere Zehntausend Demonstranten wollen am Samstag in Berlin ein Zeichen gegen rechte Hetze setzen. Auch Prominente sind angekündigt.

Die Volksbühne in Berlin: Ein Riesenposter mit dem Schriftzug „Unteilbar“ kündigt die Großdemonstration an.

Berlin. Mehrere zehntausend Menschen werden am Samstag (12 Uhr) zu einer Demonstration gegen Rassismus in der Hauptstadt erwartet. Unter dem Motto „Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung“ rief das Bündnis „Unteilbar“ zu dem Protest auf. Er richtet sich gegen rechte Hetze, Diskriminierung, das Flüchtlingssterben auf dem Mittelmeer und Kürzungen im Sozialsystem.

Angemeldet sind für die Veranstaltung 40.000 Teilnehmer. Wie viele tatsächlich kommen werden, konnten weder die Veranstalter noch die Polizei vorher einschätzen.

Die Demonstration startet mit einer Auftaktveranstaltung am Alexanderplatz. Ab 13 Uhr soll sich der Aufzug in Bewegung setzen. Die Strecke führt von der Stadtmitte über den Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor und dann zur Siegessäule.

Außenminister unterstützt Demonstration

Zahlreiche Organisationen, Verbände und Parteien unterstützen den Aufruf. Darunter waren auch Prominente wie der Schauspieler Benno Fürmann, der Fernsehmoderator Jan Böhmermann, die Band die Ärzte und die Filmemacherin Hito Steyerl. Künstler wie Konstantin Wecker, Herbert Grönemeyer und Joy Denalane werden auf der Abschlusskundgebung zu hören sein. Angemeldet wurde die Demo bis 23 Uhr.

Außenminister Heiko Maas unterstützt die in Berlin geplante Großdemonstration. Der SPD-Politiker nannte es ein großartiges Signal, dass am Samstag so viele auf die Straße gehen. „Wir lassen uns nicht spalten – von rechten Populisten schon gar nicht“, sagte Maas unserer Redaktion.

Er betonte, die Mehrheit in Deutschland stehe für Toleranz und Weltoffenheit. Neuer Nationalismus löse kein einziges Problem. „Wir brauchen keine Abschottung, sondern mehr internationale Zusammenarbeit. Eine Vielfalt der Herkünfte, Hautfarben, Religionen und Lebensstile ist für uns eine Bereicherung und keine Bedrohung.“ Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus dürften keinen Platz haben, „weder bei uns noch irgendwo sonst auf der Welt“, sagte Maas weiter. (dpa/les)

