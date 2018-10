Ministerrat Deutsche Diesel-Politik steht in Europa deutlich am Pranger

Luxemburg. Die Attacke auf die Autopolitik der Bundesregierung war für europäische Verhältnisse ungewöhnlich harsch, aber gut vorbereitet. „Die Bundeskanzlerin fährt die deutsche Autoindustrie klima- und industriepolitisch an die Wand“, schimpfte der Luxemburger Umwelt-Staatssekretär Claude Turmes beim Treffen der 28 EU-Umweltminister.

Erst beschwerte er sich über Berlins Bremserrolle bei Klimaschutzvorgaben für Pkw, dann nahm sich Turmes den jüngsten Dieselkompromiss vor: „Es kann nicht sein, dass Dieselautos in deutschen Städten nicht mehr fahren dürfen, aber in Warschau oder Bukarest die Luft verschmutzen und die Gesundheit gefährden“.

Scharfe Kritik an Dieselgipfel-Einigung

Mit der Klage war die luxemburgische Regierung nicht allein. Beim Ministerrat stand die deutsche Politik überraschend deutlich am Pranger: Einen Tag nach der Veröffentlichung des jüngsten Berichts des Weltklimarats waren zahlreiche Mitgliedstaaten entschlossen, in der Klima- und Luftreinhaltepolitik neue Maßstäbe zu setzen, auch gegen Widerstand aus Berlin.

Dass es Streit um neue Kohlendioxid-Grenzwerte für Pkw im kommenden Jahrzehnt geben würde, war absehbar. Aber nun wird auch scharfe Kritik an der Einigung des Dieselgipfels vergangene Woche geübt.

Auch Berlin muss Fahrverbot einführen – das müssen Diesel-Fahrer jetzt wissen Diesel-Fahrverbot auch in Berlin: So können Autofahrer jetzt nachrüsten – und das zahlt der Staat. Auch Berlin muss Fahrverbot einführen – das müssen Diesel-Fahrer jetzt wissen

Dreckige Diesel wandern nach Osteuropa

Das Problem: Was passiert mit den Fahrzeugen, die in 14 Regionen mit besonders schmutziger Luft per Umweltprämie von 5000 oder 6000 Euro ausgemustert werden? Schrottreif sind die noch lange nicht, sie werden auf Gebrauchtwagenmärkte rollen – und voraussichtlich bevorzugt nach Osteuropa verkauft, weil der deutsche Markt für gebrauchte Diesel schon hoffnungslos verstopft ist.

240.000 ältere Dieselfahrzeuge werden jedes Jahr von Deutschland in andere EU-Länder verkauft, die Steigerungsraten sind vor allem im östlichen Europa hoch. Die Regierungen der Slowakei, Bulgariens oder Polens sind alarmiert, setzten das Thema auf die Tagesordnung der Ministerrunde: Es gebe dringenden Handlungsbedarf.

Problem verlagert sich von West nach Ost

Schützenhilfe kommt von der EU-Kommission: Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska fordert, die in Deutschland ausrangierten Selbstzünder dürften nur mit technischer Nachrüstung zur Stickoxid-Minderung zurück auf die Straßen gelangen. Der einfache Export dagegen verlagere das Luftreinhalteproblem nur von West nach Ost.

Luxemburgs Umweltminister hat deshalb bereits einen Brandbrief an die Kommission geschrieben, vor einer Ungleichbehandlung von europäischen Verbrauchern und einem „Chaos“ in der EU gewarnt. Eine rechtliche Handhabe, einen solche Nachrüstung zu erzwingen, gibt es freilich nicht, die Fahrzeuge sind ja korrekt zugelassen.

Viele wollen von Deutschland Zeichen sehen

Dass deutsche Gebraucht-Diesel schmutziger wären als die Autoflotten in Bulgarien oder Polen, wäre sicher ein Missverständnis; die umstrittenen Fahrzeuge sind ja weiterhin auch in weiten Teilen Deutschlands unterwegs. Dies alles wissen auch die Kommission und die empörten Minister.

Aber mit dem jüngsten Alleingang in der Dieselkrise hat die Bundesregierung die Stimmung unter den EU-Partnern offenbar noch verschlechtert. Viele wollen einfach Zeichen setzen. Ausgerechnet jetzt, da auf EU-Ebene eine wegweisende Entscheidung für die Autoindustrie vor allem in Deutschland ansteht.

Diesel-Nachrüstungen: Das müssen Autofahrer jetzt wissen Diesel-Nachrüstungen: Mit dem Konzept der Bundesregierung soll die Menge an gesundheitsgefährdenden Stickoxiden verringert werden. Was die Regierung und was die Autohersteller jetzt zahlen – und was nicht. Diesel-Nachrüstungen: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Deutschland auch bei CO2-Emissionen einsam

Die Umweltminister rangen am Dienstag auch erbittert um eine gemeinsame Linie bei den CO 2 -Emissionen. Sie einigten sich, die Klimaziele der Gemeinschaft bis 2020 möglicherweise zu erhöhen. Mit dieser Position geht die EU in die nächste Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz im Dezember.

Auch hier wird es einsam um Deutschland. Allein mit nur wenigen Bündnispartnern – etwa Bulgarien und Ungarn – kämpfte die Bundesregierung für den Vorschlag der EU-Kommission, den Autobauern für das Kohlendioxid ein Flotten-Reduktionsziel von 30 Prozent bis 2030 vorzuschreiben – gemessen am Jahr 2021, für das die Vorgabe schon jetzt bei 95 Gramm CO 2 pro Kilometer liegt.

Breite Allianz für ehrgeizigere Klimaziele in Europa

Die deutsche Autoindustrie warnt, mehr sei nicht zu verkraften. Schon das geltende Abgas-Ziel für 2021 werden einige Hersteller wohl verfehlen, es drohen Milliarden-Strafzahlungen. Je strenger neue Vorgaben, desto größer der Druck, Elektroautos zu verkaufen, die bislang aber nur schwach gefragt sind. Doch in Europa hat sich eine breite Allianz gebildet, die ehrgeizigere Klimaziele fordert.

Autobranche bremst Diesel-Konzept der Regierung aus Die Plan sieht Umtauschprämien und Nachrüstungen vor: Autobranche bremst Diesel-Konzept der Regierung aus

Knapp 20 der 28 Staaten, darunter Frankreich, Italien, Schweden, Spanien, Dänemark oder die Niederlande, wollen ein Reduktionsziel von 40 oder 45 Prozent. „Wir müssen den Weg zu Null-Emissions-Autos ebnen“, forderte der dänische Umweltminister Esben Lunde Larsen.

Umweltministerin passt Merkels Linie nicht

Höhere Grenzwerte würden Jobs nicht gefährden, sondern sichern: Die Auto-Industrie müsse gezwungen werden, in Forschung und Entwicklung von Elektroautos auch in Europa zu investieren statt nur in Asien. Dänemark will neue Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2030 verbieten, Frankreich plant ein solches Verbot für 2040.

Vor allem für die deutsche Autoindustrie bedeutet das eine enorme Herausforderung. Das Kanzleramt hat in Merkels Auftrag in den vergangenen Tagen bei den Regierungen wichtiger EU-Staaten interveniert, um das Schlimmste zu verhindern.

Allerdings: In Luxemburg vertrat Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) zwar offiziell die vorsichtige Linie der Regierung, ließ aber wenig Zweifel daran, dass auch ihr diese Position nicht ehrgeizig genug ist. Auch industriepolitisch sei das der falsche Weg, die Regierung sollte „ambitionierter“ sein, erklärte die Ministerin.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.