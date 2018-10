"Revolution Chemnitz": Sechs mutmaßliche Rechtsterroristen festgenommen

Chemnitz. Sechs Deutsche sind wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung in Sachsen und Bayern festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft am Montag mit.

Dem 28-jährigen Sten E., dem 20-jährigen Martin H., dem 30-jährigen Marcel W., dem 27-jährigen Sven W., dem 28-jährigen Hardy Christopher W. und dem 30-jährigen Tom W. wird vorgeworfen, zusammen mit Christian K. die „Revolution Chemnitz“ gegründet zu haben.

Rädelsführer Christian K. wurde laut Bericht bereits Mitte September wegen besonders schweren Landfriedensbruchs festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, werden zudem mehrere Wohnungen sowie weitere Räumlichkeiten in Sachsen durchsucht.

„Revolution Chemnitz“ wollte Politiker und Ausländer angreifen

Die Verdächtigen sollen der Hooligan- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz angehören. Die Gruppierung war der Bundesanwaltschaft zufolge darauf ausgerichtet, den demokratischen Rechtsstaat zu überwinden. Gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende seien geplant gewesen. Die Männer hätten versucht, sich Schusswaffen zu besorgen.

Am 14. September griffen die Mitglieder mit anderen gewaltbereiten Rechtsextremen auf der Schlossteichinsel in Chemnitz mehrere Personen an. Das war laut Ermittler ein „Probelauf“ für ein für „den 3. Oktober 2018 geplantes, in seinen Einzelheiten aber noch nicht näher aufgeklärtes Geschehen“. (jha/dpa)

