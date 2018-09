Andrea Nahles: SPD-Chefin irritiert mit Aussagen über Maaßen

Berlin. Es sollte Andrea Nahles großer Sieg werden – doch jetzt steht sie selbst in der Kritik: Die Beförderung von Hans-Georg Maaßen sorgte vor allem in der eigenen Partei für Unmut und Unruhen. Aber auch in der Bevölkerung können viele die Entscheidung nicht nachvollziehen.

Die angezählte SPD-Chefin versucht sich derweil zu erklären: Im ZDF bezeichnete Nahles die Beförderung Maaßens zwar als „schwer erträglich“ und „falsch“, zugleich verteidigte sie aber ihre Zustimmung zu der Entscheidung von CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer.

Nach Aussage der SPD-Vorsitzenden stand wegen der Debatte um Maaßen der Bruch der Großen Koalition im Raum. Sie sei allerdings nicht bereit, wegen einer solchen Personalie die Regierung zu stürzen, „bei allen Schmerzen, die einem das macht“, so Nahles.

Andrea Nahles sagte Treffen ab

Nahles sagte unterdessen einen geplanten Wahlkampfauftritt in bayerischen Hof ab, wie der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt am Donnerstag auf Facebook bekanntgab. Angesichts der jüngsten Ereignisse um Maaßen sei es ein falsches Signal, einfach zur Tagesordnung überzugehen und so zu tun als sei nichts vorgefallen.

Eine Entscheidung wie die Beförderung Maaßens stärke die Politikverdrossenheit und schade der Glaubwürdigkeit von Politikern im Allgemeinen – unabhängig ihrer Parteizugehörigkeit. „Gerade als Sozialdemokrat, der im bayerischen Landtagswahlkampf ,Haltung‘ auf Großleinwand plakatiert, kann ich diese Entscheidung nicht für gutheißen“, so Adelt.

Am 14. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Das sind die wichtigsten Fakten zur Landtagswahl in Bayern.

Kramp-Karrenbauer vertraut auf Expertise Maaßens

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich in einer Rundmail an die Parteimitglieder ähnlich wie Nahles zum Zustand der Koalition geäußert. „Die SPD pochte auf die Entlassung von Herrn Maaßen. Der Bundesinnenminister bestand darauf, die Expertise von Herrn Maaßen weiter zu nutzen.

Damit stand die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Regierung konkret im Raum – mit allen dahinterstehenden Konsequenzen bis hin zu Neuwahlen.“

Die SPD habe wegen ihres fehlenden Vertrauens in Maaßen dessen Entlassung gefordert „und diese Personalfrage mit dem Fortbestand der Koalitionsregierung“ verknüpft, heißt es demnach weiter in dem Schreiben, das unter anderem „Focus Online“ und der „Bild“-Zeitung vorlag.

Gleichzeitig sei laut Kramp-Karrenbauer „unbestritten, dass Herr Maaßen über eine ausgewiesene Expertise in Sachen öffentlicher Sicherheit und Terrorabwehr verfügt, auf die insbesondere das Bundesinnenministerium nicht verzichten wollte“.

Andrea Nahles ist die starke Frau der SPD: Seit April 2018 ist sie Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands – als erste Frau. Schon seit September 2017 ist sie Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag.

Andrea Nahles wurde am 20. Juni 1970 in Mendig (Rheinland-Pfalz) geboren. Sie studierte Literatur- und Politikwissenschaften und ist seit 1988 Mitglied der SPD. Von 1993 bis 1995 war sie Landesvorsitzende der Jungsozialisten in Rheinland Pfalz. Von 1995 bis 1999 dann Bundesvorsitzende der Jusos.

Andrea Nahles und der damalige SPD-Bundesvorsitzende Oskar Lafontaine im November 1996.

Nahles war erstmals von 1998 bis 2002 und ist erneut seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1997 bis 2013 war sie Mitglied im SPD-Parteivorstand.

Im Mai 2007 wurde Nahles gemeinsam mit Frank-Walter Steinmeier (M.) und Peer Steinbrück vom SPD-Parteivorstand für das Amt der stellvertretenden Parteivorsitzenden nominiert. Am 26. Oktober 2007 wurde sie von 74,8 Prozent der Parteitagsdelegierten in dieses Amt gewählt. Das Amt hatte sie von 2007 bis 2009 inne.



Die praktizierende Katholikin ist Mutter einer Tochter.

Von ihrem Ehemann – dem Kunsthistoriker Marcus Frings – lebt sie seit Anfang 2016 getrennt.

Am 17. Dezember 2013 wurde Nahles von dem ehemaligen Parlamentspräsidenten Norbert Lammert zur Bundesministerin für Arbeit und Soziales vereidigt.

Im Bundestagswahlkampf 2017 machte Nahles sich für den damaligen Kanzlerkandidaten Martin Schulz stark.

Seit dem 27. September 2017, drei Tage nach der Bundestagswahl, ist Andrea Nahles Vorsitzende der SPD-Bundesfraktion.



Nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen am 7. Februar gab Schulz seinen Rücktritt vom Parteivorsitz bekannt – und machte den Weg für Andrea Nahles als seine Nachfolgerin frei.

Es war kein starkes Ergebnis – nur gut 66 Prozent stimmten beim Parteitag am 22. April 2018 für Andrea Nahles als Parteivorsitzende. Damit ist sie die erste Frau an der Spitze der SPD.



Am Dienstag hatten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Seehofer und Nahles darauf geeinigt, dass er seinen Posten räumen muss, dafür aber als Staatssekretär ins Innenministerium wechselt.

Seehofer will dafür Staatssekretär Gunther Adler, einen SPD-Mann und Experten für Wohnen und Bauen, in den einstweiligen Ruhestand versetzen, was in der SPD für zusätzlichen Unmut sorgt. Merkel bezeichnete die Entscheidung als „richtig und wichtig“.

SPD-Mitglieder stellen Koalition infrage

Trotz oder gerade wegen der gefundenen Lösung mehren sich in der SPD Stimmen, die den Fortbestand der Koalition wegen des Vorgehens von Seehofer offen infrage stellen.

Die bayerische SPD-Landeschefin Natascha Kohen mit SPD-Chefin Andrea Nahles am Donnerstagmorgen bei einer Sitzung in Bayern.

Foto: Matthias Balk / dpa

„Das Ziel einer stabilen, an Sacharbeit orientierten Regierungsarbeit wird erkennbar nicht erreicht und durch ein populistisches Possenspiel der Christsozialen überlagert“, erklärte der Vorsitzende der einflussreichen nordrhein-westfälischen SPD, Sebastian Hartmann.

Verantwortlich dafür seien Seehofer und die CSU, die „mit einem unverantwortlichen Affenzirkus und trump’schen Populismus“ das Vertrauen der Bürger in die Regierung systematisch verspielten.

Nach der stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden Natascha Kohnen forderte auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci offen die Entlassung Seehofers aus der Regierung. „Es reicht. Ich habe Andrea Nahles mitgeteilt, dass ich keine Möglichkeit mehr sehe, dass wir Horst Seehofer als Regierungsmitglied weiter mittragen“, schrieb er am Mittwochabend auf Facebook.

Nahles weist Verantwortung von sich

Nahles äußerte Verständnis für die Empörung über die Beförderung Maaßens, die auch mit einer deutlich höheren Besoldung verbunden ist. Es sei aber die Regel, dass sich ein Ressortchef einen beamteten Staatssekretär selbst aussuchen könne.

„Das ist natürlich die souveräne Entscheidung von Herrn Seehofer. Und wenn das nicht passt, dann hätte auch Frau Merkel an dieser Stelle ein Veto einlegen können, hat sie auch nicht gemacht.“

Die Personalie stößt nach einer Insa-Umfrage für die „Bild“-Zeitung auch bei den Bürgern auf breite Ablehnung. Demnach findet nur jeder Elfte (9 Prozent) die Versetzung Maaßens richtig.

Wenig Zustimmung zur Maaßen-Entscheidung

Hans-Georg Maaßen.

Foto: Michael Kappeler / dpa

18 Prozent halten die Entscheidung für falsch und meinen, Maaßen sollte Verfassungsschutzpräsident bleiben. 57 Prozent sind der Ansicht, der 55-Jährige sollte keinen der beiden Posten haben. Auch unser Kommentator kritisiert die Beförderung von Maaßen.

Die FDP-Bundestagsfraktion stellt sich nach Informationen der „Passauer Neuen Presse“ schon auf eine mögliche Neuwahl ein. „Wir müssen unsere Vorbereitungen zur Übernahme von Regierungsverantwortung beschleunigen“, zitiert das Blatt aus einem Rundschreiben des Parlamentarischen Geschäftsführers Marco Buschmann. Der Fall Maaßen offenbart die Schwächen der großen Koalition.

FDP-Chef Christian Lindner vertrat in der „Frankfurter Neuen Presse“ die Ansicht, die Zerrüttung der großen Koalition werde zum „Sicherheitsrisiko“. Auch bei den anderen Oppositionsparten sorgte die Entscheidung für heftige Kritik.

Für Kritik sorgte die Beförderung auch beim Juso-Vorsitzenden und GroKo-Kritiker Kevin Kühnert. „Das ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die jeden Tag in voller Konsequenz Verantwortung für sich und ihr Handeln tragen.“ In der Debatte um Maaßen hatte Kühnert wie auch andere SPD-Politiker das Ende der großen Koalition gefordert.

Auch Sigmar Gabriel schaltete sich ein und bezeichnete die Beförderung unter anderem als „Mist“. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, einzige Gegenkandidatin bei der Wahl Nahles zur Parteichefin vor einigen Monaten, fordert ebenfalls auf, die Koalition zu beenden. „Irgendwann muss man auch mal die Notbremse ziehen“, sagte Lange am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Noch 2 Staatssekretäre und #Seehofer kann mit einer Fußballmannschaft auftreten. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) September 18, 2018

Streit um Maaßen – darum geht es

Maaßen stand in den vergangenen Tagen in der Kritik, weil er nach den Ausschreitungen in Chemnitz Ende August in einem Interview gesagt hatte, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Zudem wurde der Vorwurf laut, Maaßen habe Infos vorab an die AfD weitergegeben.

Besonders daran heikel ist, dass nach dem Schulterschluss der Partei mit Pegida und Pro Chemnitz viele Politiker die Beobachtung der Partei forderten. Die Thüringer AfD wurde vom Verfassungsschutz bereits ins Visier genommen. Teile der Jungen Alternativen werden zudem beobachtet. (dpa/mbr/bekö)

