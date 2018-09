Hambacher Forst: Journalist stürzt 15 Meter ab und stirbt

Kerpen. Schwerer Unfall während der Räumungs aktion im Braunkohlerevier Hambacher Forst: Ein Journalist ist am Mittwoch aus etwa 15 Metern Höhe abgestürzt und seinen schweren Verletzungen erlegen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann durch eine Hängebrücke gebrochen und auf den Waldboden gestürzt. Ein Sprecher gab an, dass der Unfall nicht bei einer Räumungsaktion der Polizei passiert sei.

Umweltschutz-Aktivisten leben seit Jahren in dem Wald in Baumhäusern und versuchen so, die Abholzung zu verhindern. Seit Donnerstag vergangener Woche läuft in dem Waldgebiet im Westen von Nordrhein-Westfalen die Räumungsaktion, bei der die Baumhäuser geräumt und abgebaut werden. (dpa/moi)

