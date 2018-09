Köthen: Kundgebung gegen rechte Demonstration gestartet

Die rechte Szene will erneut in Köthen auf die Straße gehen. Zuvor hatte eine Gegenveranstaltung mit rund 100 Leuten stattgefunden.

Zwei Tatverdächtige nach Köthener Todesfall in U-Haft

Gegen die beiden Afghanen wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Der getötete 22-jährige Deutsche starb laut Polizei an Herzversagen.

Fremdenfeindlichkeit Kundgebung gegen rechte Demonstration in Köthen gestartet

Köthen. Unter dem Motto „Der extremen Rechten entgegentreten“ haben sich in Köthen in Sachsen-Anhalt mehr als 100 Menschen zu einer Kundgebung versammelt. Gegen 17 Uhr soll auf die Aktion, zu der unter anderem das Bündnis „Dessau Nazifrei“ aufgerufen hatte, ein rechtsgerichteter Demonstrationszug durch die Stadt folgen.

Mehrere Gruppen, darunter das fremdenfeindliche Dresdner Pegida-Bündnis und der brandenburgische Verein „Zukunft Heimat“, haben zu der Demonstration aufgerufen. Auch die AfD Sachsen-Anhalt riet, sich an dem Marsch zu beteiligen.

Hintergrund der Demo ist der Tod eines 22-Jährigen vor einer Woche. Nach Behördenangaben starb der schwer herzkranke Deutsche an einem Infarkt, nachdem er sich schlichtend in einen Streit zwischen mehreren Afghanen eingeschaltet hatte und ins Gesicht geschlagen wurde. Zwei 18 und 20 Jahre alte Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Nicht die erste Demonstration

Bereits zwei Mal haben rechte Gruppen seit dem Todesfall in Köthen demonstriert. Vor einer Woche kamen 2500 Menschen, darunter laut Verfassungsschutz auch 500 Rechtsextremisten. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Volksverhetzung. (dpa/jb)

