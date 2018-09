Fahrverbote: Andreas Scheuer kündigt neues Diesel-Konzept an

Berlin. Um Fahrverbote zu verhindern, hat Verkehrsminister Andreas Scheuer am Freitag in Berlin ein neues Konzept zur Nachbesserung an älteren Diesel-Fahrzeugen angekündigt. „Wir werden uns technische Gedanken machen, wie wir bestehende Fahrzeuge noch sauberer bekommen“, sagte der CSU-Politiker in einem auf Twitter verbreiteten Video.

Es sei seine Aufgabe, den vielen Millionen Diesel-Besitzern eine Sicherheit zu geben, so Scheuer. Dabei brauche er auch die Autohersteller. Von den seit Monaten in der Bundesregierung umstrittenen Hardware-Nachrüstungen sprach der Verkehrsminister nicht direkt.

Bundesminister @AndiScheuer über Gerichtsurteile zu #Fahrverboten: „Wir lassen betroffene Diesel-Fahrer nicht im Regen stehen. Wir arbeiten an einem neuen Konzept, um den Menschen Sicherheit zu geben. Dazu brauchen wir zwingend die Automobilhersteller.“ @BMVI pic.twitter.com/ovPe8pbgJp — Wolfgang Ainetter (@WAinetter) September 14, 2018

Die Bundesregierung streitet seit Monaten, ob neben den bereits laufenden Software-Updates von 6,3 Millionen Dieselautos auch Nachrüstungen der Abgasreinigung direkt am Motor nötig sind. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte sich dafür ausgesprochen, dies auf Kosten der Autobauer schnell anzugehen. Verkehrsminister Scheuer ist bisher dagegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte eine Entscheidung im September angekündigt.

Diesel-Fahrern drohen große Wertverluste

Hintergrund der Debatte sind drohende Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in vielen deutschen Städten. Es gibt bereits mehrere Gerichtsverfahren. Merkel hatte kürzlich bereits in einer Sitzung der Unionsfraktion nach Teilnehmerangaben angekündigt, sie werde sich um die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen kümmern.

Gericht verurteilt die Stadt Frankfurt am Main zu Diesel-Fahrverbot Geklagt hatte die Umweltorganisation "Deutsche Umwelthilfe". Gericht verurteilt die Stadt Frankfurt am Main zu Diesel-Fahrverbot

Neben der SPD und Teilen der CDU sind auch Grüne, FDP und Linke für Hardware-Nachrüstungen. Die AfD ist dagegen. Im Gespräch ist, nicht flächendeckend nachzurüsten, sondern in den Städten und bei den Dieselfahrern, die direkt von Fahrverboten betroffen sind. Vor allem ihnen drohen große Wertverluste.

Ob die Autobauer zu den technischen Nachrüstungen verpflichtet werden können, ist allerdings umstritten. Denkbar wäre aus Sicht mancher auch, dass Industrie und Steuerzahler die Kosten gemeinsam tragen. (dpa/sige)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.