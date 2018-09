9/11 – USA gedenken der Opfer des Terrors vor 17 Jahren

Vor 17 Jahren verübten islamistische Terroristen Anschläge mit Passagierflugzeugen in den USA. Am Dienstag wird der 2989 Opfer gedacht.

Terror in New York und in Washington: ...

Jahre nach der Terror-Attacke erkranken immer mehr Männer und Frauen, die am 11. September und in den Wochen danach den mit Asbest verseuchten Staub eingeatmet haben.

Während die Männer und Frauen am Ground Zero schuften, ...

Am Nachmittag des 12. September 2001 finden die unermüdlich suchenden Retter noch eine Überlebende in den Trümmern – es wird die letzte sein.

Bei diesem Angriff sterben die 59 Menschen an Bord der Maschine und 125 Männer und Frauen im Pentagon. 106 weitere werden in dem ausbrechenden Feuer schwer verletzt.

Am Ground Zero suchen Feuerwehrleute und Polizisten fieberhaft nach Verletzten, Zivilisten und Kameraden.

... noch Trümmer übrig. Etwa eine halbe Stunde später ordnet New Yorks Oberbürgermeister Rudolph Giuliani die Evakuierung des kompletten Bereichs südlich der 14. Straße an.

56 Minuten nach dem Einschlag des Flugzeugs stürzt der Südturm ein. 110 Stockwerke Beton, Stahl und Glas halten den Temperaturen des brennenden Kerosins nicht stand und stürzen innerhalb von zehn Sekunden in sich zusammen. Die riesige Staubwolke, die dabei entsteht, quillt monströs durch die Häuserschluchten: In Todesangst versuchen die Menschen, zu flüchten.

Bei dem Aufprall der Flugzeuge sterben die Passagiere, Besatzungen und die Attentäter sofort, dazu Hunderte Menschen, die in den Zwillingstürmen arbeiten. Rund 50.000 sind es pro Tag, an diesem Septembermorgen, so wird man später schätzen, waren vor der Katastrophe rund 20.000 in ihren Büros angekommen.

Auch diese Maschine sollte an die Westküste fliegen, auch sie löst in dem 417 Meter hohen Gebäude ein Inferno aus.

Doch um 8.46 Uhr Ortszeit flogen fünf Al-Kaida-Terroristen eine von ihnen entführte Maschine der Fluggesellschaft American Airlines in den nördlichen der Zwillingstürme an der Südspitze Manhattans.

Es war ein Tag, der die Welt veränderte: Durch die Terror-Anschläge am 11. September 2001 starben fast 3000 Menschen, die meisten von ihnen in den Trümmern des World Trade Centers in New York City.

New York/Washington. Ein Passagierflugzeug als Terrorwaffe – bis zum 11. September 2001 konnte sich das kaum jemand vorstellen. Dann sahen die New Yorker und die Welt dabei zu, wie erst ein, dann ein zweites Flugzeug in die Zwillingstürme des World Trade Center an der Südspitze von Manhattan einschlugen.

Tausende Menschen starben, als die Türme einstürzten. Am Dienstag jähren sich diese Terroranschläge zum 17. Mal.

Islamistische Terroristen hatten die Flugzeuge entführt. Eine dritte Passagiermaschine steuerten sie ins Pentagon, das US-Verteidigungsministerium, ein viertes Flugzeug stürzte ab – vermutlich, weil beherzte Passagiere versuchten, die Terroristen zu überwältigen.

2989 Menschen starben, darunter 411 Helfer

2989 Menschen starben am 11. September 2001, darunter 411 Feuerwehrleute, Polizisten und Sanitäter, die am World Trade Center im Einsatz waren, als die Wolkenkratzer einstürzten. Von etwa 1100 getöteten Menschen wurden nie sterbliche Überreste gefunden.

Am 9/11-Mahnmal in New York wird am Dienstag am Ort des Anschlags der Opfer gedacht. Die Zeremonie beginnt um 8.46 Uhr Ortszeit (14.46 Uhr MESZ), dem Zeitpunkt, als die Terroristen das erste Flugzeug kaperten. Das Gedenken wird im Livestream übertragen. (moi)

