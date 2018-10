Diesel: SPD und Union einigen sich auf Maßnahmenpaket gegen Fahrverbote

Die Bundesregierung will am Montagabend ein Diesel-Paket schnüren. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock forderte vor der Sitzung des Grünen-Vorstands am Montag in Berlin, Autofahrer ein Recht auf 100 % Entschädigung haben oder Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Konzerne.

Berlin. Rund sechs Stunden hatten die Koalitionsspitzen miteinander gerungen, bis sie sich auf ein Maßnahmenpaket gegen Diesel-Fahrverbote in Städten verständigt hatten. Am frühen Dienstagmorgen konnte schließlich in Berlin ein „Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten“ vorgestellt werden.

Laut SPD-Chefin Andrea Nahles wurde auch beim Thema Hardware-Nachrüstung für ältere Diesel eine Einigung erzielt. Alles in allem handele es sich um eine „ausgesprochen komplexe Einigung“. Details des Pakets sollen am Dienstag vorgestellt werden.

Die Koalitionsspitzen nach erzielter Einigung in der Diesel-Debatte (links nach rechts): die SPD-Vorsitzende Andreas Nahles, der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus und Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erläuterte, das Paket enthalte mehrere Elemente, die Diesel-Fahrern parallel oder auch alternativ helfen könnten. Im Kern ging es in den Beratungen von Union und SPD um neue Kaufanreize der Autohersteller von mehreren Tausend Euro, damit mehr Besitzer ihre älteren Diesel durch sauberere Wagen ersetzen.

Besonders kompliziert waren zuletzt die Verhandlungen über Umbauten an Motoren, auf die vor allem die SPD gepocht hatte, da sich viele Bürger auch mit Kaufprämien kein neues Auto leisten könnten. Dabei waren vor dem Treffen schwierige Fragen von Finanzierung und Haftung deutlich geworden.

Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Warum besteht überhaupt Handlungsbedarf?

Nach wie vor ist in vielen deutschen Städten die Luft zu schlecht. Im Fokus stehen gesundheitsschädliche Stickoxide, dafür sind Abgase aus Diesel-Auspuffen ein Hauptverursacher. Im Visier sind vor allem die 3,1 Millionen älteren Diesel der Schadstoffnorm Euro 4 sowie weitere 5,5 Millionen Diesel der neueren Norm Euro 5. Politik, Autoindustrie und auch Verbraucherschützer wollen Fahrverbote unbedingt verhindern.

Wo in Deutschland gibt es bereits Fahrverbote?

Als bundesweit erste Stadt hat Hamburg Einschränkungen für ältere Dieselautos in Kraft gesetzt– allerdings nur auf vergleichsweise kurzen Streckenabschnitten. Ab dem Jahresbeginn 2019 soll es auch in Stuttgart Fahrverbote für ältere Diesel geben, ab Februar in Frankfurt.

Gericht verurteilt die Stadt Frankfurt am Main zu Diesel-Fahrverbot Geklagt hatte die Umweltorganisation "Deutsche Umwelthilfe". Gericht verurteilt die Stadt Frankfurt am Main zu Diesel-Fahrverbot

Wie genau sehen die bisher verhängten Fahrverbote aus?

Zunächst sind in Frankfurt von Februar 2019 an Dieselfahrzeuge mit Euro-4-Motoren sowie Benziner der Schadstoffklassen 1 und 2 betroffen. Vom 1. September an sollen auch Euro-5-Diesel tabu sein. In welchem Gebiet es konkret zu Fahrverboten kommen soll, gab das Gericht nicht verbindlich vor. Das Fahrverbot könnte sich an den bestehenden Grenzen der Umweltzone in Hessens größter Kommune orientieren, sagte der Richter des Verwaltungsgerichts.

In Stuttgart gibt es ab dem Jahresbeginn 2019 Fahrverbote für Dieselautos der Euro-Abgasnorm 4 und schlechter.

In Hamburg gelten seit Ende Mai auf zwei Straßenabschnitten im Bezirk Altona Durchfahrtsbeschränkungen für Dieselfahrzeuge, die nicht die aktuelle Euro-Norm 6 erfüllen.

Wo in Deutschland drohen weitere Fahrverbote?

Ferdinand Dudenhöffer, Autoexperte von der Universität Duisburg-Essen, sagte unserer Redaktion bereits im Mai, dass Hamburg „nur der Beginn der Fahrverbote“ sei. „Düsseldorf, Stuttgart, Kiel, Köln, München werden mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Verboten für einzelne Straßen folgen. Die Liste ist aber noch länger.“

Die Deutsche Umwelthilfe, die das Urteil in Frankfurt erkämpft hatte, rechnet in den nächsten Monaten mit ähnlichen Gerichtsentscheiden. In Berlin wird ein Richterspruch schon für 9. Oktober erwartet. Folgen dürften Bonn, Darmstadt, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Essen, Mainz und Wiesbaden. Auch die EU-Kommission macht Druck und will Deutschland per Klage beim Europäischen Gerichtshof zur Einhaltung der Grenzwerte zwingen, die schon seit 2010 verbindlich sind.

Im vergangenen Jahr nachdem es 2016 noch 90 waren. Am höchsten war die Belastung in München (78 Mikrogramm), Stuttgart (73) und Köln (62).

Der Bund hat schon ein Milliarden-Förderprogramm für Kommunen aufgelegt – etwa für attraktivere Nahverkehrsangebote oder Nachrüstungen bei Bussen und Müllwagen.

Außerdem sollen 6,3 Millionen Autos neue Abgas-Software bekommen – darunter sind auch 2,5 Millionen VW, aus denen illegale Software entfernt werden muss. Diese Maßnahmen aber reichen vor allem der SPD nicht aus, damit die Schadstoff-Belastung deutlich sinkt.

Was sind die wichtigsten geplanten Punkte in dem Paket?

Hauptbestandteil sollten neue Umtauschprämien sein. Laut Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will BMW eine Prämie von 6000 Euro anbieten, VW zwischen 4000 und 8000 Euro, Daimler bis zu 5000 Euro. Sie sollen ein Lockmittel sein, damit mehr Besitzer ihre Diesel der Normen Euro 4 und 5 durch sauberere neue oder gebrauchte Wagen der Norm 6 ersetzen.

Offen war zunächst, in welchen Städten Autobesitzer mit speziellen neuen Angeboten rechnen können. Und auf welche Weise Pendler aus dem Umland mit einbezogen werden, ohne neue Proteststürme zu entfachen.

Signale einer Einigung im Dieselstreit mehren sich Dennoch wird in der Bundesregierung weiter darüber gestritten, in welchem Ausmaß sich die Hersteller an einer Nachrüstung älterer Dieselautos beteiligen sollen. Signale einer Einigung im Dieselstreit mehren sich

Eine ganz neue Idee sind Prämien allerdings nicht. Schon nach dem Dieselgipfel 2017 hatte die Branche solche Angebote gemacht. Mehr als 200.000 Kunden nahmen sie in Anspruch, wie eine Bilanz im Juli ergab. Die Aktion habe aber nicht gereicht, heißt es in der Bundesregierung.

Deswegen sollte nun mit weiteren Prämien von mehreren Tausend Euro und günstigen Leasingraten nachgelegt werden. Die SPD warnt, dass sich trotzdem nicht jeder einen Kauf leisten könne. Die Frage ist auch, was Prämien bewirken – zumal Kunden schon im normalen Geschäft mit teils hohen Rabatten geködert werden.

Wichtig sei „maximale Transparenz“, sagt Marion Jungbluth, Expertin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Am besten wäre, wenn jeder selbst berechnen könnte, was ihm als Prämie zusteht, und es nicht in Verhandlungen mit dem Verkäufer womöglich zu Verrechnungen komme.

Was waren die großen Knackpunkte?

Bis zuletzt gerungen wurde um den zweiten zentralen Punkt des Pakets, auf dem vor allem die SPD bestand – der wahlkämpfende Hesse Volker Bouffier ebenso:

Merkel hatte lange dagegen argumentiert, sich nach dem Urteil zu Frankfurt aber dafür geöffnet. Auch Scheuer zeigte sich zuletzt offen dafür. Am Montag sagte er bei einem Dialog mit Nutzern auf Instagram, es solle Hardware-Nachrüstungen geben. Dabei gehe es aber darum, Bauteile zu genehmigen, die passgenau für die Fahrzeuge seien. Dazu werde Zeit benötigt. Es handle sich dabei um freiwillige Maßnahmen der Hersteller.

Schulze: Automobilindustrie muss die Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen finanzieren Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat ihr Bestreben bekräftigt, weitere Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge zu vermeiden. Schulze: Automobilindustrie muss die Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen finanzieren

