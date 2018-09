Die Herkunft der Tatverdächtigen von Chemnitz bringt das Bamf in Verlegenheit. Das Amt verpasste Fristen und informierte zu spät.

Das Holzkreuz mit Rose und Trauerflor erinnert an den 35-Jährigen erstochen.

Ermittlungen Tatverdächtige in Chemnitz – Dokumentation des Versagens

Berlin. Während die Polizei in Chemnitz einen dritten Tatverdächtigen sucht, bringen die Akten der Asylbewerber Yousif A. und Alaa S. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Verlegenheit. Die Herkunft der Tatverdächtigen, die einen 35-Jährigen Deutschen erstochen haben sollen , ist ungeklärt: Yousif A. legte gefälschte Dokumente vor, Alaa S. wurde ungeprüft als Flüchtling anerkannt. Am Dienstag veröffentlichte das Innenministerium eine Darstellung, die sich wie eine Dokumentation des Versagens liest – und wie eine Bloßstellung der Nürnberger Behörde.

Die Papiere von Yousif A. erweisen sich als Fälschung

Am Vorabend war Bamf-Präsident Hans-Eckard Sommer, keine 100 Tage im Amt, zum Rapport in Berlin. Innenminister Horst Seehofer (CSU) rügt, „die Kommunikation zwischen der zuständigen Ausländerbehörde und dem Bamf hätte hier besser sein müssen“.

Yousif A. beantragt im November 2015 Asyl. Als die Behörden seine Fingerabdrücke routinemäßig im EU-weiten Identifizierungssystem Eurodac abgleichen, landen sie einen Treffer: Der Mann hat in Bulgarien Asyl beantragt. Er hätte dorthin überstellt werden können. Das sei „grundsätzlich möglich gewesen“, so das Ministerium. Die örtliche Ausländerbehörde erfährt davon am 1. Juni 2016 – da waren sämtliche Fristen für die Überstellung nach dem Dubliner Abkommen verstrichen.

Man muss sich die Zustände im Spätherbst 2015 in Erinnerung rufen. Monat für Monat kommen Tausende Flüchtlinge an – und die für Asylverfahren zuständigen Behörden mit ihrer Arbeit kaum nach. Migranten müssen Monate warten, um einen Antrag zu stellen. Erst am 7. November 2017 findet im Fall von Youssif A. eine förmliche Anhörung statt. Er legt einen irakischen Ausweis, einen Reisepass und eine Staatsangehörigkeitsurkunde vor.

Seehofer: „Solche Fehler in Zukunft verhindern“

Es dauert weitere sieben Monate, bis die Dokumente auf ihre Echtheit überprüft sind. Am 15. Juni 2018 steht dann fest, „dass es sich bei allen vorgelegten Dokumenten um Totalfälschungen handelte“. Seither versuchen Bamf und Polizei, die wahre Identität des Migranten zu ermitteln. Sein Asylantrag ist inzwischen abgelehnt worden. Die Ablehnung ist bis heute nicht rechtskräftig. Abschieben kann man den Mann auch nicht. Wohin auch? Denn dazu bräuchte man zweifelsfrei ein Herkunftsland.

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 35-Jährigen kommt Chemnitz nicht mehr zu Ruhe. Am Montag spielen mehrere Bands gegen Rechts. Am Abend stehen Zuschauer vor dem Konzert unter dem Motto „#wirsindmehr“ auf dem Parkplatz vor der Johanniskirche. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Ein Besucher der Veranstaltung. Bei dem Konzert wollen unter anderem Marteria und Casper, Kraftclub und „Die Toten Hosen“ auftreten. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Campino, Sänger von „Die Toten Hosen“, während einer Pressekonferenz am Montag: „Wir haben uns gefreut, dass wir als alte Cowboys kurz vor der Rente noch gefragt werden“. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Der deutsche Rapper Marteria meinte vorab, er fühle sich durch die Vorkommnisse in Chemnitz an die fremdenfeindlichen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen erinnert. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Konzertbesucher warteten schon tagsüber auf dem Parkplatz an der Johanniskirche hinter einer Absperrung vor der Bühne auf den Beginn des Konzerts. 20.000 Konzertbesucher wurden erwartet. Foto: Sebastian Kahnert / dpa



Dieses Foto vom Samstag zeigt noch die Teilnehmer der Kundgebung der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz, die sich vor dem Karl-Marx-Denkmal versammelten. Foto: Boris Roessler / dpa

Am 26. August war Daniel H. bei einem Messerangriff mutmaßlich durch einen Syrer und einen Iraker am Rande des Chemnitzer Stadtfestes getötet worden. Zwei seiner Begleiter wurden verletzt. Das Fest wurde daraufhin abgebrochen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Am 26. und 27. August kam es daraufhin bei Demonstrationen in Chemnitz zu Ausschreitungen. Rechtsextreme zogen durch die Stadt, griffen Menschen an, die sie für Ausländer hielten. Foto: Andreas Seidel / dpa

Die Vorfälle haben in Politik und Gesellschaft die Debatte über Ausländerfeindlichkeit und Integration befeuert. Am Montagnachmittag wollen in Chemnitz Künstler wie die Toten Hosen und Kraftklub unter dem Motto „Wir sind mehr“ gratis gegen Rechts singen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Am Sonntag fand eine friedliche Protestkundgebung der Evangelisch-Lutherischen Kirche Chemnitz unter dem Motto „Wir in Chemnitz – aufeinander hören, miteinander handeln“ statt. Ein Kind hielt ein Schild mit einem bunten Regenbogen und der Aufschrift „Grenzenlose Menschlichkeit“ in die Luft. Foto: Monika Skolimowska / dpa



„Das ist ein freundliches und friedliches Land, die Mehrheit steht für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag vor dem Rathaus der sächsischen Stadt. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Am Samstag war es in Chemnitz erneut zu mehreren Demonstrationen gekommen. Foto: --- / dpa

Der Polizei zufolge standen 8000 Teilnehmern an rechtsgerichteten Protesten 3000 Gegendemonstranten gegenüber. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Die rechtspopulistische Bürgerbewegung „Pro Chemnitz“ hat sich mit der Demo von AfD und Pegida zusammengeschlossen. Gemeinsam zogen sie durch die Stadt. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Auch Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, nahm an der Demonstration teil. Foto: Ralf Hirschberger / dpa



Pegidagründer Lutz Bachmann machte ein Selfie vor einem Foto der ermordeten Iulia aus Viersen (Niederrhein). Die 15-Jährige wurde im Juni 2018 am hellichten Tag in einem Park niedergestochen. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Am Samstag kam auch zu Auseinandersetzungen. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Laut Polizei wurden 18 Menschen verletzt, darunter drei Beamte. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Journalisten wurden AfD-Mitgliedern attackiert. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Bis Sonntagmittag lagen 37 Strafanzeigen vor, mehrheitlich zu Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen und Straftaten nach dem Versammlungsgesetz. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte am Freitag am Tatort der Messerstecherei Blumen niedergelegt. Sie war das erste Mitglied der Bundesregierung, das Chemnitz nach den Krawallen besucht hat. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Am 27. August zogen tausende Rechtsextreme auf Chemnitz’ Straßen. Die Polizei hatte Mühe, die Rechten vom Gegenprotest fernzuhalten. Immer wieder versuchten sie Polizeiketten zu durchbrechen, warfen Flaschen und Böller. Die Polizei ermittelt nach Montag gegen zehn Personen, die den Hitlergruß gezeigt hatten. Foto: Jan Woitas / dpa



Seehofer ist ungehalten. Der mutmaßliche Tatverdächtige hätte nach Bulgarien zurückgeführt werden können – wenn die Kommunikation zwischen Bamf und der örtlichen Ausländerbehörde geklappt hätte. „Solche Verzögerungen und Fehler müssen wir in der Zukunft verhindern“, sagt der Innenminister.

Und: „Die Untersuchung der vorgelegten Dokumente hat zu lange gedauert.“ Dem Bamf fehlen hochspezialisierte Dokumentenprüfer. Die Pannenstory bestärkt Seehofer in seinem Vorhaben, Ankerzentren aufzubauen. Ihnen liegt die Idee zugrunde, alle Behörden räumlich zusammenzubringen, damit sie möglichst eng kooperieren, schnell und effektiv die Fälle abarbeiten, Rücküberstellungen in Ersteinreisestaaten veranlassen.

Angaben „beruhen auf Selbstauskunft“

Der zweite Verdächtige Alaa S. wird gar nicht erst angehört. Er stellt im Mai 2015 einen Asylantrag. Als im Sommer der Flüchtlingsstrom aus Syrien ansteigt und der Kontrollverlust droht, werden die Verfahren von Syrern eine Zeitlang nur schriftlich bearbeitet.

„Wir schaffen das“, hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am 30. August 2015 als Ziel vorgegeben. Schnell und unbürokratisch will man sein. Alaa S. wird als Flüchtling anerkannt, ohne dass seine Angaben zur Identität überprüft werden. Lakonisch heißt es in der Ministeriumserklärung, seine Angaben „beruhen auf einer Selbstauskunft“. Inzwischen rollt das Bamf seinen Fall wieder auf. Bis heute ist unklar, ob seine Angaben stimmen. Der dritte Verdächtige heißt Farhad R., ist 22 Jahre alt, dieselbe Altersklasse wie die anderen, gilt als gefährlich und soll aus dem Irak stammen. Was zu beweisen wäre.

Chemnitz: Rund 65.000 Gäste beim Konzert gegen Rechts Nicht wie erwartet 20.000 sondern am Ende rund 65.000 Zuschauer haben nach Zählung der Stadt das Konzert, das unter dem Motto stand "Wir sind mehr" besucht. Chemnitz: Rund 65.000 Gäste beim Konzert gegen Rechts

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.