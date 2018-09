News-Blog „Wir sind mehr“: So ist die Lage in Chemnitz

Nach Ausschreitungen und Demos nun das Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit. Wir berichten im Newsblog von den Ereignissen in Chemnitz.

Hetzjagd auf Flüchtlinge in Chemnitz: Ein Afghane ist von Vermummten zusammengeschlagen worden. Reporterin Johanna Rüdiger hat ihn getroffen und mit ihm gesprochen. Im Video erzählt er seine Geschichte.

Vermummte jagen in Chemnitz Flüchtling und prügeln ihn Hetzjagd auf Flüchtlinge in Chemnitz: Ein Afghane ist von Vermummten zusammengeschlagen worden. Reporterin Johanna Rüdiger hat ihn getroffen und mit ihm gesprochen. Im Video erzählt er seine Geschichte.

Newsblog „Wir sind mehr“ – AfD legt nach Chemnitz in Umfrage zu

Chemnitz. Chemnitz steht auch an diesem Montag wieder im Scheinwerferlicht: Als Reaktion auf die Ausschreitungen der zurückliegenden Tage wollen mehrere Bands in der Stadt gegen Fremdenfeindlichkeit auftreten.

Das wegen des erwarteten Andrangs inzwischen auf einen größeren Platz verlegte Gratiskonzert steht unter dem Motto „Wir sind mehr“ . Es beginnt am späten Nachmittag. Auftreten wollen unter anderem „Die Toten Hosen“, „Feine Sahne Fischfilet“ und die Chemnitzer Band „Kraftklub“.

Chemnitz war auch am Wochenende nicht zur Ruhe gekommen. Eine Woche nach dem Tod eines 35-jährigen Mannes beim Stadtfest gingen erneut Tausende Demonstranten verschiedener politischer Lager auf die Straße. Dabei gab es erneut Verletzte. Der Deutsch-Kubaner war beim Stadtfest mutmaßlich von zwei Asylbewerbern im Streit erstochen worden.

• Nach den Demonstrationen vom Wochenende ist die Nacht zu Montag in Chemnitz ruhig geblieben. Es sei zu keinen Straftaten gekommen, die mit den Ereignissen in Verbindung stehen, meldete die Polizei.

• Am Nachmittag um 17 Uhr soll in Chemnitz ein Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit beginnen. Mit dabei sind Band wie „Die Toten Hosen“ und „Kraftklub“.

• Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erwartet erneut eine angespannte Sicherheitslage. Er freue sich, dass es das Konzert geben werde, sagte er am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ . „Ich sehe aber auch, dass da ein großes Potenzial ist zum Stören.“

+++ 9.50 Uhr: AfD steigt in einer Umfrage auf 16 Prozent +++

Nach den Protesten in Chemnitz gegen die Asylpolitik der Bundesregierung gewinnt die AfD in der Wählergunst. Im neuen RTL/n-tv-Trendbarometer legt die Partei um zwei Prozentpunkte auf 16 Prozent hinzu. Auch in Umfragen anderer Institute liegt die AfD, schon jetzt größte Oppositionspartei im Bundestag, zurzeit bei 16 bis 17 Prozent.

Zulegen im Trendbarometer können auch die Grünen: um einen Punkt auf ebenfalls 16 Prozent. Die Union erreicht demnach 30 Prozent, die SPD 17 Prozent. FDP und Linke liegen gleichauf bei 8 Prozent. 5 Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden.

+++ 8.32 Uhr: Ministerin Giffey: Mehr Solidarität mit Chemnitz +++

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hat ihre Kabinettskollegen aufgefordert, ihrem Beispiel zu folgen und nach Chemnitz zu fahren. „Es wäre gut, wenn auch andere Mitglieder der Bundesregierung dort vor Ort Gesicht und Stimme zeigen würden“, sagte sie am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Giffey war am vergangenen Freitag in Chemnitz.

„Es ist einfach so, dass es Momente gibt, da passieren Dinge in Deutschland, da muss die Regierung einfach da sein. Und deshalb bin ich auch dorthin gefahren“, erklärte Giffey.

Nach ihrem Besuch in #Chemnitz hat Bundesfamilienministerin Giffey die anderen Mitglieder der Bundesregierung aufgefordert, ebenfalls in die sächsische Stadt zu fahren. pic.twitter.com/JSWO9sTAP8 — ZDF heute (@ZDFheute) September 3, 2018

+++ 8.10 Uhr: Maas kritisiert Bequemlichkeit in der Gesellschaft +++

Außenminister Heiko Maas hat mehr Einsatz gegen Rassismus gefordert. Der „Bild am Sonntag“ sagte der SPD-Politiker: „Es hat sich in unserer Gesellschaft leider eine Bequemlichkeit breit gemacht, die wir überwinden müssen. Da müssen wir dann auch mal vom Sofa hochkommen und den Mund aufmachen.“ (dpa)

