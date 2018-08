TV-Team bei Merkel-Besuch in Dresden festgehalten – ZDF will Aufklärung

Pegida-Anhänger am Rande des Auftritts von Kanzlerin Merkel in Dresden am vergangenen Mittwoch: Das ZDF verlangt Aufklärung von der Landesregierung über das Verhalten der Polizei. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Pegida TV-Team in Dresden festgehalten – ZDF will Aufklärung

Mainz/Dresden. ZDF-Chefredakteur Peter Frey hat Aufklärung über das Vorgehen der Polizei gegen Journalisten beim Dresden-Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert. Am Rand des Besuchs der Kanzlerin am vergangenen Mittwoch sei ein Kamerateam, das im Auftrag des ZDF unterwegs war, etwa eine Dreiviertelstunde lang von der Polizei festgehalten worden, erklärte Frey am Sonntag.

Das Team sei vorher von einzelnen Pegida-Demonstranten verbal angegriffen worden. „Es handelt sich um eine klare Einschränkung der freien Berichterstattung. Das Team hat sich korrekt verhalten. Das ZDF verlangt eine Aufklärung des Vorgangs“, erklärte Frey.

Kretschmer kündigt Aufklärung an

Nach Kritik am Vorgehen der Polizei gegen die Journalisten hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Aufklärung angekündigt. „Die Sache wird in aller Ruhe aufgearbeitet und dann werden wir sehen, woran wir sind“, sagte Kretschmer am Sonntag in Dresden zur Deutschen Presse-Agentur. Seine Aufgabe als Ministerpräsident sei es auch, sich vor die Beamten zu stellen, „und das mache ich“.

Hintergrund ist ein von einem Reporter veröffentlichtes Video, das zeigt, wie Beamte auf Verlangen von Teilnehmern einer Pegida-Demonstration gegen ein TV-Team vorgehen und dessen Arbeit behindern.

#Pegidawirkt - Sächsische Polizeibeamte machen sich zur Exekutive von #Pegida / #AfD -Anhängern und behindern TV-Team, das für @ZDF @Frontal21 dreht. Hier ein Auszug, die polizeiliche Maßnahme dauerte ca. 45 min. Zeitungskollegen aus #Dresden berichten von ähnlichen Vorfällen. pic.twitter.com/m1erCDU9WJ — Arndt Ginzel (@GKDJournalisten) August 18, 2018

Empörung über Kretschmer-Tweet

Ministerpräsident Kretschmer hatte das Video auf Twitter mit dem Satz kommentiert: „Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten.“ Der Tweet löste Empörung aus, die Reaktionen reichten von der Sorge um Pressefreiheit, Demokratie und Rechtsstaat bis zur Rücktrittsforderung. (dpa)

