14-Jähriger will Gouverneur im US-Bundesstaat Vermont werden

US-Politik 14-Jähriger kandidiert für Amt des Gouverneurs in den USA

Ethan Sonneborn will Regierungschef von Vermont werden. Foto: dpa Picture-Alliance / Buzz Kuhns / picture alliance/AP Photo

Ein 14-Jähriger will Gouverneur werden: Ethan Sonneborn tritt am Dienstag bei den Vorwahlen der Demokraten im Bundesstaat Vermont an.