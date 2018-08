Krisenherd Kosovo: Darum droht jetzt neue Gewalt

Pristina. Im Kosovo herrscht große Angst vor neuer Gewalt. An diesem Samstag läuft eine Frist ab, bei der es um die serbische Minderheit geht. Wieder einmal zeigt sich, wie verworren die Lage in dem Balkanstaat ist.

Das fast nur noch von Albanern bewohnte Kosovo war vor zehn Jahren von Serbien abgefallen. Es wird heute von über 110 Staaten völkerrechtlich anerkannt. Serbien will seinen früheren Landesteil aber wieder zurückhaben. Die Regierung in Belgrad begründet das mit den mittelalterlichen Klöstern und Schlachtfeldern im Kosovo, die zum serbischen Kulturerbe gehörten. Das Kosovo gilt auch als „Herz Serbiens“ oder „serbisches Jerusalem“.

Streit um Kosovo kochte während er Fußball-WM hoch

Provozierender Jubel bei der WM: Granit Xhaka (l.) und Xherdan Shaqiri.

Foto: Laurent Gillieron / dpa

Der Kosovo-Konflikt hatte zuletzt während der Fußball-WM in Russland für Schlagzeilen gesorgt. Die beiden Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri , die beide kosovarische Wurzel haben, hatten im Spiel gegen Serbien beim Torjubel die Hände zum doppelköpfigem Adler, der auf der Flagge Albaniens zu sehen ist. Diese Geste war allgemein als Provokation gegenüber den Serben gewertet worden.

Die EU hatte der Kosovo-Regierung eine viermonatige Frist bis zum Samstag gesetzt, um das schon seit Jahren überfällige Statut für die Kosovo-Serben vorzulegen. Es soll der Minderheit, die im Norden des Kosovos die örtliche Mehrheit bildet, weitgehende Selbstverwaltung einräumen. Die Albaner hatten das bisher aber stets boykottiert. Ob die Regierung die Frist einhält, ist fraglich.

Serben schlagen Teilung des Kosovo vor

Stattdessen ging jetzt Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic in die Offensive und legte einen Plan vor, den Dauerkonflikt um das Kosovo lösen. Es müsse eine „Abgrenzung“ zwischen Albanern und Serben geben. Denn sonst würden sich die Albaner wegen ihrer hohen Geburtenzahlen tief ins serbische Kernland ausbreiten, so Vucic.

Mit „Abgrenzung“ ist offenbar die Zuschlagung des mehrheitlich von Serben bewohnten Nord-Kosovos zu Serbien gemeint. Im Gegenzug könnte die Region rund um die südserbische Stadt Presevo mit einer lokalen albanischen Mehrheit dem Kosovo angegliedert werden.

In Pristina stieß er damit auf wenig Gegenliebe. „Eine Teilung bedeutet für mich Krieg“, reagierte Kosovo-Regierungschef Ramush Haradinaj darauf.

Bundeswehr ist im Kosovo präsent

Nun also läuft am Samstag die Frist für die Kosovo-Regierung ab. Was ist zu befürchten?

Serben-Präsident Vucic appellierte am Freitag an seine Landsleute, nicht auf Provokationen zu reagieren und Ruhe zu bewahren. Serbien werde ihr Leben in jedem Fall schützen. Er rief für Samstagmorgen in Belgrad den Sicherheitsrat zusammen.

Auf der anderen Seite warnte Kosovo-Regierungschef Ramush Haradinaj die Serben vor einseitigen Schritten. Medien berichteten, die serbische Minderheit könnte eigenmächtig ihre Autonomie ausrufen, sollte die Frist für das Statut am Samstag verstreichen. Dann könnte die Regierung Spezialpolizei in Marsch setzen.

Offensichtlich als Vorsichtsmaßnahme hat die von der Nato geführte internationale Schutztruppe KFOR nach Medienberichten am Freitag Dutzende Fahrzeuge in den Norden Kosovos verlegt. An der KFOR-Truppe ist auch die Bundeswehr beteiligt. Erst im Juni 2018 hat der Bundestag die Mission erneut verlängert. Die Obergrenze liegt bei 800 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. (W.B./dpa)

