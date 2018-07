Verfassungsschutzschef Hans-Georg Maaßen will AfD keine Ratschläge gegeben haben

Berlin. Er wollte nicht reagieren, gar indirekt Werbung für ein Buch machen. Doch der Druck, der sich seit Tagen aufgebaut hatte, wurde zu groß. Jetzt hat der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, sein Schweigen gebrochen. Er beteuerte gegenüber dieser Redaktion, dass er nie mit der rechtspopulistischen AfD Gespräche darüber geführt habe, wie sie einer „Beobachtung“ entgehen könne.

„Es entspricht ebenfalls nicht den Tatsachen, dass Dr. Maaßen der AfD oder einzelnen Führungspersonen geraten hat, ein Parteiausschlussverfahren gegen Herrn Höcke einzuleiten“, teilte die Kölner Behörde offiziell mit.

Gespräche mit Parlamentariern grundsätzlich vertraulich

Genau das hatte AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber behauptet. In dem Buch „Inside AfD“ berichtet sie über Treffen zwischen Maaßen und der damaligen Spitzenpolitikerin Frauke Petry im Jahr 2015. Maaßen habe ihr gesagt, was die AfD tun müsste, um einer Beobachtung durch seine Behörde zu entgehen. Er verlange „ein Warnsignal der Bundespartei“, einen Beschluss der Mehrheit im Vorstand für ein Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer Parteichef Björn Höcke – einer Identitätsfigur des rechten Flügels der AfD.

Ein Verfassungsschützer, der Insidertipps gibt? Träfe das zu, wäre es ein „ungeheuerlicher Vorgang“, ätzte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz in der „Rheinischen Post“. Er drohte mit einem Nachspiel im parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr). Derweil prüfte das Innenministerium, ob es solche Treffen gegeben habe. Petry hatte sie stets dementiert. Gespräche mit Parlamentariern sind für Maaßen grundsätzlich vertraulich.

AfD mit Betratungsbedarf

Diesmal wich er vom Prinzip ab und erkannte, dass er den Verdacht nicht stehen lassen durfte. In der Sache selbst bleibt er bei seiner Linie: „Derzeit sind keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die eine Beobachtung der AfD als Partei durch den Verfassungsschutzverbund begründen würden.“

Bernd Lucke gründete im Februar 2013 die Alternative für Deutschland. Er wurde ihr erster Vorsitzender und das Gesicht der Partei. Zu Beginn stand vor allem die Kritik am Euro im Mittelpunkt. Foto: Volker Hartmann / Getty Images

Das Zerwürfnis: Im Juli 2015 auf dem AfD-Parteitag in Essen kam es zum Bruch zwischen Parteichef Bernd Lucke und der Co-Vorsitzenden Frauke Petry. Lucke verließ danach die Partei und gründete die neue Partei „Alfa“. Petry führt seitdem die AfD. Foto: Volker Hartmann / Getty Images

Bei dem Streit zwischen Bernd Lucke und Frauke Petry ging es nicht nur um die Macht in der AfD, sondern auch um deren Kurs. Unter Petry verlagerte sich der Schwerpunkt schnell in Richtung Anti-Islam-Partei. Foto: Volker Hartmann / Getty Images

Alexander Gauland, ein ehemaliger Journalist, steht heute für das national-konservative Gesicht der AfD. Er ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag von Brandenburg. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke gehört zu den absoluten Hardlinern der AfD. Sein Auftritt bei Günther Jauch in der ARD, als er eine Deutschlandfahne aus der Jacke zog, sorgte für reichlich Schlagzeilen. Foto: Martin Schutt / dpa



Björn Höcke provozierte mit einer Rede über die „Reproduktionslehre“ in Afrika scharfe Kritik aus den anderen Parteien. Foto: Stefan Zeitz / imago stock&people

Beatrix von Storch sorgte mit bizarren Talkshow-Auftritten im Fernsehen und mit ihrer Wortmeldung zum Schusswaffeneinsatz gegen Flüchtlinge an der Grenze für Aufregung. Die Europa-Abgeordnete der AfD wurde im April 2016 aus der europaskeptischen EKR-Fraktion im EU-Parlament ausgeschlossen. Foto: Müller Stauffenberg / imago

AfD-Chefin Frauke Petry (m.) ist in der Partei nicht unumstritten. Das gilt auch für Markus Pretzell (r.), Landesparteichef in NRW und Europa-Abgeordneter. Petry und Pretzell sind privat liiert. Foto: Urs Flueeler / dpa

Die AfD hat rund 20.000 Mitglieder. Die Flüchtlingskrise brachte ihr großen Zulauf, sie zog 2016 in die Landtage von Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein. Foto: Carsten Koall / Getty Images

In bundesweiten Umfragen liegt die Partei eineinhalb Jahren vor der Bundestagswahl 2017 zwischen zehn und zwölf Prozent. Foto: Bild13 / imago stock&people



Für den CDU-Abgeordneten Patrick Sensburg, der im PKGr sitzt, wäre es nach den vielen Einzelvorfällen um AfD-Mitglieder „folgerichtig“ wenn der Verfassungsschutz die Partei „stärker in den Blick nehmen würde“. In Treffen mit Petry kann er „keine unzulässige Beratung“ erkennen. Es sei Maaßens Aufgabe, Parteien auf die freiheitlich demokratische Grundordnung hinzuweisen. Dass die AfD hier mehr Beratungsbedarf habe, „liegt nicht an Maaßen“.

