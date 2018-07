Femen: Oksana Shachko tot in Paris aufgefunden worden

Paris/Berlin. Die Femen-Mitbegründerin Oksana Shachko ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Sie wurde am Montag leblos in ihrer Wohnung in Paris aufgefunden. Das wurde am Dienstag auf der Homepage der Femen bekanntgegeben.

Der Beitrag ist mit „RIP Oksana Shachko“ überschrieben. Darin heißt es: „Wir trauern zusammen mit ihren Verwandten und Freunden und warten auf das offizielle Statement der Polizei.“

Die Organisation Femen wurde 2008 in der Ukraine gegründet und setzt sich für Frauenrechte ein. Mit ihren provokanten Oben-Ohne-Aktionen sorgten die Mitgliederinnen weltweit für Aufsehen. (jha)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.