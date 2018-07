Mesut Özils Gesicht auf Reichstag: Reconquista Internet projiziert Fußballer auf Gebäude

Vergangene Nacht projizierten Aktivisten Özils Konterfei auf drei Gebäude in Berlin. Die Botschaft ging an bestimmte Adressaten.

Berlin. Die Bürgerrechtsbewegung „Reconquista Internet“ hat in der Nacht auf Dienstag zwei Mesut-Özil -Projektionen an das Springer-Hochhaus, eine auf den Bundestag und eine auf das Brandenburger Tor geworfen.

Hier strahlt das Özil-Konterfei auf dem Brandenburger Tor.

Foto: Dirk-Martin Heinzelmann / Reconquista Internet

Mit der Aktion „III/III“ kritisieren die Aktivisten den medialen Umgang der Özil-Erdogan-Debatte. Insbesondere die „Bild“-Zeitung, habe die „schamlose, wochenlange, rassistische Hetzkampagne“ initiiert. Gleichzeitig richtete sich der Protest aber auch gegen das „unerträgliche Schweigen“ vieler Mannschaftskameraden Özils und die „Inkompetenz und Haltungslosigkeit des DFB“.

Eine Projektion Mesut Özils vor dem Axel-Springer-Hochhaus.

Foto: Dirk-Martin Heinzelmann / Reconquista Internet

„Reconquista Internet“ steht nach eigener Auffassung „für Liebe und Vernunft im Internet und eine Zivilisierung des gesellschaftlichen Diskurses in den sozialen Netzwerken“. Die Bewegung wurde im April vom deutschen Satiriker Jan Böhmermann in der Sendung „Neo Magazin Royale“ ins Leben gerufen. Böhmermann hielt dabei das deutsche Grundgesetz in die Kamera und rief: „Jeder, der sich an die strengen Regeln dieses geheimen Manifests hält, darf mitmachen!“ (fkm)

