Nelson Mandelas 100. Geburtstag: Neue Biografie erschienen

Nelson Mandela, der Architekt des demokratischen Südafrikas, wäre am 18. Juli 100 Jahre alt geworden. Diese neuen Bücher würdigen ihn.

Mandela bei der traditionellen Zeremonie von Isitwalandwe, bei der ihm der Xhosa-König Sigcau die höchste Ehre überreichte: eine Feder des seltenen Blaukranichvogels. Die Zeremonie am 30. September 2004 markierte auch seine königliche Xhosa-Linie. Mandela stirbt am 5. Dezember 2013. Er wurde 95 Jahre alt. Insgesamt werden 45 Fotografien in der Ausstellung (www.fkwbh.de ) präsentiert.

Am 23. Mai 1995 traf sich der südafrikanische Präsident mit der britische Königin Elizabeth II. auf dem Avalon Friedhof in Soweto (Südafrika). Anlass war die Enthüllung einer Gedenktafel zu Ehren der 616 hauptsächlich schwarzen südafrikanischen Truppen, die ertranken, als die SS Mendi 1917 in britischen Gewässern sank – eine der größten Tragödien in der Militärgeschichte.

Der ANC-Präsident während seines Besuches der staatlichen Schule Hlengiwe in der Nähe von Johannesburg am 27. Mai 1993. Die Schule wurde unter der Apartheid als separate „farbige“ Schülerschule bezeichnet.

Die Lebensfreude hatte er trotz der langjährigen Haft nicht verloren. Diese und die folgenden Farbaufnahmen stammen von der südafrikanischen Fotojournalistin Louise Gubb. Sie begleitete Mandela in den 1990er Jahren als Pressefotografin. Ihre Fotografien zeigen den Präsidenten bei verschiedenen offiziellen Anlässen.

Mandela winkt durch die Gitterstäbe seiner einstigen Zelle im Jahr 1994. Am 9. Mai 1994 geht der einstige politische Häftling aus den ersten freien Wahlen nach Ende der Rassentrennung als Sieger hervor und wird von der Nationalversammlung zum Staatspräsidenten gewählt.

„Wir glauben, dass es Mandelas erster offizieller Besuch nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis 1990 war. Und ein sehr emotionaler Besuch dazu, als er in die 2 x 2,5 Meter große Zelle zurückkehrte, wo er 18 Jahre seiner 27-jährigen Haftstrafe verbrachte. Hier hat er studiert, hat Liegestütze gemacht und über das Ziel der Befreiung seines Volkes nachgedacht. Er sah durch die Gitterstäbe und als er merkte, dass ich mit dem Fotografieren fertig war, entspannte er sich, drehte sich um und lächelte.“

Im Juni 1964 wird er wegen der Vorbereitung eines bewaffneten Aufstands als Hochverräter zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach 27 Jahren wird er am 11. Februar 1990 entlassen. 17 Jahre davon saß er als Gefangener mit der Häftlingsnummer 466/64 auf der berüchtigten Gefängnisinsel Robben Island. Dieses Foto zeigt ihn 1994 als freier Mann und erster schwarzer Präsident Südafrikas in seiner ehemaligen Zelle.

Im Morgengrauen des 5. Dezember 1955 trieb die Polizei 156 politische Anführer und Wissenschaftler zusammen, die verhaftet und wegen Verrats angeklagt wurden. Am 13. Oktober 1958 verlassen Moses Kotane (links), ein ANC-Führer, und Mandela (r) freudestrahlend das Gerichtsgebäude von Pretoria, nachdem die Anklage zurückgezogen wurde. Am 19. Januar 1959 wurde Nelson Mandela mit 29 anderen Aktivisten erneut vor Gericht gestellt, um zwei Jahre später für wieder für unschuldig befunden zu werden.

1952 eröffnete er das erste schwarze Anwaltsbüro in Johannesburg und führte eine gewaltlose landesweite Kampagne gegen die Rassentrennungsgesetze. Durch Kanzlei erhielten Schwarze kostenlosen oder günstigen Rechtsbeistand vor Gericht. „Ich fotografierte Mandela für Time Life mit dem Schriftsteller Ted Hughes. Mandela war auf dem Weg nach draußen und hatte Akten unterm Arm, und ich fragte ihn, ob er kurz warten könne ... Er gab mir zwei Minuten und wir redeten auf dem Weg nach draußen.“ Dieses Foto aus dem Jahr 1952 ist die einzige Aufzeichnung der Anwaltskanzlei.

Diese Aufnahme zeigt Mandela mit ANC-Präsident Dr. Moroka (l.) und dem Präsidenten des Indischen Nationalkongresses Yusuf Dadoo (r.) bei der Organisation der Trotzkampagne 1952. Unter der Überschrift „Wir Trotzen“ schrieb Mandela im Drum-Magazin im August 1952 einen Artikel, in dem er den Kampf für Freiheit erklärt.

Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Jürgen Schadeberg wurden zu Ikonen. Er begleitete den jungen Rechtsanwalt und ANC (African National Congress)-Kämpfer Nelson Mandela in den 1950er und 60er Jahren und kehrt später mit ihm an den Ort seiner Haft auf Robben Island zurück. 1944 schließt sich Mandela der schwarzen Widerstandsbewegung gegen die südafrikanische Apartheidpolitik an und wird Mitglied des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC). Dieses Foto zeigt Mandela und die Aktivistin Ruth First bei der ANC-Konferenz im Bloemfontein 1951, wo die Defiance-Kampagne konzipiert und geplant wurde. „Zusammen mit den Journalisten Henry Nxumalo und Sir Anthony Sampson traf ich Nelson Mandela zum ersten Mal. Mandela, ein beeindruckender junger Anwalt, war der Nachwuchsleiter des ANC und war gerade zum Volunteer in Chief der Defiance Campaign gewählt worden, um gegen die ungerechten Gesetzen der Apartheid zu kämpfen und diese zu ändern.“

Südafrikas erster schwarzer Präsident Nelson Mandela galt politisch wie moralisch als Lichtgestalt, als eine Art Sonderfall der Geschichte. Am 18. Juli wäre der Mann 100 Jahre alt geworden, dessen Name weltweit auch Jahre nach seinem Tod noch immer für Ausgleich und Versöhnung, unbeugsamen Willen und Charakterstärke steht. Der Freundeskreis Willy-Brandt-Haus widmet dem Friedensnobelpreisträger die Ausstellung „Nelson Mandela zum 100. Geburtstag“. Sie ist vom 8. Juni bis 9. September zu sehen. Wir zeigen eine Auswahl der Fotografien.

Aus Anlass des 100. Geburtstags werden dem weltweit respektierten Freiheits-Idol gerade Veranstaltungen und Ausstellungen gewidmet. Auch der Büchermarkt würdigt das runde Jubiläum Mandelas, dessen Vision angesichts aufbrechender Risse im Politgefüge des Kap-Staates vielen heute als gefährdet gilt.

Autorisierte Biografie mit Texten von Mandela

Die Bücher würdigen unterschiedliche Facetten des Mannes, der nach jahrzehntelanger Haft in Apartheidgefängnissen seinem Land den friedlichen Übergang aus der institutionalisierten Rassentrennung in eine moderne Demokratie geebnet hatte. Die autorisierte Mandela-Biografie „Dare not linger – Wage nicht, zu zögern“ stammt zum Teil aus Mandelas eigener Feder.

Nach seiner Autobiografie über die Jahre vor seiner Präsidentschaft („Long walk to freedom“) hatte er eine Fortsetzung begonnen, die die schwierigen Jahren des Aufbaus eines demokratischen Südafrikas beleuchten sollte. Er kam aber nicht mehr dazu, sie fertigzustellen. Seine Witwe Graça Machel, seine Stiftung sowie Ko-Autor Mandla Langa vollendeten das Werk.

Warnte Chinas Premier Mandela vor Verstaatlichung?

Mit geschickt in den Kontext eingebauten Passagen aus Mandelas eigenen Notizen bieten sie Einblicke in dessen bemerkenswerte Führungsstärke. Er selbst schreibt etwa, wie er damals am Widerstand der eigenen ANC-Partei scheiterte, als er den heutigen Präsidenten Cyril Ramaphosa zu seinem direkten Nachfolger bestimmen wollte. Er ist eine imposante, äußerst gewandte Persönlichkeit mit scharfem Verstand und hoher Überzeugungskraft“, notierte Mandela und nannte Ramaphosa einen der wichtigsten Architekten des neuen Südafrikas“.

Das Buch räumt auch mit dem Mythos auf, Mandela sei von westlichen, kapitalistischen Kreisen von seinen Verstaatlichungsplänen abgebracht worden. Glaubt man seiner autorisierten Biografie, so hat ihn 1992 auf dem Weltwirtschaftstreffen in Davos der damalige chinesische Premierminister Li Peng eindringlich davor gewarnt. Die in China gemachten Erfahrungen deuteten darauf hin, dass Verstaatlichung ein Fehler sei. Der Premierminister Vietnams, der ebenfalls in Davos zugegen war, vermittelte eine ähnliche Botschaft“, heißt es weiter.

Buch bietet Einblicke in die Probleme der Ikone

Nelson Mandela, Freiheitskämpfer gegen die Apartheid in Südafrika, und seine damalige Frau Winnie Mandela kurz nach der Entlassung Mandelas aus dem Gefängnis.

Foto: - / dpa

Die Biografie bietet Einblicke in die Probleme des Hoffnungsträgers, der gegen vielfältige Widerstände und Rückschläge unter den aufmerksamen Blicken einer faszinierten Weltöffentlichkeit den politischen Wandel einleitete. In den vier Jahren nach seiner Amtszeit brachte Mandela zehn Kapitel zu Papier – mit Füller oder Kugelschreiber“, wie seine Witwe im Vorwort notiert.

Sie schreibt: „Doch die Anforderungen, die die Welt an ihn stellte, Ablenkungen ganz verschiedener Art sowie das fortschreitende Alter erschwerten Madiba die Arbeit an diesem Buch zunehmend; er verlor den Schwung und schließlich lag das Manuskript auf Eis.“ Machel erläutert auch den Buchtitel – er stammt aus dem letzten Absatz von Mandelas erster Biografie, in der er davon spricht, wie er beim Erreichen eines Gipfels vor der Fortsetzung des Weges eine kurze Rast einlegt.

Enkel will die Vision Mandelas aufleben lassen

Das Bild nutzt auch Mandelas Enkel Ndaba (37), dessen Buch auf Deutsch zwar „Mut zur Vergebung“ – im englischen Originaltitel aber „Going to the mountain“ (etwa: Zum Berg gehen) heißt. Ndaba Mandela hofft, mit seinem sehr persönlichen Buch nicht nur eine Sammlung von Anekdoten, sondern auch Mandelas Vision einer gerechten Welt der heutigen Generation nahezubringen. „Ich glaube, dass die Worte meines Großvaters die Kraft haben, die Welt zu verändern, und damit meine ich nicht nur die äußere Welt, sondern auch die innere Welt, das unentdeckte Universum unserer persönlichen Möglichkeiten“, meint er.

Den Großvater – den er wie viele in Südafrika Madiba nennt, beim Clan-Namen Mandelas – bewundert er wegen seiner Ideale, Entschlossenheit und unerschütterlichen Lebensfreude. „Madiba war kein Heiliger, der jeden liebte und keiner Fliege etwas zuleide tat. Er war ein kluger Führer, der wusste, welche Macht darin liegt, das Richtige zu tun, bis es das Falsche überwindet.“

Bildung als Teil des Kampfes für Befreiung von Schwarzen

Ndaba hatte es als Tunichtgut und mittelmäßiger Schüler nicht leicht beim berühmten Großvater mit den hehren Prinzipien: „Es ärgerte ihn maßlos, wenn er mitbekam, wie jemand sein Potenzial nicht nutzte“, schreibt Ndaba: „Im Großen gesehen war für den alten Mann Bildung ein Teil des andauernden Kampfes für die Befreiung der Schwarzen, ihr einziger Weg zu wirtschaftlicher und sozialer Gleichheit. Im Kleinen sah er mich.“

Der Enkel beschreibt, wieso sich Nelson Mandela in den letzten Jahren seines Lebens dem Kampf gegen Aids verpflichtet sah: „Der (Aids-)Tod meines Vaters befeuerte den Wunsch meines Großvaters, HIV und Aids zum letzten Kampf seines Lebens zu machen.“

Das ist HIV/Aids Bleibt eine Infektion mit dem HI-Virus unbehandelt, entwickelt sich die Immunschwäche-Krankheit Aids. Das ist HIV/Aids

Briefe aus Mandelas Gefangenschaft

Mit seiner langjährigen Frau Winnie war er oft unterschiedlicher Meinung. Dennoch meint Ndaba: „Aber es war völlig klar, dass ihre Liebe und ihr Respekt voreinander nie nachließen.“ Heute ärgert ihn das Bild Afrikas in der Welt. Mit dem Großvater als Ehrenmitglied des Kuratoriums schuf er daher die Stiftung Africa Rising. Sie soll mit den falschen Vorstellungen aufräumen, die die Welt über Afrika hat.

Eine weitere Neuerscheinung veröffentlicht erstmals Briefe und Karten, die der berühmte Apartheid-Häftling in seinen 27 Haftjahren in der Gefangenschaft schrieb. Er konnte damals nur noch durch Briefe Kontakt zur Außenwelt halten – sie sind somit eindrückliche Zeitzeugnisse. Das vierte Buch stammt vom Regensburger Professor Stephan Bierling. Er würdigt ebenfalls in seinem Buch „Nelson Mandela – Rebell, Häftling, Präsident“ den Menschen und Politiker Mandela. (dpa)

