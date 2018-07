Nelson Mandelas 100. Geburtstag: Was von seinen Verdiensten bleibt

Mandela bei der traditionellen Zeremonie von Isitwalandwe, bei der ihm der Xhosa-König Sigcau die höchste Ehre überreichte: eine Feder des seltenen Blaukranichvogels. Die Zeremonie am 30. September 2004 markierte auch seine königliche Xhosa-Linie. Mandela stirbt am 5. Dezember 2013. Er wurde 95 Jahre alt. Insgesamt werden 45 Fotografien in der Ausstellung (www.fkwbh.de ) präsentiert.

Am 23. Mai 1995 traf sich der südafrikanische Präsident mit der britische Königin Elizabeth II. auf dem Avalon Friedhof in Soweto (Südafrika). Anlass war die Enthüllung einer Gedenktafel zu Ehren der 616 hauptsächlich schwarzen südafrikanischen Truppen, die ertranken, als die SS Mendi 1917 in britischen Gewässern sank – eine der größten Tragödien in der Militärgeschichte.

Der ANC-Präsident während seines Besuches der staatlichen Schule Hlengiwe in der Nähe von Johannesburg am 27. Mai 1993. Die Schule wurde unter der Apartheid als separate „farbige“ Schülerschule bezeichnet.

Im Juni 1964 wird er wegen der Vorbereitung eines bewaffneten Aufstands als Hochverräter zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach 27 Jahren wird er am 11. Februar 1990 entlassen. 17 Jahre davon saß er als Gefangener mit der Häftlingsnummer 466/64 auf der berüchtigten Gefängnisinsel Robben Island. Dieses Foto zeigt ihn 1994 als freier Mann und erster schwarzer Präsident Südafrikas in seiner ehemaligen Zelle.

Im Morgengrauen des 5. Dezember 1955 trieb die Polizei 156 politische Anführer und Wissenschaftler zusammen, die verhaftet und wegen Verrats angeklagt wurden. Am 13. Oktober 1958 verlassen Moses Kotane (links), ein ANC-Führer, und Mandela (r) freudestrahlend das Gerichtsgebäude von Pretoria, nachdem die Anklage zurückgezogen wurde. Am 19. Januar 1959 wurde Nelson Mandela mit 29 anderen Aktivisten erneut vor Gericht gestellt, um zwei Jahre später für wieder für unschuldig befunden zu werden.

Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Jürgen Schadeberg wurden zu Ikonen. Er begleitete den jungen Rechtsanwalt und ANC (African National Congress)-Kämpfer Nelson Mandela in den 1950er und 60er Jahren und kehrt später mit ihm an den Ort seiner Haft auf Robben Island zurück. 1944 schließt sich Mandela der schwarzen Widerstandsbewegung gegen die südafrikanische Apartheidpolitik an und wird Mitglied des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC). Dieses Foto zeigt Mandela und die Aktivistin Ruth First bei der ANC-Konferenz im Bloemfontein 1951, wo die Defiance-Kampagne konzipiert und geplant wurde. „Zusammen mit den Journalisten Henry Nxumalo und Sir Anthony Sampson traf ich Nelson Mandela zum ersten Mal. Mandela, ein beeindruckender junger Anwalt, war der Nachwuchsleiter des ANC und war gerade zum Volunteer in Chief der Defiance Campaign gewählt worden, um gegen die ungerechten Gesetzen der Apartheid zu kämpfen und diese zu ändern.“

Südafrikas erster schwarzer Präsident Nelson Mandela galt politisch wie moralisch als Lichtgestalt, als eine Art Sonderfall der Geschichte. Am 18. Juli wäre der Mann 100 Jahre alt geworden, dessen Name weltweit auch Jahre nach seinem Tod noch immer für Ausgleich und Versöhnung, unbeugsamen Willen und Charakterstärke steht. Der Freundeskreis Willy-Brandt-Haus widmet dem Friedensnobelpreisträger die Ausstellung „Nelson Mandela zum 100. Geburtstag“. Sie ist vom 8. Juni bis 9. September zu sehen. Wir zeigen eine Auswahl der Fotografien.

Nelson Mandela wird in Südafrika mit religiöser Ehrfurcht als Vater der Nation verehrt. Jahrzehnte seines Leben hat er dem Kampf gegen das rassistische Apartheidregime gewidmet, dann predigte er Versöhnung mit den Weißen und baute das Land als erster demokratisch gewählter Präsident aus den moralischen Ruinen der Rassendiskriminierung wieder auf.

Doch trotz der historischen Verdienste des Friedensnobelpreisträgers, der am Mittwoch 100 Jahre alt geworden wäre, herrscht inzwischen vor allem bei der schwarzen Bevölkerungsmehrheit in Südafrika große Ernüchterung.

Weltbank: Südafrika eines der ungleichsten Länder

Vor dem Gesetz sind jetzt alle Menschen gleich – doch was Wohlstand und Bildungschancen angeht, ist die weiße Minderheit nach wie vor viel besser gestellt. Trotz einer Reduzierung der Armut hat sich daran auch unter dem 2013 gestorbenen Mandela und seinen Erben von der Regierungspartei ANC wenig geändert. „Südafrika ist eines der ungleichsten Länder in der Welt und die Ungleichheit hat seit dem Ende der Apartheid 1994 weiter zugenommen“, kommentiert die Weltbank.

Diese Realität spiegelt sich auch in den Straßen der Wirtschaftsmetropole Johannesburg, in der die Villen der Reichen und die Wellblechhütten der Ärmsten oft nur Kilometer voneinander entfernt sind. Im südwestlichen Township Soweto etwa, jenem Armenviertel, in dem einst auch Mandela wohnte, leben bis heute viele Familien in Hütten von der Größe eines deutschen Kinderzimmers. Mancherorts teilen sich Dutzende Anwohner einen Wasserhahn zum Waschen und Kochen. Auf vielen Straßen flitzen Ratten zwischen Müllhaufen, Kinder spielen im Dreck.

Arbeitslosigkeit liegt bei 27 Prozent

Nelson Mandela und seine damalige Frau Winnie Mandela während einer „Willkommen Zuhause“-Demonstration in Soweto anlässlich seiner Freilassung aus dem Gefängnis.

Mandela habe für Freiheit gesorgt, doch das genüge nicht, sagt der 25-jährige Linda Clorry, der in Johannesburg lebt. „Wir brauchen dringend mehr Jobs und eine gute Ausbildung für alle.“ Die Unterschiede „zwischen Schwarz und Weiß“ seien „noch zu groß“. Die 61-jährige Gogo Dlamini, die das Unrechtssystem der Apartheid selbst erlebt hat, stimmt ihm zu: „Wir haben zwar offiziell die gleichen Rechte wie Weiße, aber es herrscht noch keine richtige Gleichheit.“ Enttäuscht sagt sie: „Das wird noch Generationen dauern.“

Südafrika ist der am meisten entwickelte Staat des Kontinents, Mandela und seine Nachfolger haben wichtige Fortschritte erzielt. Die Regierung hat zum Beispiel Millionen Häuser für arme Familien gebaut und Sozialleistungen eingeführt, zudem haben fast alle Südafrikaner nun Zugang zu elektrischem Strom. Doch das Bildungssystem ist desolat und die Arbeitslosenquote liegt bei rund 27 Prozent. Das benachteiligt vor allem jene, für deren Freiheit Mandela gekämpft hat: „Schwarze Südafrikaner haben das höchste Risiko, arm zu sein“, heißt es von der Weltbank.

Obama spricht zu Mandelas 100. Geburtstag

Um Mandelas 100. Geburtstag zu würdigen, gibt es in ganz Südafrika zahlreiche Veranstaltungen. Den Höhepunkt sollte eine Rede des früheren US-Präsidenten Barack Obama am Dienstagnachmittag in Johannesburg bilden – im Beisein etwa des südafrikanischen Staatschefs Cyril Ramaphosa und Mandelas Witwe Graça Machel. Obama, der Mandela bewunderte, hatte bereits auf dessen Trauerfeier 2013 eine bewegende Lobrede für den „Giganten der Geschichte“ gehalten.

Nelson Rolihlahla Mandela schloss sich bereits 1944 als Jurastudent dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC) an, um für gleiche Rechte zu kämpfen. Der junge Anwalt stieg in der Partei rasch auf und galt Ende der 1950er-Jahre bereits als einer der wichtigsten Organisatoren von Protesten und Widerstandsaktionen. Als der ANC 1960 verboten wurde, war Mandela einer der Gründer des Flügels für den bewaffneten Widerstand. 1964 entging der Widerstandskämpfer knapp der Todesstrafe und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Es folgten 27 Jahre Haft, die meisten davon auf der Gefangeneninsel Robben Island bei Kapstadt.

Mandela war der berühmteste Häftling der Welt

Mandela war über Jahre wohl der berühmteste Gefängnisinsasse der Welt. Seine Inhaftierung wurde zum Symbol der Ungerechtigkeit des rassistischen Regimes. Doch erst Ende der 1980er-Jahre begann die Apartheid zu zerfallen: Internationaler Druck, Sanktionen und der zunehmende Widerstand der schwarzen Mehrheit brachten die Kehrtwende.

Im September 1989 wurde der Reformer Frederik Willem de Klerk südafrikanischer Präsident. Er ließ Mandela frei und hob das ANC-Verbot auf. Die Parteien handelten eine neue Verfassung aus, 1993 bekamen de Klerk und Mandela den Friedensnobelpreis. 1994 wurde Mandela Südafrikas erster demokratisch gewählter Präsident. In seiner Amtszeit bis 1999 setze Mandela auf eine Aussöhnung der Bevölkerungsgruppen.

Mandelas Vermächtnis scheint zunehmend in Gefahr

Dieses Vermächtnis scheint heute zunehmend in Gefahr. Es häuft sich die Kritik, Mandela habe die Weißen mit Samthandschuhen angefasst. Der ANC fordert inzwischen, die zumeist weißen Landeigentümer notfalls auch ohne Entschädigung zu enteignen. Die Vertreibung der Schwarzen von ihrem Land und dessen Enteignung zur Zeit der Apartheid seien „die Quelle der Armut und der Ungleichheit“ gewesen, „die wir heute sehen“, sagte Präsident Ramaphosa unlängst.

Experten warnen jedoch, eine radikale Landreform könne die Wirtschaft ins Straucheln bringen und das Land in eine Krise stürzen. Ramaphosa verspricht, behutsam vorzugehen, doch eine Landreform bezeichnet er als unvermeidbar. Sonst, sagt er, würde „das Land im Herzen gespalten bleiben“. (dpa)

