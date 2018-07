Angela Merkel besucht Pfleger in Altenheim

Paderborn. Vor dem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Paderborner Altenpfleger Ferdi Cebi mehr Verbesserungen für den Pflegeberuf gefordert. Damit mehr Pflegestellen besetzt werden können, müsse der Beruf attraktiver gemacht werden, sagte Cebi am Montag im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Nötig seien eine flächendeckende Bezahlung nach Tarif und mehr Erholungszeit für die Beschäftigten. Bundeskanzlerin Merkel wollte sich am Montag im Evangelischen Pflegeheim St. Johannisstift in Paderborn ein persönliches Bild von der Arbeitssituation in der Pflege machen.

Altenpfleger will Merkel seine Arbeit zeigen

Ferdi Cebi (r.) scherzt im St. Johannisstift Altenheim mit einer Bewohnerin.

Foto: Guido Kirchner / dpa

Es gebe zwar bereits Verbesserungen in der Pflege , etwa durch eine vereinfachte Pflegedokumentationen, erläuterte Cebi. Es müsse aber noch einiges passieren. Zugleich mahnte der 36-jährige Pfleger, dass nicht nur das Negative in der Pflege gezeigt werden dürfe.

„Die positiven Seiten gehen ein bisschen unter, und das finde ich schade“, sagte Cebi. Dieser Beruf habe viel mehr schöne Seiten als negative. Es steckten auch viele Nebenberufe in diesem Beruf: „Wir sind auch Köche, Hausmeister, Ratgeber und Seelsorger.“

Merkel wollte mit ihrem Besuch der Einladung des Mitarbeiters im Evangelischen Pflegeheim St. Johannisstift folgen. Der Altenpfleger Cebi hatte Merkel im vergangenen September zur Bundestagswahl in der ZDF-Wahlsendung „Klartext, Frau Merkel “ nach Paderborn eingeladen.

Merkel sagte überraschend zu

Cebi fordert eine flächendeckende Bezahlung nach Tarif und mehr Erholungszeit für die Beschäftigten.

Foto: Guido Kirchner / dpa

„Wir Pflegekräfte und die älteren Menschen fühlen uns im Stich gelassen“, sagte er damals. „Wieso setzt sich die Politik nicht mehr für uns ein?“ Die Kanzlerin hörte ihm lange zu und zählte dann auf, was alles schon besser geworden sei. Aber Cebi reichte das nicht. Er finde es „traurig, dass Gesetze gemacht werden, obwohl die Politik noch nie wirklich in den Beruf reingeblickt hat“, sagte er ihr.

Dann lud er die Kanzlerin ein. Die Bundeskanzlerin, die überraschend zugesagt hatte, wollte nun ihr Versprechen wahr machen, um sich als „Schatten des Pflegers “ vor Ort zu informieren. Bei ihrem Besuch soll Merkel auch Cebis Kollegen und pflegebedürftige Menschen treffen. (dpa/epd)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.