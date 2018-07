„Fiktion der Nichteinreise“ – Asyleinigung amüsiert das Netz

Merkel - Kompromiss wahrt "Geist der Partnerschaft" in der EU

Merkel - Kompromiss wahrt "Geist der Partnerschaft" in der EU Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Asylvereinbarung mit der CSU als "wirklich guten Kompromiss" begrüßt.

Berlin. Drei Punkte umfasst die Einigung zwischen CDU und CSU im Asylstreit . Vor allem Punkt 2 beschäftigt die Menschen, wie ein Blick auf das Geschehen bei Twitter am Morgen danach zeigt. Besonders eine Formulierung sorgt für Gesprächsstoff.

„Wir richten dafür Transitzentren ein, aus denen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden (Zurückweisung auf Grundlage einer Fiktion der Nichteinreise)“, heißt es in Punkt 2 des Kompromiss-Papiers. Fiktion der Nichteinreise? Was ist das??

„Spiegel-Online“ titelt einen Kommentar über den Unionskompromiss „Fiktion einer Einigung“. Auch bei Twitter sorgt die Formulierung für reichlich Wortspielereien und Lästereien. Manche sehen Anleihen bei Franz Kafka, andere bei Peter Handke. Eine Auswahl:

Mein Unwort des Jahres2018 "Fiktion der Nichteinreise" #unwort #2018 — Football Wolf Ichigo 🐺 (@IchigoNeko2) July 3, 2018

Fiktion als Grundlage einer rechtlich zweifelhaften politischen Handlung. Ok, ihr hattet euren Spaß, jetzt dürft ihr die Satire sein lassen und wieder sinnvoll arbeiten! — Constantin (@_Harmageddon) July 3, 2018

"Zurückweisung auf Grundlage der Fiktion einer Nichteinreise".

Da kann der Kafka einpacken. — Raik🔊🗑 (@Rutzel21) July 3, 2018

„Fiktion der Nichteinreise“ ist kein Roman von Peter Handke, sondern Realpolitik. — Ben (@stdtnrtkr) July 3, 2018

"Zurückweisung auf Grundlage einer Fiktion der Nichteinreise."

Oder wie Millionen Fremdgeher sagen würden:

"Ich hatte dich auch nicht so früh daheim erwartet." #Unionsstreit #Klartext — HerrDiesinger (@HerrDiesinger) July 3, 2018

Ich werde meine nächste Steuererklärung dann auf Grundlage der #Fiktion von Nichteinkommen machen.#Seehofer #UnchristlichUnsozialeUnunion — Rumo (@wolkesinnfrei) July 3, 2018

Moin Chef. Ich wollte nur kurz mitteilen, dass ich heute auf Grundlage einer #Fiktion des Erscheinens arbeiten werde. #Seehofer #MERSEE — Robchain🦖 (@spongeR0B) July 3, 2018

