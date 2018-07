Dokumentation: Der „Masterplan Migration“ im Wortlaut

Berlin. Lange war Seehofers „Masterplan“ eine Art Geisterpapier – trotz seiner politischen Sprengkraft. Nun ist das so lang gehütete Geheimnis in der Welt. Wir dokumentieren das umstrittene Papier in voller Länge.

Das Dokument trägt den Untertitel „Maßnahmen zur Ordnung, Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung“ und gliedert sich in vier Hauptabschnitte. Der „Masterplan“ sieht unter anderem eine Ausweitung der Abschiebehaftplätze vor. „Um der aktuellen Notlage bei Abschiebehaftplätzen zu begegnen“ sollte die „Trennung von Abschiebungsgefangenen und anderen Häftlingen“ vorübergehend ausgesetzt werden, heißt es in dem Papier, das unserer Redaktion vorliegt.

„Gewahrsamseinrichtungen“ an Flughäfen

Außerdem sollten die einzelnen Bundesländer zum „Ausbau ausreichender Haftplätze“ angehalten werden. Zudem soll die Schaffung eigener „Gewahrsamseinrichtungen“ des Bundes an Verkehrsflughäfen insbesondere für Sammelabschiebungen geprüft werden.

Angela Merkel (CDU) hatte zuletzt erklärt, sie stimme mit 62,5 der 63 enthaltenen Punkte überein. Viele der von Seehofer geplanten Verschärfungen dürften aber auf massive Kritik beim Koalitionspartner SPD führen. (les)

