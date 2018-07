Einigung im Asylstreit – Horst Seehofer bleibt Innenminister

Der CSU-Chef sagt, es habe in der Union einen Kompromiss in der Asylfrage gegeben.

Berlin. Im Asylstreit zwischen CDU und CSU hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) öffentlich seinen Rücktritt als Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzender angeboten. Dann trafen sich Spitzenpolitiker von CDU und CSU. Und anschließend war davon keine Rede mehr. Es gibt eine Einigung.

So geht es weiter:

8:30 Uhr: SPD-Fraktion beruft eine Sondersitzung für Dienstagmorgen ein

8.30 Uhr: Unions-Bundestagsfraktion kommt zusammen

18 Uhr. Koalitionsausschuss tritt nochmal zusammen

Wir berichten laufend in unserem Newsblog aktuell:

05.55 Uhr: Gewerkschaft der Polizei sieht Unionspläne skeptisch

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bewertete die geplante Einrichtung von Transitzentren für Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze skeptisch. „Das ist ein alter Hut“, sagte der stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende Jörg Radek der „Mitteldeutschen Zeitung“. Auch beschränke sich das Vorhaben nur auf die deutsch-österreichische Grenze. Radek fügte hinzu: „Meine Befürchtung ist, dass der Grenzschutz zur Symbolpolitik missbraucht wird.

05.02 Uhr: Scharfe Oppositionskritik am Asylkompromiss

Bei der Opposition stößt der Asylkompromiss von CDU und CSU auf scharfe Kritik. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck kritisierte ihn als einen Aufguss alter Ideen. „CDU und CSU haben einen Vorschlag von 2015 rausgekramt und verkaufen das als Einigung“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Diesen alten Kram kippen sie nun der SPD vor die Füße und sagen, super, das ist es jetzt. Dabei hat die SPD Transitzonen explizit als Massenlager abgelehnt. Arme SPD.“ Der Linke-Vorsitzende Bernd Riexinger twitterte: „Transitzonen sind Masseninternierungslager. Die Menschlichkeit bleibt auf der Strecke.“

#Transitzentren sind de facto #Masseninternierungslager. Die Menschlichkeit bleibt auf der Strecke. Wo bleibt die Reaktion der #SPD oder regiert eine reine #Unionskoalition? — Bernd Riexinger (@b_riexinger) July 2, 2018

02.16 Uhr: Bundespolizeigewerkschaft lobt Unions-Kompromiss

Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Ernst Walter, lobt den Kompromiss der Unionsparteien. „Ich begrüße die Einigung von CDU und CSU ausdrücklich und hoffe, dass die Koalition dies jetzt aber auch sehr zügig mit der erforderlichen Rechtssicherheit umsetzt“, sagt Walter dem „Handelsblatt“. Er sei außerdem „sehr froh“ darüber, dass Horst Seehofer (CSU) „Haltung gezeigt hat, nicht zurückgetreten ist und weiter unser Innenminister bleibt“.

00.03 Uhr: Koalitionsausschuss vertagt sich

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat seine Beratungen gegen Mitternacht beendet und sich auf Dienstag um 18 Uhr vertagt. Der Grund: Die SPD hat noch Klärungsbedarf beim Thema Transitzentren. „Es gibt noch viele Fragen zu klären“, sagte SPD-Chefin Andrea Nahles.

23.40 Uhr: Kritik aus der SPD am Kompromiss

Innerhalb der SPD gibt es Kritik am Vorschlag von CDU und CSU, Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze aufzubauen. „Die Transitzentren sind null vom Koalitionsvertrag gedeckt“, sagte der Bundesvorsitzende der AG Migration in der SPD, Aziz Bozkurt, der „Welt“. „Und ehrlich gesagt, soll mal einer erklären, wie dieses komische Konstrukt funktionieren soll. Unpraktikabel und wieder voll auf AfD-Spur.“

22.42 Uhr: Unions-Bundestagsfraktion kommt am Dienstag zusammen

Nach der Einigung der Spitzen von CDU und CSU ist für Dienstagmorgen um 8.30 Uhr eine Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion einberufen worden. Die Unionsfraktion soll dann über die Details der Einigung informiert werden.

22.30 Uhr: Der Koalitonsausschuss hat begonnen

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zum Koalitionsausschuss eingetroffen. Sie nannte die Asylvereinbarung mit der CSU einen „wirklich guten Kompromiss“. „Damit ist genau der Geist der Partnerschaft in der EU gewahrt und gleichzeitig ein entscheidender Schritt getan, um Sekundärmigration zu ordnen und zu steuern“, sagte sie. Auch Seehofer ist zum Koalitionsausschuss eingetroffen.

22.22 Uhr: Union will Transitzentren an der Grenze

CDU und CSU wollen für Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Aus diesen Zentren sollen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden, heißt es in der Vereinbarung von CDU und CSU vom späten Montagabend.

22.12 Uhr: Seehofer bleibt im Amt

„Ich bleibe Bundesinnenminister“, sagte Horst Seehofer. „Wir haben uns geeinigt.“ Es habe sich gezeigt, dass es sich lohne, für eine Überzeugung zu kämpfen, betonte der CSU-Chef.

22.10 Uhr: Seehofer verkündet Einigung im Unionsstreit

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer haben sich auf einen Kompromiss im Migrationsstreit geeinigt. Das verkündete Seehofer nach einem Gespräch der CSU mit CDU-Spitzenpolitikern am Abend in Berlin. Konkrete Details wurden zunächst nicht bekannt. Es ist eine Pressekonferenz der beiden Generalsekretäre von CDU und CSU geplant.

21.45 Uhr: Transitzentren als Lösung im Gespräch

Womöglich zeichnet sich doch noch eine Lösung im Asylstreit zwischen CDU und CSU ab. Die „Augsburger Allgemeine“ und die „Bild“-Zeitung berichten am Abend, beim Krisengipfel der Unionsspitzen seien nun sogenannte Transitzentren im Gespräch.

Die dpa berichtet unter Berufung auf Teilnehmer, bei dem Treffen habe man über Transitzentren gesprochen – eine Einigung gebe es aber noch nicht. Auch die Frage, ob Seehofer bei einer solchen Lösung trotz seiner Rücktrittsankündigung doch im Amt bleiben will, war noch unklar.

Sollten sich CDU und CSU auf Transitzentren einigen, bliebe die Frage, wie sich die SPD verhält. Die Sozialdemokraten hatten sich bereits 2015 gegen solche Zentren gewehrt.

20.27 Uhr: Nahles hofft auf Einigung

Die SPD-Chefin hat sich im ARD-Brennpunkt geäußert. Sie habe „die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass das heute Abend auch zu einem guten Ende kommt – allerdings dann auch mit einem gemeinsamen Konsens von CDU/CSU und SPD“, sagte Nahles.

Zugeschaltet war auch Mike Mohring, Thüringens CDU-Chef. Er sagte, CDU und CSU führten ernsthafte Gespräche. Es werde nach Lösungen gesucht – und er hoffe, dies gelinge „heute oder morgen oder im Laufe dieser Woche“.

18.31 Uhr: Steuergelder für CSU-„Masterplan“? Grüne wollen Prüfung

Die Grünen fordern Aufklärung darüber, ob Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer für seinen „Masterplan“ zur Asylpolitik unzulässig Ressourcen seines Ministeriums genutzt hat. Die Fraktion bat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) am Montag zu überprüfen, inwiefern Seehofer „in seiner Tätigkeit als Parteivorsitzender“ auf Mittel des Ministeriums zurückgegriffen habe.

„Das wäre eine nicht hinnehmbare Veruntreuung von Amtsmitteln zum Zwecke der parteipolitischen Arbeit“, heißt es in dem Schreiben der Parlamentarischen Geschäftsführerin Britta Haßelmann, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Auf dem Titelblatt des sogenannten Masterplans, den Seehofer im CSU-Vorstand verteilt hatte, steht Horst Seehofer als „Vorsitzender der Christlich-Sozialen Union“. Diese Fassung habe er „als CSU-Vorsitzender und eben nicht als Bundesminister des Inneren“ vorgelegt, hatte eine Sprecherin seines Ministeriums am Montag in Berlin erklärt. Im Ministerium werde weiter an dem Papier gearbeitet. Es gebe aber „nur einen Masterplan“.

„Wie kann es sein, dass der im Innenministerium erstandene sogenannte „Masterplan“ als Autor den „CSU-Vorsitzenden Seehofer“ aufführt?“, sagte Haßelmann der dpa. „Ich möchte wissen, ob Seehofer die Ressourcen des Ministeriums für seine CSU-Parteiarbeit eingesetzt hat.“ Es könne nicht sein, dass ein Verfassungsminister nicht zwischen seiner Tätigkeit als Parteichef und der als Bundesinnenminister unterscheide. „Es ist nicht akzeptabel, wenn das Bundesinnenministerium als Dienstleister für den CSU-Wahlkampf benutzt wird“, sagte sie. Das müsse aufgeklärt werden.

18.05 Uhr: CDU und CSU zu Krisentreffen zusammengekommen

Es ist so weit: Spitzenvertreter von CDU und CSU sind im Konrad-Adenauer-Haus zu einer Krisensitzung zusammengekommen. „Schau mer mal“, antwortete der bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf die Frage nach einer möglichen Einigung der Schwesterparteien.

Neben Söder sind auch Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Generalsekretär Markus Blume und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dabei.

17.49 Uhr: CSU-Delegation im Adenauerhaus eingetroffen

Seehofer und sein Team sind im Konrad-Adenauer-Haus angekommen. „Allen grüß Gott“, sagte der CSU-Chef am Eingang. „Ich hoffe, dass es noch hell ist, wenn ich wieder rauskomme.“

17.22 Uhr: Treffen bei Schäuble bringt offenbar keinen Durchbruch

Das Treffen von Merkel und Seehofer bei Bundestagspräsident Schäuble ist vorbei. Gebracht hat es nach ersten Meldungen von Korrespondenten erstmal nichts. „Erste Annäherung, kein Durchbruch“, twitterte etwa der „Welt“-Korrespondent Robin Alexander. Die „New York Times“-Korrespondentin in Berlin, Melissa Eddy, twitterte ein Foto der Kanzlerin, als sie das Reichstagsgebäude verlässt.

Treffen von Merkel, Seehofer, Schäuble ist vorbei. Höre: erste Annäherung, kein Durchbruch @welt — Robin Alexander (@robinalexander_) July 2, 2018

17.03 Uhr: Seehofer greift Merkel in der „SZ“ an

Horst Seehofer zeigt sich in der „Süddeutschen Zeitung“ unnachgiebig. „Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist“, sagte er am Nachmittag. Seehofer spielt damit offenbar auf das Wahlergebnis der CSU an – das ist im Vergleich zur CDU besser. Er befinde sich in einer Situation, die für ihn „unvorstellbar“ sei, sagt der noch amtierende Bundesinnenminister. „Die Person, der ich in den Sattel verholfen habe, wirft mich raus.“

16.10 Uhr: Merkel und Seehofer zu Krisengespräch bei Schäuble

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zusammengekommen. Bei dem Gespräch in Schäubles Büro im Bundestag dürfte es am Montagnachmittag um Wege zu einer Lösung des Migrationskonflikts zwischen CDU und CSU gegangen sein.

15.12 Uhr: Petition auf change.org: „Herr Seehofer, treten Sie zurück!“

Auf der Online-Plattform change.org wurde eine Petition ins Leben gerufen, die Innenminister Horst Seehofer zum Rücktritt auffordert. „Herr Seehofer, machen Sie Ihre Ankündigung wahr: Treten Sie zurück!“, fordern die Unterzeichner.

Als Bundesminister sei Seehofer für die Wahrung der Ordnung und der Inneren Sicherheit zuständig, heißt es in dem Petitionstext. Beiden Aufgaben sei der Minister aber nicht gewachsen.

Ziel der Petition ist es, 15.000 Unterzeichner zu finden. Bislang haben bereits mehr als 12.300 Menschen den offenen Brief unterschrieben.

14.54 Uhr: Seehofer zum zweiten Mal in Folge nicht bei Fraktionssitzung

CSU-Chef Horst Seehofer bleibt mitten im dramatischen Unionsstreit über die Migrationspolitik zum zweiten Mal in Folge einer Sitzung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU fern. Er sei im Auto auf dem Weg zum Krisentreffen mit der CDU-Spitze nach Berlin, hieß es am Montagnachmittag in Parteikreisen.

Es sei auch nicht notwendig, dass er noch in die Sitzung der Unionsfraktion nachkomme. Bereits in der vergangenen Woche war der Bundesinnenminister nicht zur Fraktionssitzung gekommen. Am Montag saß CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auf dem Platz rechts neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Fraktionsvorstandsbank.

14.44 Uhr: Kauder: Koalitionsausschuss tagt am Abend um 22 Uhr

Nach dem Spitzengespräch der Union am späten Montagnachmittag wird am Abend auch der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD tagen. Das kündigte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Montag in der Sitzung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU an. Der Ort sei noch nicht klar – es gab in der Union Stimmen, die von einem Treffen im Kanzleramt sprachen.

Zuvor hatte die SPD angesichts des Unionsstreits auf einen Krisengipfel der Koalition noch am Montag gedrungen.

13.56 Uhr : Grünen-Chefin zurückhaltend zu möglicher Regierungsbeteiligung

Grünen-Chefin Annalena Baerbock reagiert allerdings zurückhaltend auf die Frage nach einer möglichen Regierungsbeteiligung, sollte die CSU die Regierungskoalition verlassen. „Wir haben immer gesagt, wir übernehmen Verantwortung“, erklärt sie. „Aber derzeit fehlt mir jegliche Phantasie, darüber zu beraten, wie Grüne in dieses Chaos einsteigen wollen.“ Einige Stunden zuvor hatte Baerbock in einem Tweet geschrieben: „Der Zustand dieser Regierung ist den Menschen in unserem Land und Europas nicht würdig.“

Der Zustand dieser Regierung ist den Menschen in unserem Land und Europas nicht würdig. #Unionsstreit — Annalena Baerbock (@ABaerbock) July 2, 2018

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter wirft der CSU vor, mit ihren „testosterongesteuerten Egoismen“ die Bundesregierung zu zerlegen. Es sei völlig spekulativ, was in den nächsten Tagen passiere. Die Grünen würden sich aber Gesprächen zu einem möglichen Eintritt in die Regierung nicht verweigern.

13.35 Uhr: SPD-Linke will „Szenarien ohne die CSU durchspielen“

In der SPD werden erste Stimmen laut, die eine Regierungskoalition ohne die CSU für denkbar halten. Der Sprecher der einflussreichen SPD-Linken im Bundestag, Matthias Miersch, sagte unserer Redaktion: „Die aktuelle Regierung steht auf der Kippe. In dem Streit zwischen CDU und CSU geht es längst nicht mehr um die Sache, es geht einzig und allein um das Ego von Seehofer und seiner CSU.“ Die SPD werde in dieser Situation verantwortlich handeln: „Dazu gehört jetzt auch, Szenarien ohne die CSU durchzuspielen.“

Aus Sicht der SPD-Linken, die mit Abstand die größte Gruppe der sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten stellen, käme bei einem Bruch der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU für die Fortsetzung der Regierungsarbeit ein Bündnis von CDU, SPD und Grünen infrage.

Anders als die CSU und Innenminister Horst Seehofer habe die SPD mit ihrem Fünf-Punkte-Papier jetzt einen Vorschlag präsentiert, mit dem sich die Probleme in der Asylpolitik in Deutschland und Europa realistisch lösen ließen, so Miersch. „Indem wir unsere humanistischen Werte hochhalten und die Menschenwürde achten, unterscheiden wir uns von den Donald Trumps und Viktor Orbans dieser Welt.“

12.56 Uhr: CSU kommt mit Söder und Stoiber zum Unions-Spitzentreffen

Die CSU will mit einer achtköpfigen Verhandlungsgruppe versuchen, beim Spitzentreffen mit der CDU doch noch eine Lösung des Migrationsstreits zu finden. An den Beratungen an diesem Montag sollen neben Horst Seehofer, Generalsekretär Markus Blume, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und dem Parlamentarische Geschäftsführer Stefan Müller auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Verkehrsminister Andreas Scheuer, die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, sowie der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber teilnehmen.

12.40 Uhr: Offenbar zwei Masterpläne zur Migration

Der „Masterplan Migration“ von Innenminister Horst Seehofer,der nach langen Spekulationen über die Inhalte am Sonntag bei der Sitzung des CSU-Vorstands mit den CSU-Bundestagsabgeordneten verteilt worden ist, scheint nicht der einzige Masterplan zu sein.

Die bereits präsentierte Fassung habe Seehofer „als CSU-Vorsitzender und eben nicht als Bundesminister des Inneren“ vorgelegt, sagt eine Sprecherin seines Ministeriums. Das Bundesministerium des Inneren (BMI) arbeite ebenfalls an einem solchen Papier. „Es wird ein Masterplan erarbeitet und auch laufend fortgeschrieben und weiter abgestimmt (...) und der wird vorgestellt durch das BMI, wenn er vorgestellt wird.“

12.34 Uhr: Andrea Nahles: „Wie es jetzt läuft, kann es nicht weiter gehen“

Andrea Nahles ist nach der Sitzung des SPD-Parteivorstandes vor die Presse getreten. Über die Zukunft der Koalition sagt die SPD-Chefin: „Ich bin bereit, diese Regierung fortzusetzen.“ Ihr Geduldsfaden sei allerdings „jetzt langsam dünn geworden“. „Wie es jetzt läuft, kann es nicht weiter gehen“, so Nahles.

Nahles fordert die Einberufung eines Koalitionsausschusses – „noch heute“. „Wir erwarten von CDU und CSU, dass sie ihre Streitereien endgültig beenden“, sagt sie nach einer SPD-Vorstandssitzung. Dort müsse über die Zukunft der Regierung gesprochen werden. Ob die SPD einen anderen Kanzler wählen würde, dazu wollte sie sich nicht äußern.

Der SPD-Vorstand habe gerade einen Fünf-Punkte-Plan zur Migrationspolitik beschlossen, sagte Nahles. „Der Parteivorstand steht zu 100 Prozent hinter unserem Konzept. Anders als bei anderen Parteien kennen auch alle unseren Plan.“

12.11 Uhr: FDP fordert Migrationsgipfel

FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner fordert angesichts der Zerstrittenheit der Regierung einen Migrationsgipfel von Bund, Ländern und Gemeinden. Daran sollten dann auch alle staatstragenden Parteien beteiligt sein, so Lindner.

Die CSU habe aus einer Sachfrage eine Machtfrage gemacht. Sie zeige, dass sie gegenwärtig keine bürgerliche Partei sei, so Lindner. Im Stil sei es inakzeptabel, „wie die CSU dabei ist, unser Land ins Chaos zu stürzen“.

11.39 Uhr: Schäuble sieht die Union „am Abgrund“

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, warnt, die Union habe sich selbst an den Abgrund manövriert.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat in der Sitzung des CDU-Bundesvorstands nach Teilnehmerangaben davor gewarnt, dass die Union „am Abgrund“ stehe. Beide Parteien würden in den Abgrund blicken, habe er gesagt und eine Einigung der Schwesterparteien im Streit um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze angemahnt.

11.14 Uhr: Fraktionssitzung soll stattfinden – Anwesenheit von Seehofer unsicher

Die Unionsfraktion will laut einem Fraktionssprecher nun doch am Nachmittag tagen. Nach einigem Hin und Her einigten sich die Fraktionsspitzen von CDU und CSU darauf, sich wie ursprünglich vorgesehen um 14.00 Uhr zu treffen.

Mit Spannung wird erwartet, ob auch Seehofer zu der Sitzung der Bundestagsabgeordneten kommt – und ob eine Abstimmung über den Migrationskurs Merkels beantragt wird. Das wäre möglich, wenn etwa die CSU-Seite und Merkel-Kritiker in der CDU erwarten würden, dass sie eine Mehrheit gegen die Kanzlerin organisieren könnten. Die Option galt aber als sehr unwahrscheinlich.

11.00 Uhr: Gabriel fordert Seehofer zum Rücktritt auf

Sigmar Gabriel fordert Horst Seehofer zum Rücktritt auf. Seehofer spiele mit dem „Schicksal Deutschlands“, sagte frühere SPD-Chef dem „Spiegel“: „Niemand darf das ungestraft tun.“

10.54 Uhr: Markus Söder: Stabilität der Regierung steht für uns nicht infrage“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekräftigte den Kompromisswillen der CSU und warnt seine Partei vor einem Bruch der Unionsfraktion. „Die Stabilität der Regierung steht für uns nicht infrage, auch ein Aufkündigen einer Fraktionsgemeinschaft ist nicht der richtige Weg. Man kann in einer Regierung viel erreichen, aber nicht außerhalb“, sagte Söder am Montag am Rande eines Termins in Passau.

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, warnt seine Partei vor einem Bruch der Unionsfraktion.

Foto: Peter Kneffel / dpa

Ein Austritt aus der Bundesregierung würde die CSU schwächen. Seine Partei sei immer bereit dazu gewesen, so Söder. Man wolle in der Sachfrage eine Lösung erzielen.

10.35 Uhr: SPD fassungslos über die Lage bei der CSU

Die SPD sieht sich im Fall der Fälle auch für eine baldige Neuwahl gerüstet. „Man muss sich immer auf alles vorbereiten“, sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner am Montag der Deutschen Presse-Agentur auf eine entsprechende Frage. „Die Unions-Parteien müssen sehen, dass sie zur Regierungsfähigkeit finden“, mahnte Stegner vor einer Sitzung des Präsidiums.

Auf die Frage, ob die Koalition halte und ob damit wie geplant am Donnerstag der Haushalt mit neuen Programmen wie dem Baukindergeld beschlossen werden könne, sagte Stegner: „Ich bin kein Orakel.“

10.15: CDU sieht weiterhin Spielraum für Kompromiss mit CSU

Im Asylstreit mit der CSU bleibt die CDU optimistisch, dass es nach wie vor Spielraum für eine Verhandlungslösung gibt. „Wir wünschen uns eine Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen“, ließ die CDU in einer am Montag nach einer etwa eineinhalbstündigen Vorstandssitzung in Berlin verbreiteten Erklärung verlauten.

10.02 Uhr: Sigmar Gabriel: „Man kann vor Zorn nur rufen: Aufhören!“

Der Ex-SPD-Vorsitzender Sigmar Gabriel äußerte sich auf Twitter zum Unionsstreit um die Flüchtlingspolitik mit harschen Worten: „Seehofer macht die deutsche Bundesregierung handlungsunfähig. Er nimmt damit ganz Deutschland und Europa in Geiselhaft. Das alles schadet der Demokratie in unserem Land in bislang nie da gewesener Weise“, twitterte Gabriel. Die CSU führe Politik als reines Ränkespiel und Machtspiel vor. „Wer so handelt, verspielt jedwedes Vertrauen der Bürger in unser politisches System. Man kann vor Zorn über diese Verantwortungslosigkeit nur rufen: Aufhören!“

1/2 #Seehofer macht die deutsche Bundesregierung handlungsunfähig. Er nimmt damit ganz Deutschland und Europa in Geiselhaft. Das alles schadet der Demokratie in unserem Land in bislang nie da gewesener Weise. Die CSU führt Politik als reines Ränkespiel und Machtspiel vor. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) July 2, 2018

09.33 Spekulationen über Absage der Fraktionssitzung

Im unionsinternen Streit über die Asylpolitik war für den Nachmittag um 14 Uhr eigentlich eine Fraktionssitzung von CDU und CSU angesetzt. Doch inzwischen ist unklar, ob es soweit kommt.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll die Sitzung abgesagt worden sein. Der „Focus“ meldete allerdings wenig später mit Bezug auf Fraktionskreise, es sei nicht auszuschließen, dass die Sitzung doch am frühen Nachmittag stattfindet.

09.12 Uhr: Laschet: Gegen nationale Alleingänge in der Asylpolitik

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet hält im Asylstreit mit der CSU an der von Kanzlerin Merkel geforderten europäischen Lösung fest. Es wäre falsch, „den europäischen Partnern zu signalisieren, wir machen jetzt nationale Alleingänge“, sagte Laschet am Montag in Berlin vor der Sitzung des CDU-Bundesvorstands. Die Beratungen begannen verzögert wegen diverser Vorgespräche. Die Position der CDU sei unabhängig von Personen: „unabhängig von Horst Seehofer oder Angela Merkel, weil wir die europäische Lösung wollen“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident weiter.

08.58 Uhr: Thüringer CDU-Vorstandsmitglied grenzt sich von Merkel ab

Der Thüringer CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Mike Mohring war der Einzige, der sich am Sonntagabend auf der Sitzung des CDU-Bundesvorstandes von der Vorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel auch offiziell abgrenzte – wenn auch vorsichtig. Mohring bestätigte unserer Redaktion, dass er sich bei der abschließenden Beschlussfassung enthalten habe.

„Ich stimme Angela Merkel in der Sache zu, bin aber der Meinung, dass wir als CDU der CSU stärker entgegen kommen sollten“, sagte er. „Wir müssen auch hier Brücken bauen, um unserer Schwesternpartei eine gesichtswahrende Lösung zu ermöglichen.“

Der CDU-Vorstand stützte mit Ausnahme Mohrings einmütig die Bundeskanzlerin bei ihrer Entscheidung, die CSU-Forderung nach der Abweisung anderswo registrierter Flüchtlinge abzulehnen. Allerdings soll neben Mohring auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stärkere Zugeständnisse an die CSU gefordert haben.

7.59 Uhr: Grünen-Fraktionschef zweifelt an Erholung der großen Koalition

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat den CSU-Vorsitzenden und Bundesinnenminister Horst Seehofer aufgefordert, seinen angebotenen Rücktritt nun auch zu vollziehen. Seehofer „hat sich verzockt und kann nicht mehr ernst genommen werden“, sagte Hofreiter unserer Redaktion. „Wer so fahrlässig und egoistisch mit seiner Verantwortung fürs Land umgeht, kann sein Ministeramt nicht mehr verantwortungsvoll ausüben.“

Hofreiter äußerte erhebliche Zweifel an Stabilität und Regierungsfähigkeit der großen Koalition. „Das C in CSU steht längst nur noch für Chaos. Sie hat mit ihrem brachialen Kurs eine Spur der politischen Verwüstung hinterlassen“, sagte er. „Wie diese große Koalition sich noch mal zusammenreißen will, um zu einem Kurs der Verantwortlichkeit zurück zu finden, ist mir vollkommen unklar.‘“

07.28 Uhr: Friedrich (CSU): Merkel nimmt Seehofer-Rücktritt bewusst in Kauf

Bundestags-Vizepräsident Hans-Peter Friedrich (CSU) wagt keine Prognose über den Ausgang des Asylstreits zwischen CDU und CSU. Bundesinnenminister Seehofer habe Kanzlerin Merkel mehrere Kompromissvorschläge gemacht, die diese allesamt abgelehnt habe, sagt Friedrich im Deutschlandfunk. Das nähre den Verdacht, dass Merkel den Rücktritt Seehofers „bewusst in Kauf nimmt“.

07.21 Uhr: Grüne schließen Eintritt ins Regierungbündnis nicht aus

Grünen-Co-Chef Robert Habeck hat bei einem Scheitern des schwarz-roten Regierungsbündnisses einen Eintritt seiner Partei in eine neue Koalition nicht ausgeschlossen. „Wir sind immer bereit Verantwortung zu übernehmen, wenn es sich lohnt“, sagt er dem ZDF-Morgenmagazin. Ob es zu einer Vertrauensfrage der Kanzlerin komme, lasse sich derzeit nicht sagen: „Ausschließen kann man gar nichts in diesen verrückten Zeiten.“ Die Unterstützung einer von Merkel geführten Minderheitsregierung wäre für die Grünen „kein attraktives Angebot“.

06.48 Uhr: So will Seehofer die Asylpolitik verschärfen

In der Nacht sind zum ersten Mal Details aus Horst Seehofers „Masterplan Migration“ bekannt geworden. Unter anderem will der Innenminister wegen „der aktuellen Notlage bei Abschiebehaftplätzen“ abgelehnte Abschiebegefangene gemeinsam mit anderen Häftlingen unterbringen. Für das Innenministerium verlangt der Ressortchef zusätzliche Mittel in Millionenhöhe. Außerdem will Seehofer stärker auf Mittel des SPD-geführten Auswärtigen Amtes zugreifen.

Der „Masterplan Migration“ im Wortlaut

05.03 Uhr: CDU offen für Gespräch mit CSU-Spitze

Die CDU zeigte sich in der Nacht offen für das Gespräch. Man werde sich dem Ansinnen nicht verweigern, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus der CDU-Spitze. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht die CDU in dem Streit aber nicht in der Bringschuld. „Wir sind mit uns im Reinen“, sagte er nach einer fast achtstündigen Sitzung der CDU-Gremien noch vor dem CSU-Vorstoß für eine weitere Verhandlungsrunde. „Wir haben alles getan, um Brücken zu bauen, und wir werden alles tun, damit die Union zusammenbleibt.“

02.02 Uhr: Seehofer bestätigt Rücktrittsangebot

Horst Seehofer hat nun auch öffentlich bestätigt, dass er seinen Rücktritt angeboten hat. „Ich habe ja gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle, dass ich das in den nächsten drei Tagen vollziehe“, sagte er am frühen Montagmorgen in München. Das für Montag geplante Gespräch mit der CDU nannte er einen „Zwischenschritt“. Damit verbunden sei die „Hoffnung, dass wir uns verständigen“. Das Gesprächsangebot sei ein Entgegenkommen von ihm an die Kanzlerin und die CDU. „Sonst wäre das heute endgültig gewesen.“

01.25 Uhr: Seehofer will am Montag nochmal mit Merkel verhandeln

Doch wieder alles anders? Seehofer will seine politische Zukunft laut dpa von einem Einlenken der CDU abhängig machen. Das sei das Ergebnis von Gesprächen in der engsten Parteiführung der CSU, die Seehofer zum Weitermachen bewegen wollte. Das soll so ablaufen: Erst will die CSU an diesem Montag ein Spitzengespräch mit der CDU führen – dann will sich Seehofer entscheiden.

00.55 Uhr: In der Nacht will Seehofer sich wohl nicht mehr erklären

Nach gleichlautenden Berichten wird es in der Nacht keine Erklärung von Horst Seehofer geben. Stattdessen werde am Montag ein Auftritt Seehofers vor der Presse erwartet.

00.45 Uhr: Seehofer beendet Beratungen

Horst Seehofer hat seine Beratungen mit der engeren Parteiführung beendet, die ihn vom Rücktritt als Parteichef und Bundesinnenminister offenbar abhalten wollte.

00.40 Uhr: In der CSU-Sitzung hat Seehofer wohl drei Optionen vorgetragen

Horst Seehofer hat in der Sitzung der CSU-Spitze wohl drei Optionen im Asylstreit aufgezeigt, das berichten Teilnehmer der Sitzung. Zur Debatte stand demnach: eine Änderung der CSU-Position im Streit, die Umsetzung des angekündigten „Masterplans Migration“ über das Bundesinnenministerium oder aber ein Rücktritt Seehofers.

00.38 Uhr. Die CDU vertagt sich auf den Morgen

Von der CDU wird man in der Nacht nichts mehr hören. Die Partei-Spitze vertagte ihre Beratungen auf Montag. Die Gespräche würden am Morgen um 8.30 Uhr fortgesetzt, sagte eine Parteisprecherin am frühen Montagmorgen in Berlin.

00.07 Uhr: Thüringer CDU-Vorsitzender hat sich wohl enthalten

Die Erklärung der CDU-Parteispitze wurde nach Angaben von Annegret Kramp-Karrenbauer mit einer Enthaltung verabschiedet. Es spricht viel dafür, dass sich der CDU-Landesvorsitzende Thüringens, Mike Mohring, dem gemeinsamen Entschluss nicht angeschlossen hat. Mohring hatte ein Abend einen Tweet zu einem Bericht geteilt, in dem es hieß, dass der CDU-Politiker eine Vorschlag von Horst Seehofer zur Zurückweisung von Asylbewerbern nicht ausschließen würde. Damit liegt Mohring nicht ganz auf der Linie der Bundeskanzlerin.

23.15 Uhr: Angela Merkel wird auch noch Statement abgeben

Wie die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer mitteilte, wird Angela Merkel nach dem Ende der Sitzung der CDU-Spitze im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin vor die Presse treten.

23.04 Uhr: CSU-Spitze unterbricht ihre Sitzung

Nach der überraschenden Rücktrittsankündigung von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer ist die CSU-Vorstandssitzung am Sonntagabend zunächst unterbrochen worden. Wie lange die seit fast acht Stunden andauernde Gremiensitzung pausiert, war zunächst unklar.

22.57 Uhr: Alexander Dobrindt wohl gegen Seehofers Entscheidung

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will das Rücktrittsangebot von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer nicht hinnehmen. „Das ist eine Entscheidung, die ich so nicht akzeptieren kann“, sagte er nach Angaben von Teilnehmern in der Sitzung des CSU-Vorstands. Dobrindt habe dafür lang anhaltenden Applaus erhalten. Letztlich habe die Uneinsichtigkeit der Kanzlerin die CSU in die jetzige Situation gebracht.

22.44 Uhr: Horst Seehofer will wohl als Innenminister zurücktreten

Aus CSU-Kreisen wurde am späten Abend bekannt, dass Horst Seehofer sein Amt als Bundesinnenminister niederlegen will beziehungsweise der Kanzlerin seine Entlassung anbieten wolle. Zudem werde Seehofer den CSU-Parteivorsitz abgeben.

Er ist Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat im Kabinett Merkel IV: Der CSU-Politiker Horst Seehofer kann auf eine Jahrzehnte lange politische Karriere zurückblicken. Foto: dpa Picture-Alliance / Andreas Gebert / picture alliance / Andreas Geber

Seehofer wurde am 4. Juli 1949 in Ingolstadt geboren. Nach der Mittleren Reife tritt er 1969 in die Junge Union ein, 1971 wird der Diplom-Verwaltungswirt Mitglied der Christlich Sozialen Union (CSU). Am 21. April 1989 wird Seehofer zum Nachfolger des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesarbeitsministerium, Stefan Höpfinger (l.), ernannt. Foto: Reineke, Engelbert / Bundesarchiv

Von 1992 bis 1998 ist er Gesundheitsminister. Foto: dpa Picture-Alliance / Torsten Silz / picture-alliance / dpa

Von 1980 bis 2008 ist er Mitglied des Deutschen Bundestag. Von 1994 bis 2008 stellvertretender Vorsitzende der CSU und von 1998 bis 2004 der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Foto: Nicole Maskus / imago/photothek

Nach der Bundestagswahl 2005 wird Horst Seehofer in der großen Koalition Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Foto: Andreas Rentz / Getty Images



Das Amt bekleidet er von 2005 bis 2008. Foto: Miguel Villagran / Getty Images

Seit 2008 hat er den Parteivorsitz der CSU inne. Foto: REUTERS / RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Im Oktober 2008 wird er vom Bayerischen Landtag zum Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt. Foto: dpa Picture-Alliance / Eva Chloupek / picture-alliance/ dpa/dpaweb

Horst Seehofer mit seiner Ehefrau Karin Seehofer (2 v.l.) und den drei gemeinsamen Kindern Andreas, Ulrike und Susanne beim Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten 2018 im Kaisersaal der Münchner Residenz. Aus einer außerehelichen Beziehung hat er eine weitere Tochter, die 2007 geboren wurde. Foto: Spöttel Picture / imago

„Ich gehe ständig an die Grenze dessen, was man sich körperlich zumuten kann“, sagte er einmal. 2002 erlitt er eine Herzmuskelentzündung, die ihn fast das Leben kostete. Privat habe er kaum Zeit für Freunde, Familie, Hobbys. Foto: Tobias Hase / dpa



Am 12. März 2018 präsentierten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der CSU-Vorsitzende Seehofer und der damalige kommissarische SPD-Vorsitzende und jetzige Finanzminister Olaf Scholz, den gemeinsam unterzeichneten Koalitionsvertrag in Berlin. Es gibt wieder eine große Koalition. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Für das Kabinett Merkel IV wird Seehofer am 14. März 2018 zum neuen Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat ernannt. Der Höhepunkt in seiner Karriere. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Dieses Foto sorgt kurze Zeit später für Aufsehen. Der Heimatminister präsentiert seine Mannschaft – und es sind ausschließlich Männer zu sehen. Foto: dpa Picture-Alliance / - / picture alliance / /Bundesminist

Der Streit zwischen Seehofer und Merkel über den Umgang mit Flüchtlingen an der deutschen Grenze eskaliert Ende Juni. Auch bei einem Krisengespräch im Kanzleramt können die beiden die Wogen zunächst nicht glätten. Foto: Paul Zinken / dpa

Innenminister Seehofer bleibt in der Fragen nach Abweisungen an der Grenze hart – Merkel auch. Doch nach einem weiteren Krisengespräch wird man sich einig. Die Union will Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Foto: Ralf Hirschberger / dpa



22.40 Uhr: Vizekanzler Scholz hat kein Verständnis für Asylstreit

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat den erneut eskalierten Asylstreit zwischen CDU und CSU kritisiert. „Dass da keine pragmatischen Kompromisse möglich wären, das versteht überhaupt niemand“, sagte der Bundesfinanzminister in der ARD-Sendung „Anne Will“. Der Streit sei „selbstvergessen“, und es sei unverständlich, auf welche Art und Weise er ausgetragen werde.

22.27 Uhr: Laut CSU-Kreisen spricht Seehofer in Sitzung

In der Sitzung der CSU-Spitze soll aus Parteikreisen Horst Seehofer kurz vor 22.30 Uhr das Wort ergriffen haben.

22.08 Uhr: Ministerpräsident Günther sauer über Seehofers Vorgehen

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, war am Sonntag bei Anne Will in zu Gast.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), hat in der ARD-Talkshow „Anne Will“ kritisiert, dass der CDU-Spitze noch immer nicht der so genannt Masterplan von Horst Seehofer nicht vorliegt. „Der Innenminister kann nicht so handeln, wenn er weiter im Amt bleiben will“, sagte Günther. Es sei eine Zusammenarbeit, die so nicht gehe.

21.42 Uhr: CDU-Spitze liegt „Masterplan Migration“ weiter nicht vor

Dem CDU-Bundesvorstand liegt der von Innenminister Horst Seehofer erstellte „Masterplan Migration“ nach Angaben aus Teilnehmerkreisen weiterhin nicht vor. Demnach mussten die Mitglieder der Parteispitze am Sonntagabend in Berlin ohne fundierte inhaltliche Grundlage über die umstrittenen Asylpläne des CSU-Chefs diskutieren. Seehofer hatte seinen 63 Punkte umfassenden „Masterplan“ zuvor in München bei der gemeinsamen Sitzung des CSU-Vorstandes mit den Mitgliedern der CSU-Landesgruppe im Bundestag verteilen lassen.

21.01 Uhr: Seehofer-Statement könnte sich verzögern – auch wegen Uneinigkeit

Horst Seehofer stößt in der gemeinsamen Sitzung von CSU-Vorstand und Landesgruppe mehreren Teilnehmern zufolge auf große Zustimmung. In der Diskussion hätten allerdings auch mehrere Redner die EU-Beschlüsse als Erfolg bezeichnet. Die Rednerliste sei noch nicht geschlossen. Es werde erwartet, dass Seehofer am Ende der Sitzung ein Fazit ziehe, bevor er möglicherweise erst gegen 23.00 Uhr vor die Presse trete.

20.31 Uhr: Angela Merkel spricht von einer „sehr ernsten“ Situation

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Bundesvorstand ihrer Partei den Wert der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU unterstrichen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen sprach die Parteichefin vor dem vollständig erschienenen Vorstand von einer „sehr ernsten“ Situation. Die Entwicklung mit der CSU sei nicht einfach. Nun müsse man als CDU gemeinsam die Debatte darüber führen, wie es weitergehe.

19.52 Uhr: Sitzungen dauern weiter an

Sowohl die Sitzung der CSU-Spitze wie auch der CDU dauern an. Mehrere Reporter berichten, dass die geplante Erklärung Seehofers nun für 21 Uhr geplant sei. Unklar wäre dann, ob Markus Söder, der eigentlich um 21.45 Uhr zu Gast bei „Anne Will“ sein sollte, auch tatsächlich in der ARD zu sehen sein wird.

19.05 Uhr: Für CDU-Wirtschaftsminister Altmaier geht es um Regierungsfähigkeit

Wirtschaftsminister Peter Altmaier mahnt beim Eintreffen in der CDU -Zentrale an, dass sich die Union um Regierungs- und Handlungsfähigkeit bemühen müsse. CDU und CSU müssten zusammen bleiben.

18.59 Uhr: Auszüge des „Masterplan Migration“ veröffentlicht

Die Deutsche Presse-Agentur hat Auszüge aus Seehofers „Masterplan Migration“ veröffentlicht. Über den bisher unveröffentlichen Plan streitet die Union:

18.59 Uhr: Markus Söder beklagt fehlende Unterstützung der CDU vor Bayern-Wahl

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beklagt nach Teilnehmerangaben in der CSU-Sitzung, dass es noch nie so wenig Unterstützung der CDU vor einer bayerischen Landtagswahl gegeben habe. Zudem sagte Söder, dass die CSU ihre eigenen Überzeugungen nicht aufgeben dürfe.

„Nicht wer recht behält, ist entscheidend, sondern was richtig ist“, sagte der CSU-Politiker am Sonntag bei der Sitzung des Parteivorstands in München nach Angaben von Teilnehmern. Die Menschen würden spüren, ob Politiker aus Angst oder Überzeugung handelten.

18.29 Uhr: CSU-Sitzung geht weiter

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer verlässt die CSU-Sitzung in München für eine Zigarettenpause. „Die Stimmung ist konzentriert“, sagt er wartenden Journalisten. Die Diskussion dauere an. Nach Informationen unserer Redaktion waren gegen 18.45 Uhr erst die Hälfte aller Redebeiträge der Sitzung abgearbeitet.

18.26 Uhr: CDU-Präsidium stützt Merkels Kurs

Das CDU-Präsidium hat sich im unionsinternen Streit hinter den Kurs von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel gestellt. Europa habe sich soweit bewegt, dass es nun Aufgabe der Bundesregierung sei, die Beschlüsse vom EU-Gipfel zur Flüchtlings- und Migrationspolitik mit den angestrebten bilateralen Abkommen in einem Zeitrahmen von einem halben Jahr zu verhandeln, erfuhr unsere Redaktion aus CDU-Parteikreisen. Nationale Alleingänge seien falsch.

18.06 Uhr: Alexander Dobrindt wirbt für nationale Lösungen in der Asylpolitik

Während sich die Erklärung von Horst Seehofer zu verzögern scheint, werden weitere Stimmen aus der CSU-Sitzung bekannt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hält nationale Maßnahmen an der Grenze weiter für notwendig. „Das ist eine Grundsatzfrage der Glaubwürdigkeit unserer Politik“, sagt Dobrindt in der CSU-Sitzung laut Teilnehmerkreisen. Die Bundesregierung sieht in der EU-Erklärung indes keinen Auftrag für nationale Alleingänge.

17.54 Uhr: Erklärung von Horst Seehofer für 18 Uhr erwartet

Gegen 18 Uhr soll Horst Seehofer seine persönliche Erklärung abgeben. Was er dabei bekannt geben wird, war bis zuletzt jedoch weitestgehend offen, wie Reporter vor Ort berichteten. Im Übrigen kann Horst Seehofer wohl nicht aus freien Stücken zurücktreten, sondern müsste Bundeskanzlerin Angela Merkel um eine Entlassung bitten.

17.04 Uhr: Angela Merkel erhält Rückendeckung von Volker Bouffier

CDU-Vize Volker Bouffier spricht sich gegen einen nationalen Alleingang aus und mahnt, dass CDU und CSU zusammenbleiben. Europa habe sich unter dem Druck der CSU bewegt wie noch nie. Ein nationaler Alleingang wäre „höchst unklug“, sagt Bouffier.

16.44 Uhr: CDU-Spitze kommt in Parteizentrale zusammen

In Berlin kommt die CDU-Spitze zusammen. Nach Partei-Vize Thomas Strobl und EU-Kommissar Günther Oettinger betritt auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer das Konrad-Adenauer-Haus, ohne etwas zu sagen.

16.43 Uhr: Horst Seehofer glaubt nicht an Bruch der Unionsfraktion

Seehofer hatte in der Sitzung seinen so genannten „Masterplan Migration“ vorgestellt. Darin erörtert der CSU-Chef mögliche Maßnahmen zur Zuwanderungspolitik. Seehofer sagte, dass er am Ende der Sitzung der CSU-Spitze eine persönliche Erklärung abgeben werde. Nach Informationen sagte der Innenminister jedoch auch, dass er überzeugt sei, dass es nicht zum Bruch der Fraktionsgemeinschaft zwischen CSU und CDU kommen werde. „Hier geht es auch um die Glaubwürdigkeit eines Vorsitzenden“, sagte Seehofer den Angaben zufolge in der Sitzung.

Seehofer in München laut Teilnehmern: Bin überzeugt , dass es nicht zum Bruch der Fraktionsgemeinschaft kommt #Asylstreit #Merkel #Seehofer @FunkeBerlin — Kerstin Münstermann (@KMuenstermann) July 1, 2018

16.13 Uhr: Seehofer äußert sich zu Treffen mit Angela Merkel

Seehofer nannte die Unterhaltung mit Merkel sogar „wirkungslos“ wie es aus Parteikreisen hieß.

15.53 Uhr: Innenminister lehnt Merkels Plan für „Ankerzentren“ ab

Die Ergebnisse des EU-Gipfels seien nicht wirkungsgleich mit Grenzkontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen, sagte er am Sonntag in einer CSU-Vorstandssitzung, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Der Bundesinnenminister habe zudem die Einrichtung so genannter „Ankerzentren“ abgelehnt. In den Einrichtungen an der deutschen Grenze sollen Asylbewerber untergebracht und gegebenenfalls in EU-Länder geschickt werden, in denen sie zuvor registriert wurden.

14.14 Uhr: Angela Merkel zeigte sich zurückhaltend

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am Sonntag zunächst nicht darauf festgelegt, ob der erbitterte Migrationsstreit mit der CSU bereits am Sonntag gelöst werden kann.

Sie werde alles daran setzen, dass es sowohl bei CDU als auch CSU Ergebnisse gebe, „bei denen wir Verantwortung für unser Land wahrnehmen können“, sagte Merkel am Sonntag bei der Aufzeichnung des Sommerinterviews der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ auf die Frage, ob es am Ende des Tages noch eine Regierung und eine Unionsgemeinschaft geben werde.

Merkel will die Zusammenarbeit von CDU und CSU fortsetzen. „Aber für mich ist auch wichtig, dass keine unilateralen, unabgestimmten und keine Entscheidungen zu Lasten Dritter getroffen werden“, sagt Merkel in der Aufzeichnung.

Merkel: Habe nicht schweigend in Ecke gesessen

Merkel sagte, sie habe das gleiche Anliegen wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), nämlich die Migration nach Europa und Deutschland zu reduzieren. „Wir streiten nur über den Weg dahin.“

Von der CSU sei sie „sicher auch ein Stück“ angespornt worden, den europäischen Gedanken nach vorne zu bringen, sagte Merkel. Sie sei „einigermaßen“ zufrieden mit dem Ergebnis. Auf die Frage, ob sie Seehofer bei einem Alleingang notfalls entlassen werde, wollte Merkel nicht eingehen. Die Union stehe vor wichtigen, ernsten Beratungen, es stehe viel im Raum. „Dass es ernst ist, weiß jeder.“

Merkel: Wir ziehen nicht die Brücken hoch

Merkel verteidigte den schärferen Kurs der Europäischen Union in der Asylpolitik. „Wir ziehen nicht die Brücken hoch, sondern wir fragen uns, was können wir tun, um illegalen Schleppern und Schleusern das Handwerk zu legen“, sagte die Kanzlerin.

Zu ihrem Beitrag zur Einigung zur Asylpolitik auf dem Brüsseler EU-Gipfel sagte Merkel: „Ich freu mich, dass da viele an diesem Kompromiss mitgearbeitet haben. Aber schweigend in der Ecke hab ich auch nicht gesessen. Davon dürfen Sie ausgehen.“

In München wollte an diesem Sonntag um 15 Uhr der CSU-Vorstand gemeinsam mit der CSU-Landesgruppe im Bundestag über das weitere Vorgehen im Asylstreit beraten. Bei der CDU kommt das Parteipräsidium um 15 Uhr zusammen, der größere Vorstand um 19 Uhr. (dpa/rtr/W.B./ac/nsa)

