Viktor Orban fordert: „Keine Migranten mehr, stoppt sie!“

Brüssel. Beim EU-Gipfel in Brüssel hat Ungarn gefordert, Migranten aus der EU zu schaffen. Es müsse nun getan werden, was „das Volk wirklich verlangt“, sagte Regierungschef Viktor Orban bei seiner Ankunft im Ratsgebäude in Brüssel.

Die erste Forderung laute: „Keine Migranten mehr, stoppt sie.“ Die zweite Forderung des Volkes laute: „Bringt die zurück, die schon da sind.“ Um die europäische Demokratie wiederherzustellen, müsse man „in diese Richtung gehen“, so Orban weiter.

In Brüssel sind am Donnerstagnachmittag die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Länder zu einem zweitägigen Gipfel zusammengekommen, um die künftige Migrationspolitik auszuloten. Auf der Tagesordnung stehen sowohl der Umgang mit Flüchtlingen innerhalb der EU als auch die Pläne zur Ausschiffung von Migranten zum Beispiel in Afrika.

• Bundeskanzlerin Angela Merkel warb in Brüssel für Gespräche mit nordafrikanischen Ländern über Anlandungen von Flüchtlingen geworben. Man könne „sicherlich darüber sprechen“, Anlandungen von Schiffen in andere Länder, zum Beispiel Nordafrika zu versuchen, sagte Merkel unmittelbar vor den Gesprächen der Staats- und Regierungschefs. „Aber man muss mit den Ländern sprechen“, sagte Merkel .

Italien Premierminister Giuseppe Conte.

Foto: YVES HERMAN / REUTERS

• Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte wünscht sich von den anderen EU-Ländern nicht Worte, sondern Taten. Das sagte er bei der Ankunft zum EU-Gipfel. Der kürzlich vorgelegte italienische Mehrpunkteplan zur Lösung der Flüchtlingsprobleme sei in der Hinsicht hilfreich und vernünftig. Kanzlerin Merkel wollte Conte vor Beginn des Gipfels zu einem Vier-Augen-Gespräch treffen.

• Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht die EU in der Debatte über die Migrationspolitik am Scheideweg. „Wollen wir nationale Lösungen? Oder glauben wir an europäische Lösungen und Zusammenarbeit?“, fragte Macron in Brüssel. Dies sei die einfache Alternative, mit der man heute konfrontiert sei. Macron machte dabei klar, dass er beim Spitzentreffen der Staats- und Regierungschefs für europäische Lösungen kämpfen wolle.

• Der polnische Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki begrüßt den Verlauf der Diskussion über Flüchtlingsfragen in der EU. Die Debatte entwickle sich in die Richtung, die Polen sich immer gewünscht habe, sagt er bei der Ankunft zum EU-Gipfel. Er wolle Migranten dazu bewegen, in ihrem Heimatland zu bleiben. Die Umverteilung von Flüchtlingen über die EU nach Quoten lehne er weiterhin ab.

Spanien Regierungschef Pedro Sanchez (li.) mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Foto: YVES HERMAN / REUTERS

• Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez plädiert bei Flüchtlingsthemen für einen europäischen Ansatz. „Wir benötigen eine gemeinsame Antwort auf die gemeinsame Herausforderung Migration“, sagt Sanchez vor dem Gipfeltreffen in Brüssel. Solidarität sei wichtig, insbesondere gegenüber Deutschland, das derzeit in einer politischen Krise stecke.

• Der finnische Premier Juha Sipilä will Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingsfrage unterstützen. „Wir haben praktische Probleme (bei Sekundärmigration) in Finnland und Finnland ist bereit, mit Deutschland zusammenzuarbeiten“, sagt Sipilä bei einem Treffen der liberalen Parteien vor dem EU-Gipfel in Brüssel. (rtr/dpa/epd)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.