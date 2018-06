Prinz William trifft Palästinenserpräsident Mahmud Abbas

Tel Aviv. Der britische Prinz William hat während seines historischen Besuchs im Heiligen Land Palästinenserpräsident Mahmud Abbas getroffen. „Es ist uns ernst damit, Frieden mit Israel zu schließen, damit beide Länder in Sicherheit und Stabilität in den Grenzen vom 4. Juni 1967 leben können“, sagte Abbas nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa am Mittwoch in seinem Amtssitz in Ramallah.

Er hoffe darauf, dass Prinz Williams nächster Besuch stattfinde, wenn Palästina unabhängig sei. Es ist der erste offizielle Besuch eines Mitgliedes der britischen Königsfamilie im Heiligen Land seit der israelischen Staatsgründung vor 70 Jahren.

„Ich weiß, ich teile eine Sehnsucht mit Ihnen allen, und mit Ihren Nachbarn, nach einem gerechten und anhaltenden Frieden“, hatte Prinz William bei einer Rede am Dienstabend in der Nähe von Tel Aviv gesagt.

Ehemalige Mandatsmacht in Palästina

Der 36-Jährige bereist seit Sonntag den Nahen Osten. In Jordanien traf er Kronprinz Al-Hussein bin Abdullah, in Israel Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Präsident Reuven Rivlin.

Israel hatte 1967 während des Sechstagekrieges unter anderem das Westjordanland, den Gazastreifen und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser beanspruchen dagegen die Gebiete für einen eigenen Staat Palästina mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Die Akteure des Nahostkonflikts Seit 70 Jahren flammt der Nahostkonflikt immer wieder auf. Zuletzt befeuerte US-Präsident Donald Trump den Streit. Wer sind die Akteure der Auseinandersetzung? Die Akteure des Nahostkonflikts

Als ehemalige Mandatsmacht in Palästina hatte Großbritannien großen Einfluss auf die historischen Entwicklungen in der Region. Im November 1917 hatte der britische Außenminister Arthur Balfour etwa in einem Schreiben an den britischen Zionisten Lionel Walter Rothschild zugesichert, das Vorhaben einer nationalen Heimstätte für Juden in Palästina zu unterstützen. Die Erklärung bahnte den Weg für die Gründung des Staates Israel 1948.

Vertreibung von 700.000 Palästinensern

Der Staatsgründung folgte allerdings auch ein Krieg mit den arabischen Nachbarn und die Flucht und Vertreibung von rund 700.000 Palästinensern. Auf palästinensischer Seite gilt das Schreiben daher als historischer Fehler.

Der Felsendom in Jerusalem: Die goldene Kuppel wirkt wie ein Wahrzeichen für die ganze Stadt. Es handelt sich bei dem Bauwerk um eines der Heiligtümer des Islam. In Israel liegen die heiligen Stätten von Judentum, Christentum und Islam. Wir zeigen sie. Foto: Spencer Platt / Getty Images

Nahe des Felsendoms (mit goldener Kuppel) befindet sich die Al-Aksa-Moschee mit dunkler Kuppel. Sie ist die drittwichtigste Moschee des Islam. Foto: Spencer Platt / Getty Images

Der Tempelberg befindet sich im südöstlichen Teil der Altstadt von Jerusalem. Foto: Oded Balilty / dpa

Die Grabeskirche in der Altstadt: Sie gilt als das wichtigste Heiligtum des Christentums. Laut Überlieferung wurde Jesus Christus hier nach seiner Kreuzigung begraben. Traditionell feiern Gläubige dort auch das Osterereignis: die Auferstehung Christi. Foto: Debbie Hill / DEBBIE HILL

Blick ins Innere der Basilika. Foto: dpa Picture-Alliance / Dusan Vranic / picture alliance/AP Photo



Die Golgotakapelle mit dem griechisch-orthodoxen Kreuzigungsaltar in der Grabeskirche. Das aramäische Wort Golgota (Golgatha) bedeutet Schädel, die Bezeichnung für eine Felsformation, die die Form eines Schädels aufwies. Zwischen den Säulen, die die Altarplatte tragen, befindet sich das Felsloch, in dem das Kreuz gestanden haben soll, an dem Jesus starb. Viele Gläubige kriechen an diese Stelle unter die Altarplatte. Die Kapelle ist die 14. Station der Via Dolorosa. Foto: Norbert Neetz / © epd-bild / Norbert Neetz

Die Via Dolorosa: In der Jerusalemer Altstadt erinnern am Karfreitag Tausende christliche Pilger auf dem Weg des Schmerzen an das Leiden und Sterben Jesu. Foto: REUTERS / AMIR COHEN / REUTERS

Die Strecke vom Löwentor bis zur Grabeskirche soll in biblischer Zeit den Amtssitz des römischen Stadthalters Pontius Pilatus mit der Hinrichtungsstätte auf dem Hügel Golgotha verbunden haben. Wie Jesus schultern viele Gläubige auf der Via Dolorosa ein Holzkreuz. Foto: Debbie Hill / © epd-bild / Debbie Hill

Die Klagemauer in Jerusalem: Sie gilt als eine der wichtigsten heiligen Stätten des Judentums. Foto: Fröhlich / © epd-bild / Fröhlich

Papst Franziskus bei seinem Besuch der Klagemauer im Mai 2014. Das Foto zeigt ihn, wie er ein Bittgesuch um Frieden in die Ritzen des Bauwerks steckt. Das machen auch viele andere Gläubige. Foto: Osservatore Romano / epd



Der Garten Gethsemane („Ölpresse“) am Fuße des Ölberges in Jerusalem: Hier soll Jesus vor seiner Festnahme gebetet haben und durch den Judaskuss verraten worden sein. Foto: Gerold Meppelink / epd

Die „Kirche aller Nationen“ steht im Garten Gethsemane. Auch bekannt als Todesangstbasilika entstand sie mit Spenden vieler Nationen zwischen 1919 und 1924. Foto: Norbert Neetz / © epd-bild / Norbert Neetz

Die Himmelfahrtskapelle liegt auf der höchsten Stelle des Ölberges. Der Überlieferung zufolge soll Jesus Christus von hier aus zum Himmel aufgefahren sein. Foto: Fröhlich / © epd-bild / Fröhlich

Im Inneren der Kapelle ist der angeblich letzte Fußabdruck Jesu zu sehen. Foto: Gerold Meppelink / epd



Abbas hatte im vergangenen Jahr die britische Regierung aufgefordert, auf ein Ende der israelischen Besatzung im Westjordanland und die Gründung eines palästinensischen Staates hinzuarbeiten. (dpa)

