„Tagesschau“-Kommentator fordert Angela Merkel zum Rücktritt auf

So scharf hatte bisher noch kein Medium die Kanzlerin attackiert: Ein „Tagesschau“-Journalist fordert: „Räumen Sie das Kanzleramt.“

Kein Einigung auf Brüssel-Gipfel - Merkel arbeitet weiter an Lösung Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf dem Flüchtlingsgipfel keinen Durchbruch erzielt.

Berlin. Befindet sich Angela Merkel bereits auf der Zielgeraden ihrer Kanzlerschaft? Steht die Union aus CDU und CSU und damit große Koalition schon nach den wenigen Monaten wieder vor dem Bruch? Nicht wenige Beobachter glauben, die Regierung könnte am Asylstreit zerbrechen.

Für viel Wirbel in den sozialen Netzwerken sorgt seit Montag ein Kommentar auf der Webseite tagesschau.de. Dort fordert der Brüssel-Korrespondent der ARD, Malte Pieper vom Mitteldeutschen Rundfunk, den sofortigen Rücktritt Angela Merkels.

„Verbrannte Erde, wohin man schaut“

Unter der Überschrift „Merkel traut in der EU keiner mehr über den Weg“ steht dort unter anderem zu lesen: In der Asylpolitik liefere die EU gerade eine „Bankrotterklärung“ ab. „Wie konnte es soweit kommen? Im Grund genommen ist die Sache einfach: Sie liegt im Politikstil Angela Merkels begründet“, so Pieper. Merkel hinterlasse „verbrannte Erde, wohin man schaut“.

Der Kommentar kommt zu dem Schluss: „Geschätzte Angela Merkel, nach fast 13 Jahren Kanzlerschaft gibt es auf europäischer Ebene für Sie, außer spürbarer Abneigung, nichts mehr zu gewinnen. Das haben alle Treffen der letzten Monate gezeigt.“

Und dann: „Helfen Sie deshalb mit, den scheinbar unabwendbaren Trend nach europäischer Spaltung statt Einigung endlich aufzuhalten! Räumen Sie das Kanzleramt für einen Nachfolger, dessen Name nicht so belastet ist, wie es der Ihre ist. Dem in Europa noch zugehört wird. Dem man zutraut, wirklich die Interessen aller im Blick zu haben! Lassen Sie uns den Neuanfang wagen!“

Das ist starker Tobak. Unter dem Beitrag Piepers findet sich vorsorglich der Hinweis: „Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.“

Lob und Kritik für „Tagesschau“-Kommentar

Der Meinungsbeitrag wird auf tagesschau.de reichlich von Lesern kommentiert – und zwar oft zustimmend. „Nach der zurückliegenden Hofberichterstattung ist dieser Kommentar eine Wohltat. Chapeau!“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Ein sehr guter und treffend formulierter Kommentar!“

Ein anderer Leser schreibt: „Ich bin verwundert. Ein ungewohnt direkter Kommentar in Richtung Kanzlerin? Kennt man sonst nicht. Bei aller Lieber für die Meinungsfreiheit anderer Standpunkte, Sie haben den Nagel voll erwischt.“

Auch auf Twitter wird Piepers Kommentar diskutiert. Es findet sich neben Zustimmung auch reichlich Kritik. Das klingt dann beispielsweise so:

