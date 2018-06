Ursula von der Leyen ist in den USA auf der Suche nach Freunden

Washington. Beständig. Loyal. Standhaft. Immer in der Materie. „Und uns gewogen.“ Wenn Ursula von der Leyen über ihren amerikanischen Amtskollegen James Mattis spricht, sind die schwärmerischen Untertöne nie zu überhören.

In dem knorrigen Ex-General, der in Washington von Kommentatoren zu den letzten „unabhängig denkenden und nicht kompromittierten“ Mitgliedern in der Regierung Donald Trumps gezählt wird, sieht die deutsche Verteidigungsministerin einen Garanten der Vernunft und Verlässlichkeit. Sollen aus dem Weißen Haus doch noch so viele Twittersalven kommen. Man gewöhnt sich langsam daran, solange auf der Ebene eins tiefer nüchtern zusammengearbeitet wird.

Im 18. Monat nach Amtsantritt Trumps hat die öffentlich zelebrierte Herzlichkeit zwischen der CDU-Politikerin und dem stoischen Vier-Sterne-General a. D. einen neuen Höhepunkt erreicht. Als Mattis am Mittwoch im schwül-heiß verregneten Washington Deutschland mit fester Stimme attestierte, bei den Anstrengungen, seinen Militärhaushalt zu erhöhen, „auf dem richtigen Weg“ zu sein, huschte von der Leyen ein ebenso überraschtes wie dankbares Lächeln übers Gesicht. „Es ist gut, Freunde an unserer Seite zu haben wie Sie, Jim“, gab die Ministerin zurück und fügte hinzu, „diese Freundschaft liegt uns sehr am Herzen.“

Die Koalition zwischen Union und ist SPD ist seit 100 Tagen im Amt. Zeit für eine Bilanz, bei der nicht alle Kabinetssmitglieder gut abschneiden. Angela Merkel (CDU), Kanzlerin: In ihrer vierten Amtszeit erlebt Merkel ihre schwierigste Phase. Unklar ist, ob sie den Konflikt mit der CSU über die Flüchtlingspolitik als Regierungschefin übersteht und bis 2021 an der Macht bleiben kann. Ihr größter Fehler war, die Kräfte in der CSU unterschätzt zu haben, die in ihr nach wie vor die „Flüchtlingskanzlerin“ sehen und ihr nun die Unterstüt­zung verweigern. CSU-Chef Seehofer der Kabinettsdisziplin zu unterwerfen hat bislang nicht geklappt, stattdessen muss sie sich mit Ultimaten aus Bayern herumschlagen. Zur SPD hat sie einen guten Draht, was noch viel wert sein könnte. Fazit: mittelmäßig. ( Foto: Adam Berry / Getty Images

Olaf Scholz (SPD), Finanzminister: Musste viel Kritik einstecken für seinen ersten Haushalt. Er verwalte nur das Erbe von CDU-Vorgänger Wolfgang Schäuble. Seine Zustimmungswerte in der Bevölkerung aber sind gut. In die Reform der Eurozone kniete er sich rein. Außerdem mehren sich die Anzeichen, dass nach neun Jahren Daueraufschwung die Konjunkturparty vorbei ist. Da ist einer wie Scholz, der wie ein hanseatischer Kaufmann das Steuergeld zusammenhält, der richtige Mann am richtigen Platz. Sollte die Koalition platzen und es zur Neuwahl kommen, hätte Scholz, gerade 60 geworden, gute Chancen auf die SPD-Kanzlerkandidatur. Fazit: gut. (tb) Foto: MICHELE TANTUSSI / REUTERS

Horst Seehofer (CSU), Innenminister: Horst Seehofer hat sich ein Super-Ressort für Sicherheit, Bau, „Heimat“ und Sport gebastelt. Derzeit aber ist er vor allem eines: „Asylminister“ und CSU-Chef, getrieben aus der bayerischen Staatskanzlei – bekommt aber auch Applaus in der CDU. Doch Seehofers „Masterplan Asyl“ bleibt vor allem Ankündigungspolitik, gelesen hat ihn noch niemand. Bei den Ankunftszentren in Grenznähe stößt er auf Widerstand vieler Bundesländer. Bei Bau und „Heimat“ ist wenig passiert. Sein Plus: In der Affäre um das Asylamt Bamf tauscht er jetzt die Amtsspitze aus – ein wichtiger Schritt für einen Neuanfang dort. Fazit: bisher enttäuschend. (cu) Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Heiko Maas (SPD), Außenminister: Viel unterwegs (120.000 Flugkilometer) auf der großen weltpolitischen Bühne, mit Licht und Schatten. Mit emotionalen Auftritten reparierte er das deutsch-israelische Verhältnis, das unter Sigmar Gabriel angeknackst war. Deutschlands Einzug als nicht-ständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat stärkt das internationale Gewicht des Saarländers Maas. Mit seiner Russland-Kritik direkt nach Amtsantritt verhob er sich ein wenig. Den Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump brachte Maas am griffigsten auf den Punkt: Die Antwort auf „America First“ müsse „Europe United“ lauten. (tb) Foto: Clodagh Kilcoyne / REUTERS

Peter Altmaier (CDU), Wirtschaftsminister: Machtmensch Altmaier freut sich, dass das einst von Ludwig Erhard geprägte Ministerium nach Jahrzehnten bei FDP und SPD endlich wieder in CDU-Hand ist. Viel Konkretes hat der Merkel-Vertraute allerdings noch nicht vorgelegt. Dafür war er als Vermittler im Handelskonflikt mit den USA und im Gas-Streit zwischen Russland und der Ukraine unterwegs. An Präsident Trumps Administration scheiterte jedoch auch der gewiefte Saarländer, die Strafzölle konnte er nicht verhindern. Die Energiewende stockt, die Kohle-Kommission ist zwar in Altmaiers Ministerium angesiedelt, aber viele Ressorts reden ihm rein. Fazit: gut. (mün) Foto: Adam Berry / Getty Images



Katarina Barley (SPD), Justizministerin: Gleich am ersten Tag als neue Justizministerin stellte die SPD-Politikerin dem Kabinett ihren Entwurf für ein Gesetz vor, das Musterfeststellungsklagen für Verbraucher ermöglichen sollte. Verbände können dann im Namen von Geschädigten vor Gericht ziehen. Mittlerweile ist das Gesetz beschlossen. Jetzt will Barley die bisher als wirkungslos kritisierte Mietpreisbremse anziehen. Beim Datenschutz versucht sie, Internetriesen wie Facebook auf die Füße zu treten. Doch in der heiklen Verfassungsfrage der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze, die Seehofer vorantreibt, hält sie sich bislang zurück. Fazit: gut. (cu) Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Hubertus Heil (SPD), Arbeitsminister: Weniger befristete Arbeitsverträge, Rückkehrrecht aus Teilzeit auf einen Vollzeitjob, ein Rentenpaket mit stabilen Beiträgen, etwas mehr Mütterrente – Heil ist mit einem straffen Programm gestartet, das er bislang sehr geräuschlos abarbeitet. Ihm ist die Sache wichtiger als eine schnelle Schlagzeile. Offen bleibt bisher, wo er auf dem für die SPD so wichtigen Feld der Arbeits- und Sozialpolitik eigene Akzente setzen will. Spätestens das Großprojekt Reform der Rente, an der erst einmal eine Kommission arbeiten soll, bietet dem Ex-SPD-Generalsekretär aus Peine die Chance zur Profilierung. Fazit: sehr gut. (phn) Foto: Michael Kappeler / dpa

Ursula von der Leyen (CDU), Verteidigungsministerin: Vor vier Jahren startete die erste Frau an der Spitze der Bundeswehr mit der Ansage: Ich muss erst lernen. Das ist lange vorbei. Die Verteidigungsministerin ist in ihrem Job angekommen. Das heißt aber nicht, dass es einfacher geworden ist. Viele ungelösten Probleme liegen auf ihrem Schreibtisch. Vor allem die chronisch schlechte Ausstattung der Truppe sorgt immer wieder für Kritik. Zu viele Panzer fahren nicht, zu viele Jets fliegen nicht, zu viele Schiffe schwimmen nicht. Von der Leyen kämpft um mehr Geld, müsste aber in außenpolitisch unruhigen Zeiten mehr Gas bei den vielen Reformen geben. Fazit: mittelmäßig. (ak) Foto: Kay Nietfeld / dpa

Julia Klöckner (CDU), Landwirtschaftsministerin: Gerne mehr Tierwohl in der Landwirtschaft, gerne weniger Glyphosat auf den Feldern und nicht so viel Zucker im Essen wäre auch schön. Aber bitte: alles ohne Druck. Die Winzertochter aus Rheinland-Pfalz, die dort zweimal als Spitzenkandidatin scheiterte, setzt viel auf Freiwilligkeit, möchte weder Landwirte noch Konsumenten überfordern. Damit ist sie näher bei den mächtigen Agrarverbänden als bei ihrer Kabinettskollegin Schulze. Die hätte Glyphosat gern noch in dieser Wahlperiode von den Feldern verbannt. Klöckner will ein Verbot für Hobbygärtner. Fazit: mittelmäßig. (tma) Foto: Adam Berry / Getty Images

Franziska Giffey (SPD), Familienministein: Aus ihrer Zeit als Bürgermeisterin des Berliner Problemviertels Neukölln hat Giffey ein dickes Fell und klare Ansagen zur Integration mitgebracht. Ihr Thema: Bildung für alle, von Anfang an. Mit einem „Gute-Kita-Gesetz“ will sie den Ländern dabei unter die Arme greifen, unter anderem mit einem Einstieg in die Gebührenfreiheit, mehr Personal und gezieltere Sprachförderung. Ihre Vorgängerinnen Manuela Schwesig und Katarina Barley haben gezeigt, dass das Familienressort ein Sprungbrett sein kann. Das wird Giffey, die in der SPD aber keine Hausmacht hat, nicht entgangen sein. Fazit: sehr gut. (jule) Foto: Michele Tantussi / Getty Images



Jens Spahn (CDU), Gesundheitsminister: Eine Einarbeitungszeit brauchte Spahn nicht, er kennt sein Fachgebiet. Entsprechend hoch ist das Tempo, mit dem er gestartet ist. Gleich drei Gesetzentwürfe will Spahn bis zur Sommerpause auf den Weg gebracht haben. Es geht um mehr Pflegekräfte, kürzere Wartezeiten auf Arzttermine und geringere Kassenbeiträge für Arbeitnehmer und Rentner. Schmerzhaft musste Spahn lernen, dass seine eigene Fraktion, der Koalitionspartner SPD und Lobbygruppen mitreden wollen. Trotzdem: Spahn, der in der CDU nach der Merkel-Ära ganz nach vorne will, ist auf dem richtigen Weg. Fazit: sehr gut. (phn) Foto: Sina Schuldt / dpa

Andreas Scheuer (CSU), Verkehrsminister: Von seinem Vorgänger Alexander Dobrindt hat Scheuer viele Probleme geerbt: die schwelende Diesel-Krise mit drohenden Fahrverboten, das CSU-Lieblingsthema Pkw-Maut. Letztere wird nur mit viel Glück noch vor der nächsten Bundestagswahl eingeführt. Beim Diesel bestellte er Daimler-Chef Dieter Zetsche zum Rapport ein. Wirkliche Lösungen präsentiert er aber auch nicht. Scheuer sieht sich dennoch vor allem als Auto-Minister. Zu anderen Verkehrsmitteln wie der Bahn, dem Nahverkehr oder dem Fahrrad fällt dem früheren CSU-General bislang herzlich wenig ein. Fazit: mittelmäßig. (phn) Foto: Michael Kappeler / dpa

Svenja Schulze (SPD), Umweltministerin: Svenja Schulze, die aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin gekommen ist, ist keine Frau der radikalen Töne. Als langjähriges Mitglied sowohl der Bergbaugewerkschaft IG BCE als auch des Naturschutzbundes versucht sie, Wirtschaft und Umweltschutz zu versöhnen. Ob das funktioniert, kann sie beim Kohle-Ausstieg zeigen. Bis Ende dieses Jahres soll ein Enddatum stehen, erarbeitet von einer Kommission. Dass Schulze auch deutlich werden kann, haben die Autokonzerne erfahren. Sie hat klargemacht, wer ihrer Meinung nach die Kosten für den Dieselskandal tragen muss. Fazit: mittelmäßig (tma) Foto: Carsten Koall / Getty Images

Anja Karliczek (CDU), Bildungsministerin: Anja Wer? Nur ein Prozent der befragten Bürger wussten in einer Umfrage kurz nach dem GroKo-Start, wer sie ist. Die Kanzlerin hatte die CDU-Abgeordnete als Überraschungsfrau hervorgezaubert. Die 47 Jahre alte Hotelmanagerin aus dem Münsterland ist blass geblieben, außer recht generell gehaltenen Verlautbarungen, dass Schulen digitaler werden müssen, war noch wenig zu hören. Dabei hat Karliczek Mittel: Fünf Milliarden Euro stehen im Koalitionsvertrag allein für das Digitalpaket Schule. Bleibt abzuwarten, wie schnell sie die in die Klassenzimmer bringt. Fazit: bisher enttäuschend. (jule) Foto: Malte Christians / dpa

Gerd Müller (CSU), Entwicklungsminister: Für Müller leuchtet das Rampenlicht. Alle diskutieren über Flucht und ihre Ursachen. Eigentlich sein Kerngebiet. Doch der CSU-Mann bleibt hinter der Bühne, kaum hörbar, während Parteikollegen dem Publikum eine Show liefern. Das ist sympathisch – doch muss Müller sich jetzt lautstark einmischen. Er hat die Konflikte in Afrika zur „Jahrhundertaufgabe“ erklärt. Für Deutschland. Für Europa. Das ist richtig. Er fordert Milliarden Euro Hilfe für den Kontinent. Mehr Geld für seinen „Marschall-Plan“ gab die Regierung jedoch nicht. Viele Projekte zeigen noch keine Durchschlagskraft. Fazit: mittelmäßig. (cu) Foto: Gregor Fischer / dpa



Helge Braun (CDU), Kanzleramtsminister: Besonnen und entscheidungsstark: So wird Helge Braun beschrieben. Der Hesse ist im Kanzleramt Merkels Sechser, der im defensiven Mittelfeld alle Probleme abräumen soll. Bei der Spieleröffnung, Stichwort Digitalisierung, hapert es. Die Milliarden­investitionen für schnelles Internet oder Roboter-Intelligenz brauchen Zeit. Beim Asyl-Krisengipfel von CDU und CSU mit Merkel, Seehofer, Söder und Bouffier saß Braun ebenfalls mit am Tisch. Bislang sucht der „Chef BK“ – anders als sein Vorgänger Peter Altmaier – nicht das Scheinwerferlicht. Aber das kann ja noch kommen. Fazit: mittelmäßig. (tb) Foto: Inga Kjer/photothek.net / imago/photothek



US-Präsident besteht auf dem Zwei-Prozent-Ziel

Was diese „Freundschaft“ wert ist, wird sich spätestens in drei Wochen zeigen. Beim Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli in Brüssel will Trump, der das westliche Verteidigungsbündnis anfangs als „obsolet“ abkanzelte und später beidrehte, „Fortschritte“ sehen, wie Diplomaten bestätigen. Konkret: mehr Geld für die Gemeinschaftskasse, in die Amerika den Löwenanteil einzahlt.

Weil der Präsident seit einigen Monaten auf der internationalen Bühne ohne Rücksicht auf Verluste oft freischwingend faktenfreien Klartext redet – siehe zuletzt G7 –, stellt man sich in der Nato-Zentrale auf Breitseiten ein. Vermutetes Ziel noch vor Norwegen und den Niederlanden: Deutschland. Die Denkweise des auf dem Bau zum Zahlenmenschen gewordenen US-Präsidenten dahinter ist unverändert schlicht. Deutschland hat 2014 auf dem Gipfel in Wales unterzeichnet, dass sich die Militärausgaben jedes Mitglieds binnen eines Jahrzehnts „in Richtung zwei Prozent“ des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts bewegen müssen.

Berlin dümpelt von 1,2 Prozent 2017 kommend zurzeit bei rund 1,3 Prozent. Wenn der sich in dieser Frage traditionell sträubende Koalitionspartner SPD mitspielen sollte, könnten laut von der Leyen bis 2024 rund 1,5 Prozent erreicht werden, sage und schreibe 50 Milliarden Euro. Eine Steigerung von mehr als 35 Prozent, die in Berlin viele schwindeln und Pazifisten gleich ihn Ohnmacht fallen lässt.

Für Donald Trump, der hinter allem und jedem Kräfte am Werk sieht, die sich auf Kosten Amerikas einen schlanken Fuß machen, sind das „Peanuts“. Von der Leyen braucht James Mattis also als wohlwollenden Übersetzer, der dem Präsidenten vor dem Gipfel die Erdnüsse überzeugend als Kokosnüsse in spe verkauft, aus denen bis zum Jahr 2030, wenn alles klappt, Melonen werden können.

Auf dem Weg dahin sollten Attacken aus dem Weißen Haus auf Deutschland doch bitte unterbleiben, findet von der Leyen. Schließlich seien „Kommentare vom Spielfeldrand nicht hilfreich sind für diejenigen, die auf dem Spielfeld stehen“. Hintergrund: Trump hatte erst vor einer Woche erneut gezündelt: „Deutschland zahlt (langsam) ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts an die Nato, während wir vier Prozent eines viel größeren Bruttoinlandsproduktes zahlen“, schrieb er auf Twitter. „Glaubt irgendjemand, dass das Sinn ergibt?“

Die Wirkung ihrer Vorhut-Mission scheint jedoch begrenzt zu sein. Auch wenn James Mattis öffentlich ausnahmslos Gutes über Deutschland und die Bundeswehr zu sagen wusste, die im Ewig-Konflikt Afghanistan als zweitgrößter Truppensteller wichtige Arbeit leiste und bei den Nato-Aktivitäten im Baltikum wertvolle Führungsaufgaben übernommen habe.

In entschieden kürzeren Begegnungen mit Außenminister Mike Pompeo (20 Minuten) und dem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton (45 Minuten), beide einflussreiche Zuflüsterer des Präsidenten, wurden die Bemühungen der Deutschen nicht mit Euphorie aufgenommen. Ihr Argument, dass Deutschlands Beitrag schon heute höher zu veranschlagen sei, wenn man den Nato-Dreiklang „cash, capabilities und contributions“ berücksichtige (also die reinen Zahlungen, den Aufwand für die Bereitstellung militärischer Fähigkeiten und die Kosten etwa für die Nato-Mission im afghanischen Mazar-i-Sharif), ging dort unter. „Der Präsident will zwei Prozent“, bekam die Ministerin hier zu hören.

Von der Leyen ist darum zurückhaltend, was den Erfolg ihrer mit Besuchen bei Kongressabgeordneten und einer Denkfabrik beendeten Mission angeht. Ausgenommen James Mattis. Hier steht ihr Werturteil fest: „Gut, dass wir ihn haben.“

