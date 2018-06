Pressestimmen zum Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer

„Wir schaffen das“ gilt als der geflügelte Satz von Angela Merkel in der Flüchtlingskrise. Der Satz wurde vielfach abgewandelt wieder aufgegriffen, wir zeigen wie. Eigentlich war es auch mehr als nur ein Satz. Wörtlich sagte Merkel in der Bundespressekonferenz am 31. August 2015: „Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das! Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden.“

Foto: imago stock&people / imago/IPON