Kippa-Prozess beginnt gegen 19-Jährigen in Berlin

Berlin. Rund zwei Monate nach der Attacke gegen einen Israeli mit Kippa in Berlin muss sich an diesem Dienstag ein 19-Jähriger vor Gericht verantworten. In dem Prozess am Amtsgericht Tiergarten in Berlin werden dem aus Syrien stammenden Angeklagten gefährliche Körperverletzung mit einem Gürtel und Beleidigung zur Last gelegt (Az.: 422Ls 32/18).

Der Angeklagte soll am 17. April einen Israeli sowie einen Deutsch-Marokkaner, der ebenfalls eine Kippa trug, antisemitisch beschimpft haben. Der junge Mann aus Israel wurde der Anklage zufolge mindestens zehn Mal mit einem Gürtel geschlagen und verletzt. Nach Angaben des Gerichts könnte das Urteil noch am Dienstag fallen.

Kanzlerin Merkel über Attacke bestürzt

Der Übergriff hatte bundesweit Empörung ausgelöst. Hochrangige Politiker bis hin zu Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigten sich betroffen. Der Israeli hatte den Angriff gefilmt und das Video ins Internet gestellt.

Der Fall wird ungewöhnlich schnell juristisch aufgearbeitet: Bereits einen Monat nach dem Angriff war Anklage erhoben worden. Der seit 2015 in Deutschland lebende 19-Jährige sitzt in U-Haft. Er stellte sich mit einem Anwalt den Behörden, nachdem ihn die Polizei identifiziert hatte.

Antisemitismus mehrheitlich von rechts

Im Jahr 2017 gab es laut Kriminalstatistik des Bundes 1504 antisemitische Straftaten in Deutschland, das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr und im Schnitt vier pro Tag. 94 Prozent der Taten werden demnach von Rechten begangen.

Seit Muslime 2017 bei einer Demonstration Israel-Flaggen verbrannten, war eine Diskussion um „importierten Antisemitismus“ durch Geflüchtete aus mehrheitlich muslimischen Ländern entbrannt. Auch die AfD heizte die Debatte an. Aktuelle Statistiken der Bundesregierung zu antisemitischen Straftaten lassen diesen Schluss nicht zu. (dpa/aba)



