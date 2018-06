Donald Trump schließt Deal mit Diktator Kim Jong Un

Er sei sehr stolz darauf, was am Dienstag geschehen sei, sagte Trump bei einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur.

Trump lädt Kim ins Weiße Haus ein Er sei sehr stolz darauf, was am Dienstag geschehen sei, sagte Trump bei einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur.

Singapur. US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un haben sich auf den Beginn einer Friedens- und Abrüstungsinitiative geeinigt . Darin bekennt sich Kim zu einer kompletten atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel. Im Gegenzug sichert Trump Sicherheitsgarantien zu.

"Der Prozess beginnt jetzt sehr schnell", sagte Trump am Dienstag in Singapur nach Unterzeichnung des Dokuments. "Da steckt sehr viel guter Willen von beiden Seiten drin." Die Übereinkunft werde zu weitreichenden Ergebnissen führen. (Alle Entwicklungen zum Treffen zwischen Trump und Kim können Sie hier im Live-Blog lesen .)

Das Treffen Trumps mit Kim verlief durchweg harmonisch. "Wir haben einen sehr intensiven halben Tag miteinander verbracht", sagte Trump. Gleich zu Anfang stand ein Foto-Termin mit freundlichem Lächeln, als der Präsident und der Diktator sich pünktlich um neun Uhr vor einer Reihe nordkoreanischer und amerikanischer Fahnen die Hand gegeben haben. Auch hier Harmonie: Beide Nationen haben die gleichen Landesfarben. Auf dem Bild leuchtet der gesamte Hintergrund blau, rot und weiß.

Gipfeltreffen in Singapur: Das ist der Moment, auf den alle gewartet haben. Das „Capella“ in Singapur, ein modernes Fünf-Sterne-Hotel in einem Haus aus britischen Kolonialzeiten, Ortszeit morgens um neun. Vor dem Eingang haben sie ein beeindruckendes Heer von Flaggen aufgestellt, alle in blau-weiß-rot. Sechs Mal das amerikanische Sternenbanner, sechs Mal die nordkoreanische Flagge mit dem Stern, genau abgezählt, schön nebeneinander. Davor ein roter Teppich. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Dann Auftritt Donald Trump von rechts, Kim Jong Un von links. Der US-Präsident im dunklen Anzug mit roter Krawatte, Nordkoreas Machthaber im seinem typischen Anzug mit Stehkragen, ganz in schwarz. Foto: Evan Vucci / dpa

Es ist ein historischer Handschlag, der an diesem 12. Juni 2018 passiert. Es ist das erste Treffen zwischen einem Machthaber Nordkoreas und einem amtierenden US-Präsidenten. Foto: Evan Vucci / dpa

Noch am 24. Mai hatte Donald Trump das Treffen abgesagt, seinen Kurs aber schnell wieder revidiert. Foto: Evan Vucci / dpa

Der Handschlag des Jahres: Kim, mit mutmaßlich 34 Jahren weniger als halb so alt wie Trump, ist zu hören, wie er sagt: „Schön Sie zu treffen, Herr Präsident“. Foto: Handout / Getty Images



Der 71-Jährige grinst zurück, greift dem anderen zwei Mal an die Schulter. So kann man zeigen, wer die Oberhoheit hat. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Und das ist dann der Beginn eines Gipfels, auf den jetzt drei Monate lang hingearbeitet wurde, mit viel Drama zwischendurch. Bis ins Details haben die Protokoll-Leute am Programm gefeilt: Flaggen, Sitzordnung, Essensfolge und so. Allein schon, bis feststand, dass das Treffen in Singapur stattfinden würde und dann auch der genaue Tagungsort: die Vergnügungsinsel Sentosa. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Es gab zum Auftakt freundliche Worte und Gesten. Aber ob ein erster Schritt in Richtung einer atomaren Abrüstung Nordkoreas gelingen kann, war völlig offen. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Erstes Gespräch in größerer Runde: An dem Treffen unter Leitung von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nahmen unter anderem die Außenminister beider Seiten teil. Foto: Evan Vucci / dpa

Mehr Händeschütteln, wenn man schon mal die Gelegenheit hat. Foto: Handout / Getty Images



Nie zuvor ist ein amtierender amerikanischer Präsident mit einem Führer des isolierten Landes zusammengetroffen. Das Treffen ist schon deswegen heftig umstritten, weil Kim sein Land diktatorisch regiert, massiv gegen Menschenrechte verstößt und nach Schätzungen der US-Regierung 80.000 bis 120.000 Menschen in teils schlimmen Verhältnissen in Arbeitslagern gefangen hält. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Den USA geht es auch darum, dass Pjöngjang seine Langstreckenraketen sowie jene Raketen mit kürzerer Reichweite beseitigt, die zwar nicht die USA, aber Südkorea oder Nachbarn wie Japan treffen Foto: Handout / Getty Images

Zum Auftakt machte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un deutlich, ein neues Kapitel in den angespannten Beziehungen zu den USA aufschlagen zu wollen. „Alte Praktiken und Vorurteile haben gegen uns gearbeitet. Aber wir haben sie alle überwunden. Und jetzt sind wir hier“, sagte Kim vor laufenden Kameras, als sie sich zu einer persönlichen Unterredung in der Bücherei des Hotels niederließen. Foto: Evan Vucci / dpa

„Ich fühle mich wirklich gut, wir werden ein gutes Gespräch haben“, sagte Trump. „Wir werden ein großartiges Verhältnis haben, kein Zweifel.“ Auch zeigte der US-Präsident in der ihm eigenen Art mit dem Daumen nach oben. „Wir werden ungemein erfolgreich sein.“ Foto: Evan Vucci / dpa

Kim Jong Un wich Fragen nach atomarer Abrüstung mehrfach aus. Beim Gang zu einem weiteren Gespräch reagierte Kim drei Mal nicht auf entsprechende Reporterfragen. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS



Den zweimaligen Zuruf „Werden Sie denuklearisieren?“ ignorierte er ebenso wie den anschließenden Zuruf „Herr Kim, werden Sie Ihre Atomwaffen aufgeben?“ Die Zukunft des nordkoreanischen Atomprogramms war ein der zentralen Fragen des Treffens. Mit dem Wort „Denuklearisierung“ ist im engeren Sinne atomare Abrüstung gemeint. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Trump und Kim einigten sich auf eine gemeinsame Vereinbarung. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Trump bezeichnete das Treffen mit Kim als Erfolg. Es sei besser gelaufen, als es jeder erwartet habe, sagte Trump am Dienstag in Singapur. „Es gab große Fortschritte - wirklich sehr positiv. Es ist besser gelaufen, als irgendjemand hätte erwarten können. Spitzenklasse.“ Foto: POOL / REUTERS

Über die Inhalte der Vereinbarung wurde zunächst nichts bekannt. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

„Viele Leute in der Welt werden dies für eine Art Fantasie halten, aus einem Science-Fiction-Film“, hatte Nordkoreas Machthaber Kim gesagt: Nicht nur Koreaner beobachteten das Treffen gebannt. Foto: TYRONE SIU / REUTERS



In Washington demonstrierten Menschen im Vorfeld des Gipfels vor dem Weißen Haus für Frieden. Foto: TOYA SARNO JORDAN / REUTERS

„Gespräche statt Krieg mit Nordkorea“, forderte dieser Demonstrant. Foto: TOYA SARNO JORDAN / REUTERS

Seit Tagen war die Spannung weltweit gestiegen, vor allem aber auch in Singapur: Karikaturen von US-Präsident Trump und des nordkoreanischen Machthabers Kim hingen vor einem Restaurant. Foto: Wong Maye-E / dpa

Das mexikanische Restaurant „Lucha Loco“ im Multi-Kulti-Viertel Chinatown in Singapur verkaufte diese Tacos. Sie wurden anlässlich des Gipfeltreffens kreiert. Foto: Wong Maye-E / dpa

Zwei Männer mit Humor verwirrten die Fußgänger in Singapur. Dennis Alan, Doppelgänger von US-Präsident Donald Trump, und Howard X, Doppelgänger des koreanischen Machthabers Kim Jong Un, spazierten durch die Stadt. Foto: Zubaidah Jalil / dpa



Diese Doppelgänger besichtigten den Stadtstaat Singapur schon ein paar Tage vor Ankunft der Regierungschefs. Foto: Wong Maye-E / dpa

Ein Schild wies vor dem Shangri-la Hotel auf Polizeikontrollen hin: Dort wohnte US-Präsident Trump mit seiner Delegation. Viele Straßen werden abgesperrt, etliche Wachposten werden aufgestellt. Foto: Wong Maye-E / dpa

Seoul in Südkorea: Menschen demonstrierten mit Kerzen und Friedenssymbolen für einen erfolgreichen Ausgang des USA-Nordkorea-Gipfeltreffens in Singapur. Sie hoffen auf Frieden mit dem Nachbarland. Foto: Lee Jin-Man / dpa

Der ehemalige US-Profi-Basketballer Dennis Rodman hatte angekündigt, dass er ebenfalls zum Gipfeltreffen in Singapur wolle. Er ist laut eigenen Angaben mit Kim Jong-un und Donald Trump befreundet. (Archivfoto) Foto: Kim Kwang Hyon / dpa

Singapur, Tag der Anreise von Trump und Kim: die Skyline des Bankenviertels. Foto: Wong Maye-E / dpa



Singapur, Insel Sentosa: In diesem Luxus-Resort trafen sich Donald Trump und Kim Jong Un am Dienstag. Foto: Capella Singapore / dpa

Singapur, Insel Sentosa: Golfer spielen auf dem Sentosa Golf-Parcours. Foto: Wallace Woon / dpa

Singapur am Tag der Anreise von Trump und Kim: Schwer bewaffnete Polizisten stehen vor dem St. Regis Hotel. Hier übernachtet der nordkoreanische Machthaber. Das Hotel von Donald Trump ist nicht weit entfernt. Foto: -- / dpa

Die Ankunft von Nordkoreas Machthaber: Kim Jong Un kam mit einer Air-China-Maschine. Foto: Terence Tan / dpa

Begrüßt wurde er am Sonntag am Flughafen von Vivian Balakrishnan, dem Außenminister Singapurs. Foto: Terence Tan / dpa



Am Sonntagabend landete auch die Präsidentenmaschine „Air Force One“ in Singapur. Foto: Evan Vucci / dpa

Auf seiner Fahrt zum Hotel winkte Donald Trump aus dem Auto. Foto: - / dpa



Gab es ein geheimes Treffen am Montag?

In Singapur hielten sich derweil Gerüchte, dass dies gar nicht das erste Treffen der beiden Staatsführer gewesen sei – das würde zumindest die Existenz eines unterschriftsreifen Dokuments erklären. Schon am Tag zuvor hätten Kim und Trump demnach heimlich abgeklärt, was sie der Weltöffentlichkeit am Dienstag präsentieren wollen. Tatsächlich waren genug schwarze, gepanzerte Limousinen durch Singapur gerollt, um so ein Arrangement zumindest möglich erscheinen zu lassen.

Das Fiasko um den G7-Gipfel in Kanada war in Singapur wieder komplett vergessen – im Vordergrund stand Trump, der Macher, das Unmögliche möglich macht. Kim, der mit 34 Jahren weniger als halb so alt ist wie der 71-jährige Trump, hat diesem bei der Ankunft am Konferenzort respektvoll den Vortritt gelassen, wie sich das in der koreanischen Kultur gehört. Seine Limousine fuhr genau sieben Minuten vor der des US-Präsidenten vor. Kim war entschlossen, dieses Treffen zum Erfolg zu machen.

Nordkoreas Medien bejubeln "geliebten Führer" Kim

Nordkoreas Medien haben auf Anweisung Kims bereits am Dienstag umfangreich über die Reise ihres "geliebten, respektierten Führers" berichtet – als wüsste dieser, dass ein erfolgreicher Abschluss bevorsteht. Noch nie ist einer der Machthaber des Landes offiziell so weit gereist. Die "Arbeiterzeitung" brachte auf der Titelseite eine lange Reihe von Farbbildern mit Kim beim Besuchsprogramm in der glitzernden Wirtschaftsmetropole Singapur mit Wolkenkratzern im Hintergrund. Es scheint fast, als ob Kims Atomprogramm nur das Mittel gewesen sei, um an diesen Punkt in seinem Leben zu kommen

In jedem Fall ist für Kim ist am Dienstag ein Traum in Erfüllung gegangen, den schon sein Vater hegte: auf der Weltbühne als mächtiger Herrscher ernst genommen zu werden. Er begegnet dem mächtigsten Mann der Welt auf Augenhöhe. Tatsächlich erhöhen die Fotos von den lächelnden Staatsmännern Kims politische Statur enorm. Gerade das wollten Regierungschefs der westlichen Bündnispartner eigentlich vermeiden, indem sie Nordkorea ausgegrenzt haben.

Trump hat verkrustete Situation aufgebrochen

Doch Trump hat, wie schon öfter, durch sein eigenwilliges Verhalten eine lange verkrustete Situation aufgebrochen. Schon im Wahlkampf hatte er dahergesagt, er sei zu einem Treffen mit Kim bereit. Schon das hat Händeringen und Kopfschütteln bei US-Diplomaten ausgelöst. Doch nur dieses Treffen, nur diese Respektbezeugung für den Außenseiter Kim, hat den Vertrag möglich gemacht.

Im weiteren Verlauf werden sich nun Unterhändler beider Seiten treffen, um die Übereinkunft der beiden Bosse mit Leben zu füllen. Bisher lief die Koordination zwischen den USA und Nordkorea als eine Art Geheimdiplomatie, unterbrochen von Überraschungsbesuchen von Sicherheitsberatern in den jeweiligen Hauptstädten. Ab jetzt können die Diplomaten mit dem Mandat ihrer Regierungschefs regulär verhandeln, um an Ende zu einem detaillierteren Dokument zu gelangen.

