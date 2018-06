Sigmar Gabriel setzt jetzt auf Wohnmobil statt Weltpolitik

Berlin. Da sitzt er. Im Garten der Parlamentarischen Gesellschaft, einem edlen Club für Politiker neben dem Reichstag, zwitschern die Vögel. Ein paar Bundeswehrsoldaten auf Besuch in der Hauptstadt schlendern über den Rasen, schauen zu Sigmar Gabriel herüber. Sie tuscheln, ist das nicht …?! Aber das wird bald weniger werden.

Jahrzehnte war er mächtig. Ministerpräsident, SPD-Chef, zuletzt Vizekanzler, Außenminister. Keine drei Monate ist das her. Jetzt klingelt in eineinhalb Stunden das Handy einmal. Nach neun Jahren ist er gerade aus der Top 10 der beliebtesten Politiker gefallen. Die Karawane zieht weiter.

Nahles warnte vor Gabriel im Außenministerium

Auf die Frage, wie stark der Phantomschmerz ist, geht Gabriel nur oberflächlich ein: "Es ist neu und anders. Und es macht Spaß." Nach abgeschlossenen Lebensabschnitten müsse man sich neu orientieren und nicht ständig über die Vergangenheit nachdenken. Die Sätze wirken wie ein Schutzpanzer.

Anfang Februar schmissen ihn Martin Schulz, Andrea Nahles und Olaf Scholz raus. Mit Schulz, über den er in der ersten Wut böse herzog, ist es wieder okay. Nahles hatte Schulz gewarnt, Gabriel das Außenministerium zu lassen: "Entweder du killst ihn oder er killt dich." Jetzt sind beide weg, Nahles hat als erste Frau in der SPD die ganze Macht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste sich die SPD neu organisieren. Der 1895 in Westpreußen geborene Kurt Ernst Carl Schumacher führte die Partei von 1946 bis 1952. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Nach dem Tod Kurt Schumachers 1952 übernahm der gebürtige Magdeburger Erich Ollenhauer das Amt des SPD-Vorsitzenden. Er war zugleich SPD-Fraktionschef im Bundestag. Beide Ämter hielt er bis zu seinem Tod 1963 . Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin Willy Brandt übernahm den Parteivorsitz 1964 und hielt das Amt bis 1987. Foto: imago/ Sven Simon / BM

Der gebürtige Hans-Jochen Vogel war SPD-Vorsitzender von 1987 bis 1991. Foto: imago stock&people

Björn Engholm führte die Sozialdemokraten von 1991 bis 1993. Er war der designierte Kanzlerkandidat seiner Partei, trat im Zuge der Barschel-Affäre aber von allen politischen Ämtern zurück. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel



Nach dem Rücktritt von Björn Engholm führte der spätere Bundespräsident Johannes Rau die SPD kommissarisch. Foto: Thomas Imo / imago/photothek

Bei einer Ur-Wahl 1993 sprach sich eine Mehrheit der SPD-Mitglieder für den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping. Er führte die Partei bis 1995. Foto: imago stock&people

Oskar Lafontaine war von 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender. Foto: imago/ Jürgen Eis / BM

Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder übernahm den SPD-Vorsitz 1999 und hielt das Amt bis 2004. Foto: imago stock&people

Franz Müntefering führte die SPD von 2004 bis 2005. Er verzichtete 2005 auf eine erneute Kandidatur. Foto: imago/ Rainer Unkel / BM



Nach Münteferings Rückzug wurde Matthias Platzeck im November 2005 zum Vorsitzenden gewählt. Nach zwei Hörstürzen in den Wochen darauf trat er im April 2006 aus gesundheitlichen Gründen zurück. Foto: imago/ Michael Schöne / BM

Kurt Beck übernahm zunächst kommissarisch und wurde dann auf einem Sonderparteitag bestätigt. 2008 erklärte er seinen Rücktritt, nachdem durch Indiskretionen bekannt geworden war, dass Frank-Walter Steinmeier die SPD als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl 2009 führen sollte. Foto: imago stock&people

Franz Müntefering stand von Becks Rücktritt 2008 bis zum schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2009 zum zweiten Mal an der Parteispitze. Foto: imago/ Rainer Unkel / BM

Mit einem Zeitraum von 2009 bis 2017 war Sigmar Gabriel einer der langjährigsten Vorsitzenden der sozialdemokratischen Partei. Foto: imago stock&people

Nachdem Gabriel am 24. Januar 2017 auf die Kanzlerkandidatur verzichtet hatte und sich für Martin Schulz als Spitzenkandidaten und SPD-Vorsitzenden ausgesprochen hatte, war der Weg frei für Schulz. Seit der Wahl bei einem außerordentlichen Parteitag im März steht er an der Parteispitze. Foto: Emmanuele Contini / imago/ZUMA Press



In der Parteiführung sind sie froh, dass sie ihn los sind

Gabriel bestellt sich noch eine Tasse Kaffee. Er spricht leise, aber intensiv. Man könnte das sofort live im Fernsehen übertragen. Trump, Handelskrieg, Italien, Bamf ("Die Mitarbeiter werden zu Sündenböcken gemacht") – es gibt sehr wenige Politiker, die die großen Fragen in eine Nussschale packen können. Über die SPD wollte er eigentlich nicht reden. Aber wie soll das gehen? No way.

Der Mann war fast acht Jahre Vorsitzender. Er richtete die SPD nach dem Absturz 2009 wieder auf, überzeugte 2013 die Mitglieder im Alleingang von der GroKo. Machte Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten. In der Parteiführung um Nahles und Scholz sind sie froh, dass sie ihn los sind. Durch die Bank sagen Spitzengenossen, endlich werde offen miteinander geredet, Teamgeist statt Basta-Mentalität.

"Vogelschiss"-Debatte war viel zu schnell beendet

An der Parteibasis sieht das anders aus. Gabriel bekommt viele Einladungen von Ortsvereinen. Die Existenzkrise seiner SPD lässt ihn natürlich nicht kalt. "Es ist schon dramatisch, wie viele weiße Flecken wir als Volkspartei auf den Landkarten haben", sagt er nachdenklich. "Sie müssen hin zu den Menschen, mit denen reden und die überzeugen, dass das ein gutes und starkes Land ist und Nationalismus und menschenfeindliche Propaganda nicht weiterhelfen. Ich finde, das ist für einen ehemaligen Parteivorsitzenden schon eine lohnende Tätigkeit."

Sigmar Gabriel war lange Vorsitzender der SPD und mehrfach Minister in Bundesregierungen. Wir zeigen Stationen seines Wegs in Bildern. Zuletzt war er Außenminister. Foto: Britta Pedersen / dpa

Einen Streit mit Parteikollege Martin Schulz trug Sigmar Gabriel öffentlich aus. Zu seinem Ausscheiden aus dem Ministeramt und dem Weg ins Private zitierte Gabriel gegenüber unserer Redaktion seine Tochter: „Du musst nicht traurig sein, Papa, jetzt hast Du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht.“ Foto: Kay Nietfeld / dpa

Sigmar Gabriel bei seinem Sprung in die Spitzenpolitik: Am 15. Dezember 1999 wurde der gebürtige Goslarer als Ministerpräsident Niedersachsens vereidigt. Schon 1977 war er als 18-Jähriger in die SPD eingetreten. Nach einigen Jahren in der Kommunalpolitik zog Gabriel 1990 in den Landtag ein. Foto: REUTERS / Peter Mueller / REUTERS

Gratulation und Unterstützung gab es besonders von Genosse Gerhard Schröder. Foto: REUTERS / Christian Charisius / REUTERS

Gabriel war damals der dritte Ministerpräsident in einer Legislaturperiode. Zuvor hatten Gerhard Schröder und Gerhard Glogowski das Amt niederlegen müssen. Schröder wegen seines Wechsels ins Kanzleramt, Glogowski wegen des Vorwurfs, er habe sich durch seine Stellung materielle Vorteile verschafft. Foto: imago / imago stock&people



„Klar für Sigmar“ sollte Niedersachsen auch 2003 sein, zumindest nach Vorstellung der SPD. Allerdings setzte es bei der Landtagswahl in diesem Jahr eine schallende Ohrfeige: minus 14,5 Prozent, während die CDU mit Spitzenkandidat Christian Wulff über zwölf Prozent zulegte und die Wahl gewann. Foto: imago / imago stock&people

Von 2003 bis 2005 war Gabriel stellvertretender Vorsitzender der SPD in Niedersachsen und Chef des SPD-Bezirks Braunschweig. Und er hatte noch genug Zeit, um sich als Partei-Beauftragter für Popkultur und Popdiskurs einspannen zu lassen. Spitzname: Siggi Pop. Foto: imago / imago stock&people

2005 stand für Gabriel dann der Umzug nach Berlin an. Er war erstmals zur Bundestagswahl angetreten und gewann das Direktmandat seines Wahlkreises mit 52,3 Prozent der Erststimmen. Auch bei den Wahlen 2009 und 2013 holte er das Mandat. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berief ihn in der großen Koalition zum Chef des Umweltministeriums, Bundestagspräsident Norbert Lammert (rechts) vereidigte ihn am 22. November. Foto: imago / imago stock&people

In seiner Zeit als Umweltminister nahm Gabriel nicht nur Hybrid-Autos unter die Lupe, wie hier im Juni 2008 mit dem damaligen VW-Boss Martin Winterkorn – er setzte sich auch auf anderen Wegen für die Energiewende ein und forcierte den Atomausstieg. Foto: imago stock&people

Am 13. November 2009 wurde Gabriel auf dem Bundesparteitag in Dresden zum SPD-Vorsitzenden gewählt. 94,2 Prozent der Delegierten stimmten damals für ihn. Foto: imago stock&people



Sigmar Gabriel beim Bierchen mit der damaligen NRW-Vizechefin Hannelore Kraft beim Politischen Aschermittwoch der SPD im Jahr 2010. In den folgenden Jahren wurde Gabriels Rückhalt in der Partei langsam, aber sicher immer kleiner. Beim Bundesparteitag 2011 vereinte er 91,6 Prozent der Stimmen auf sich, 2013 waren es nur noch 83,6 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2013 ging Peer Steinbrück als Spitzenkandidat der SPD ins Rennen. Foto: imago stock&people

Nach dem Desaster für die FDP bei der Bundestagswahl 2013 wurde die SPD wieder Koalitionspartner der Union. Gabriel ist seitdem Vize-Kanzler und war bis Januar 2017 Wirtschaftsminister. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

2015 äußerte Gabriel, dass er bei der Bundestagswahl „natürlich“ Kanzlerkandidat werden wolle. Das hat sich geändert. Am 24. Januar 2017 bestätigter er seinen Verzicht auf die SPD-Kanzlerkandidatur und legte auch den SPD-Vorsitz nieder. Foto: AMIR COHEN / REUTERS

Mit dem Wechsel von Frank-Walter Steinmeier ins Bundespräsidentenamt wurde Gabriel für die restliche Legislaturperiode Außenminister der Koalition. Dieses Foto zeigt ihn während seiner Rede am 21. September 2017 bei der 72. UN-Vollversammlung in New York (USA). Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Gabriel im Gespräch mit Flüchtlingskindern im Flüchtlingslager „Hasansham U3“ bei Baschika, unweit von Mossul. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Gabriel und der ehemalige US-Aussenminister Henry Kissinger im August 2017 in Kent (USA). Foto: Inga Kjer / imago/photothek



Sein Vater war ein eingefleischter Nazi. Gabriel litt als Kind furchtbar darunter, bevor er nach langem Sorgerechtsstreit endlich zur Mutter durfte. Der Aufstieg der AfD, die Flüchtlingskrise, die etwas in der Gesellschaft ins Rutschen gebracht hat, das alles bewegt und beunruhigt ihn. Schlimm sei, dass die Debatte nach den "Vogelschiss"-Äußerungen von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland über die Nazizeit nach zwei Tagen weg gewesen sei.

Gabriel warnte bereits 2015 vor Flüchtlingsproblemen

"Die Behauptung, man dürfe der AfD nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, die halte ich für falsch. Die wollen die Grenzen dauerhaft verschieben und setzen auf Gewöhnung. Auschwitz als Vogelschiss der deutschen Geschichte zu bezeichnen, daran will ich mich nicht gewöhnen. Gauland und seine Anhänger stehen außerhalb unserer Gesellschaft. Es sind Brandstifter im Gewand der Biedermänner." Gabriel warnte 2015 als einer der ersten, dass mit den Flüchtlingen viele Probleme ins Land kommen. Traumatisierte Jugendliche mit Gewalterfahrung, Analphabeten und auch Kriminelle. Seine Genossen wollten nicht auf ihn hören.

Harte Töne von Nahles erfüllen ihn mit Genugtuung

Gabriels Idee eines großen Solidarpaktes, um Einheimischen die Angst vor Benachteiligungen zu nehmen, verlief im Sand. "Dafür habe ich viel Kritik gerade auch in meiner eigenen Partei einstecken müssen, weil die Stimmung damals eine relativ unpolitische und naive war. Dort liegen unsere eigentlichen Fehler."

Aber ist Gabriel da nicht ein wenig selbstgerecht? Saß er anfangs nicht mit einem "Refugees-Welcome"-Sticker auf der Regierungsbank? Dass seine Erzrivalin Nahles härtere Töne anschlägt ("Wir können nicht alle aufnehmen"), erfüllt ihn jedenfalls mit Genugtuung. "Ich freue mich, dass die Parteivorsitzende der SPD mittlerweile einen wesentlich unideologischeren Zugang zu dem Thema hat. Das war nicht immer so."

Die Digitalisierung eröffnet der SPD Möglichkeiten

Nahles sitzt an diesem Montag mit der Parteispitze zusammen, um von Experten zu hören, warum die SPD bei der Wahl auf 20 Prozent abstürzte und wie ein Neuanfang gelingen kann. Gabriel sagt nur ein Stichwort: Digitalisierung. "Die Sozialdemokratie ist mit der ersten industriellen Revolution groß geworden. Welche Haltung hat die Partei zur vierten industriellen Revolution?"

Die Reform der SPD dürfe sich nicht "in liberalen und in Teilen Eliten-bezogenen Diskursen" erschöpfen. "Sonst ergeht es uns so wie den Demokraten in den USA. Wer sich um den Arbeiter im Rust Belt nicht kümmert, den wird der Hipster in Kalifornien auch nicht retten." Die Digitalisierung biete Beschäftigten neue Freiheitsspielräume: "Das auszubauen und nicht defensiv zu sagen, wir brauchen ein solidarisches Grundeinkommen, einige arbeiten 70 Stunden, andere gar nicht und bekommen dafür 1500 Euro, das ist fast schon ein euphorisierendes Thema", glaubt er.

Gabriel zieht in den Verwaltungsrat von Siemens Alstom

Und was euphorisiert einen Sigmar Gabriel, der vielleicht das Zeug zum Kanzler hatte, sich aber zu oft selbst im Weg stand, außer Politik? "Ich habe genug um die Ohren und bin ja auch Bundestagsabgeordneter. Es ist nicht so, dass ich Arbeitsmangel habe." In Bonn hält er Vorlesungen, bald auch an der Elite-Uni Harvard in den USA.

Im nächsten Jahr zieht er in den Verwaltungsrat des neuen deutsch-französischen Eisenbahnriesen Siemens Alstom ein. Vorwürfe, er lasse sich als Ex-Wirtschaftsminister als Lobbyist einspannen, hält er für "abenteuerlichen Unsinn": "Wenn ich Lobbyist sein sollte, dann für die fast 6000 Arbeitsplätze bei Siemens und Alstom in meiner Heimatregion."

Drei Wochen Urlaub mit dem Wohnmobil in Schweden

Aber erst einmal ist Sommer. Bevor Marie, die mittlere von drei Töchtern, in die Schule kommt, fährt die Familie, Ehefrau Anke ist in Goslar Zahnärztin, drei Wochen mit dem Wohnmobil durch Schweden. Angeln, Elche gucken, Köttbullar essen. Keine Politik? Nicht ganz. Ein Schwede wird zur Reisegruppe Gabriel stoßen. Stefan Löfven, der Ministerpräsident, ein Freund. Die Genossen werden viel zu erzählen haben und auf einer großen Frage herumkauen: Wie ist Europas Sozialdemokratie zu retten?

