Nordkorea-USA: Kim und Trump zu Gipfeltreffen angereist

Kim zu Gipfel mit Trump in Singapur eingetroffen Am Dienstag will sich der nordkoreanische Machthaber mit US-Präsident Trump in Singapur treffen.

Singapur. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist am Sonntag zu seinem historischen Treffen mit Donald Trump in Singapur eingetroffen. Am Abend (Ortszeit) landete auch der US-Präsident in dem Stadtstaat. Bereits aus dem Flugzeug heraus hatte sich Trump optimistisch zu dem Ausgang des Treffens gezeigt.

"Wir haben die Möglichkeit, ein wahrlich wundervolles Resultat zu erzielen für Nordkorea und die Welt", schrieb Trump auf Twitter. "Ich habe das Gefühl, dass diese einmalige Chance nicht vergeudet wird." Es ist das erste Mal seit der Gründung Nordkoreas 1948, dass ein amtierender US-Präsident mit einem Machthaber des kommunistischen Landes zusammentrifft.

Kim: "Singapurs Rolle wird in die Geschichte eingehen"

Das Gipfeltreffen soll am Dienstag um 9 Uhr (Ortszeit) beginnen. Kim wolle am selben Tag um 14 Uhr wieder abreisen, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Kim Jong Un sagte nach seiner Ankunft: "Singapurs Rolle wird in die Geschichte eingehen, wenn der Gipfel mit Trump ein Erfolg wird."

Kim und Trump werden sich auf der Insel Sentosa begegnen. Der US-Präsident will das abgeschottete kommunistische Regime Nordkoreas dazu bewegen, vollständig atomar abzurüsten. Trump hatte sogar eine Friedenserklärung ins Gespräch gebracht. Kim Jong Un hofft hingegen auf internationale Anerkennung und wirtschaftliche Unterstützung.

Singapur übernimmt Rolle des Gastgebers

Kurz nach der Landung auf dem internationalen Flughafen am Sonntag kam Kim Jong Un bereits mit dem Regierungschef des südostasiatischen Stadtstaats zusammen, Lee Hsien Loong. Bei dem Treffen mit Lee bedankte sich Kim dafür, dass Singapur die Rolle des Gastgebers übernommen hat. Weiter sagte er: "Die ganze Welt schaut auf diesen historischen Gipfel zwischen Kim Jong Un und den Vereinigten Staaten von Amerika."

Für Kim Jong Un ist es die bislang weiteste Auslandsreise seit der Machtübernahme 2011. Begleitet wird er von einer großen Delegation. Singapur, das einst der siebtwichtigste Handelspartner Nordkoreas war, setzte seine Handelsbeziehungen nach den nordkoreanischen Atom- und Raketentests im vergangenen Jahr aus.

Konflikte in den Monaten vor dem Gipfeltreffen

. Begleitet wird Trump in Singapur unter anderem von US-Außenminister Mike Pompeo, dem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton und dem Stabschef im Präsidialamt, John Kelly.

In den Monaten vor dem Treffen hatten sich Trump und Kim nicht nur einen verbalen Schlagabtausch geliefert, sie hatten einander auch mit Zerstörung gedroht. In seiner Neujahrsansprache erklärte Kim dann, die Entwicklung des Atomprogrammes sei abgeschlossen, Nordkorea konzentriere sich nun auf seine wirtschaftliche Entwicklung.

Nach Kontakten zwischen beiden koreanischen Staaten schlug Kim Trump ein Treffen vor, und der US-Präsident sagte zu. Als Kim erbost auf Äußerungen eines Trump-Beraters reagierte, sagte Trump die Begegnung kurzerhand wieder ab, nur um wenig später doch wieder zuzusagen. (rtr/dpa)

