Themar: Neonazis greifen Journalisten bei Festival an

Themar. Beim Neonazi-Festival im südthüringischen Themar ist ein Journalist angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei ein 33 Jahre alter Festival-Besucher am späten Freitagabend zum Presse-Bereich auf dem Veranstaltungsgelände gekommen und habe einem 27 Jahre alten Journalisten ins Gesicht geschlagen.

Angaben zum Motiv des Täters oder den Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei am Samstagmorgen nicht machen. Einer Sprecherin zufolge ist die Identität des mutmaßlichen Täters bekannt. Der Journalist sei leicht verletzt worden. Ermittlungen wegen Körperverletzung liefen.

Polizei ermittelt wegen Zeigen des Hitlergrußes

Bereits Ende April hatte es in Thüringen einen Überfall von mutmaßlichen Rechtsextremisten auf zwei freie Journalisten gegeben. Die Täter sollen die Kamera- und Fotoausrüstung der Reporter gestohlen und die Journalisten leicht verletzt haben. Hintergrund sollen Film- und Fotoaufnahmen gewesen sein, die die Reporter im Eichsfeld von dem Grundstück des Thüringer NPD-Landeschefs Thorsten Heise angefertigt haben sollen. Heise ist auch stellvertretender Bundesvorsitzender der NPD und war Veranstalter eines Rechtsrock-Festivals im sächsischen Ostritz.

Nach dem ersten Konzerttag des Neonazi-Festivals in Themar ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben unter anderem in 16 Fällen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. In den meisten Fällen gehe es dabei um Tätowierungen, in fünf Fällen um das Zeigen des Hitlergrußes, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag sagte.

Verfassungsschutz rechnet mit 1500 Menschen beim Festival

Ihren Angaben zufolge waren Freitagnacht mehr als 1000 Besucher auf dem Festival. Auch Samstagmorgen reisten demnach noch Teilnehmer an. Aus Sicht der Polizei sei der erste Tag des Rechtsrock-Festivals weitgehend friedlich verlaufen. Der Thüringer Verfassungsschutz rechnet mit 1500 Teilnehmern bei dem Festival.

Einwohner und Lokalpolitiker hatten ach Gegenaktionen und Proteste gegen die Besucher angekündigt. So forderte das Bündnis Thüringer Bürger auf, die Aktion "Kein Bett für Nazis" zu unterstützen. Die Stadt wehrt sich schon seit Jahren gegen das Festival, das auch der Verfassungsschutz beobachtet. (sth/dpa)



