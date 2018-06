Österreichs Regierung weist Imame aus und schließt Moscheen

Wien. Die österreichische Regierung hat am Freitagmorgen "Entscheidungen im Kampf gegen den politischen Islam" angekündigt. Demnach sollen insgesamt 60 Imame ausgewiesen werden, sieben Moscheen müssen per Bescheid ihren Betrieb einstellen. Dies berichtet die Tageszeitung "Der Standard".

"Parallelgesellschaften, politischer Islam und Radikalisierungstendenzen haben in unserem Land keinen Platz", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag in Wien. "Wir stehen erst am Anfang", meinte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ).

Als Begründung für die drastischen Maßnahmen der Regierung aus Konservativer ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ wird in dem Bericht der Verstoß gegen die verbotene Auslandsfinanzierung der Moscheen sowie der Verstoß gegen "positive Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und Staat" angegeben. Geschlossen werden soll demnach unter anderem eine Moschee der rechtsextremen "Grauen Wölfe" in Wien. (W.B./dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.