Sie werden verdächtigt, Mitglieder der Terrormiliz IS zu sein: Die Polizei hat vier Männer in NRW und Bayern festgenommen.

Terrorverdacht Vier mutmaßliche IS-Terroristen in Deutschland festgenommen

Berlin. Spezialeinsatzkommandos der Polizei haben am Dienstag vier mutmaßliche IS-Terroristen in Dortmund, Bottrop und im bayerischen Landkreis Amberg-Sulzbach festgenommen. Wie der Generalbundesanwalt mitteilt, seien die Männer dringend verdächtig, die Jahre 2013 bis 2015 als Mitglieder der Terrormiliz IS im Irak verbracht zu haben.

Alle festgenommenen sind Iraker. Gegen sie lagen Haftbefehle vor. Mohammed Rafea Yaseen Y., 27 Jahre alt, besteht laut Generalstaatsanwaltschaft der dringende Tatverdacht der Beihilfe zum Mord und zu Kriegsverbrechen sowie des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Bei Anschlägen Menschen getötet

Y. soll als IS-Mitglied in seinem irakischen Heimatort Al-Rutba unter anderem Sprengsätze gebaut und an Anschlägen beteiligt gewesen zu sein, bei denen Zivilisten, irakische Soldaten und Polizisten und US-Soldaten getötet wurden. Der 27-Jährige soll außerdem Massenhinrichtungen abgesichert haben, bei der Mitglieder des "Islamischen Staates" Kinder, Frauen und Männer ermordeten.

Dem Verdächtigen Hasan Sabbar Khazaal K. (26) wirft der Generalbundesanwalt vor, für den IS Propagandamaterial hergestellt und verbreitet zu haben. K. soll Hinrichtungen, Bestrafungsaktionen und Einsätze des "IS" gefilmt zu haben. Mitglieder der Terrormiliz zwangen die Bevölkerung in Al-Rutba, sich diese Videos anzuschauen.

2015 aus dem Irak nach Deutschland gereist

Muqatil Ahmed Osman A. (28) und Jamer Amer Jawad A.-A. (29) sollen nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft eine viermonatige militärische Ausbildung in Al-Rutba absolviert haben. Muqatil Ahmed Osman A. habe im Irak an Kampfhandlungen des IS teilgenommen.

Laut Generalbundesanwalt haben die vier Männer Mitte 2015 den Irak verlassen und sind kurze Zeit später in das Bundesgebiet eingereist. Sie wurden am Mittwoch und Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der ihnen die Haftbefehle eröffnet und den Vollzug von Untersuchungshaft angeordnet hat.

