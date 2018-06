Wladimir Putin droht der Ukraine für den Fall von "Provokationen"

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin droht der Ukraine, falls sie während der Fußball-WM militärische Angriffe auf Separatistenstellungen im Osten des Landes versuchen sollte.

"Ich hoffe, dass es nicht zu solchen Provokationen kommt", sagte Putin am Donnerstag in Moskau bei seiner jährlichen TV-Fragestunde. "Wenn das passiert, wird es, so sehe ich das, sehr schwere Folgen für die ganze ukrainische Staatlichkeit haben."

Die Frage bei der weitgehend inszenierten Show stellte ihm der Schriftsteller Sachar Prilepin, der als Freiwilliger auf Seiten der von Russland organisierten Separatisten kämpft. In dem Konflikt sind seit 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet worden.

Der russische Präsident Wladimir Putin begibt sich mutig am Seligersee in Svetlitsa (Russland) in der Nähe des Nilow-Klosters in ein Eisloch. Heute sind in Russland wieder Hunderttausende Menschen im Eiswasser untergetaucht, um das kirchliche Fest der Taufe Jesu zu feiern. Foto: Alexei Druzhinin / dpa

Mit einem Schaffellmantel und passenden Stiefeln geht es für den Präsidenten am Morgen in Richtung Eisbad. Foto: Alexei Druzhinin / dpa

Mit nackter gestählter Brust bekreuzigt sich Putin im Eiswasser. Foto: Alexei Druzhinin / dpa

Und auch dieser Herr nimmt an dem traditionellem Eisbad bei einer ungefähren Außentemperatur von minus 40 Grad Celsius teil. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Mit dem Sprung in Teiche, Flüsse oder eigens aufgestellte Becken erinnern Gläubige zum orthodoxen Dreikönigstag (Epiphanias) am 19. Januar an die Taufe Jesu. Dieser Gläubige nutzt die ukrainische Flagge als Segel, um in Kiew (Ukraine) ins Wasser zu springen. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS



Priester führen durch die Zeremonie. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Russisch-orthodoxe Gläubige waschen sich bei den traditionellen Eisbädern symbolisch von ihren Sünden rein. Das von Geistlichen gesegnete Wasser soll Geist und Seele läutern. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Der 19. Januar ist einer der höchsten Feiertage der russisch-orthodoxen Kirche. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Die niedrigen Temperaturen halten augenscheinlich nicht von dem Ritual ab. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

Die Eisbäder haben vielerorts die Form eines Kreuzes. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS



Das Eisbad gehört zu den beliebtesten und zugleich extremsten orthodoxen Traditionen. Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Schnell raus aus dem eisigen Wasser – denken sich wohl diese drei Frauen in Kiew. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

An diesen Tagen im Januar wird es für gewöhnlich immer frostiger. Der extreme Temperatursturz wird auch „Epiphanias-Frost“ genannt. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Im russischen Novosibirsk geht es für diesen jungen Mann nur mit Schlappen und Badehose ins eisige Wasser. Foto: Ilnar Salakhiev / dpa

Ein russischer orthodoxer Gläubiger bekreuzigt sich. Foto: Dmitri Lovetsky / dpa



Starke Szenerie auch im russischen Tyarlevo. Foto: Dmitri Lovetsky / dpa

Vor dem Spektakel war Eishacken angesagt. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS



Waffenstillstand in Ukraine hält nicht

Offiziell gilt ein Waffenstillstand, der aber von beiden Seiten verletzt wird. Gerade im Mai hatte es verstärkten gegenseitigen Artilleriebeschuss gegeben.

Die Außenminister aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine werden am kommenden Montag (11.6.) in Berlin einen neuen Versuch machen, den Stillstand bei der Konfliktlösung zu überwinden. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wird vom 14. Juni bis 15. Juli ausgetragen. (dpa)





© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.