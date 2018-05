Bericht: Irland stimmt wohl für Ende des Abtreibungsverbots

Dublin. Laut einem irischen Medienbericht scheinen sich die Gegner des bisherigen Abtreibungsverbots bei einem Referendum durchgesetzt zu haben. Laut einer Nachwahlbefragung (Exit Poll) im Auftrag der "Irish Times" stimmten 68 Prozent der Wähler für die Abschaffung des Verbots. 32 Prozent hätten sich demnach für die Beibehaltung des strikten Verbots ausgesprochen. Die komplette Auszählung findet am Samstag statt.

Die Wählerbefragung fand an 160 Standorten statt und es wurden 4000 Wähler nach ihrer Entscheidung befragt. Durchgeführt wurde die Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos.

Beim Referendum über eine Streichung des strikten Abtreibungsverbots in der irischen Verfassung hatte sich bereits am Nachmittag eine hohe Beteiligung ab. Das berichtete die öffentlich-rechtliche irische Rundfunkanstalt RTÉ am Freitag.

Iren stimmen über Abtreibungen ab Dabei geht es um einen Zusatzartikel der Verfassung, der einen Schwangerschaftsabbruch verbietet. Iren stimmen über Abtreibungen ab

Irlands Regierung setzte sich für Streichung des Abtreibungsverbots ein

Die Regierung von Premierminister Leo Varadkar rief die etwa 3,2 Millionen Wahlberechtigten dazu auf, für die Streichung des achten Verfassungszusatz zu stimmen und damit den Weg für eine liberalere Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch freizumachen. "Es ist ein großes Ja von mir", schrieb er auf Twitter nach der Stimmabgabe.

Im katholisch geprägten Irland gilt eines der strengsten Abtreibungsverbote in der Europäischen Union. Wer dagegen verstößt, kann mit bis zu 14 Jahren Gefängnis bestraft werden. Selbst nach einer Vergewaltigung ist in Irland ein Schwangerschaftsabbruch untersagt.

Kritiker: Abtreibung in Irland faktisch unmöglich

Per Verfassungszusatz von 1983 sind ungeborene Kinder genauso in ihrem Recht auf Leben geschützt wie ihre Mütter. Das macht Kritikern zufolge Abtreibungen in dem Land faktisch unmöglich. Durch das Referendum soll dem Parlament die Möglichkeit gegeben werden, Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche zu legalisieren. In Meinungsumfragen lagen die Befürworter einer Gesetzeslockerung zuletzt knapp vorne. Zehntausende im Ausland lebender Iren sollen Berichten zufolge für das Referendum in ihre Heimat gereist sein.

Der UN-Menschenrechtsausschuss hatte das Abtreibungsverbot 2016 als Verstoß gegen internationale Menschenrechtsvereinbarungen kritisiert und die irische Regierung aufgefordert, es zu überarbeiten. Lesen Sie hier, wie die Abtreibung in Deutschland und anderen europäischen Ländern geregelt ist . (ac/dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.