Studie: Kita-Pflicht kein Mittel für benachteiligte Kinder

Berlin. Eine bundesweite Kita-Pflicht wäre das falsche Mittel, um Kinder aus benachteiligten Elternhäusern zum Kita-Besuch zu bewegen: Das ist das zentrale Ergebnis einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die unserer Redaktion vorab vorlag.

"Unsere Untersuchungen sprechen nicht dafür, dass eine Kita-Pflicht geeignet wäre, gezielt sozio-ökonomisch benachteiligte Kinder zu fördern", so Studienautorin C. Katharina Spieß, Bildungsforscherin am DIW. "Denn die Gruppe der Nicht-Kita-Kinder ist sehr heterogen." Um benachteiligte Kinder gezielt zu fördern, sei es sinnvoller, beispielsweise Kinder mit Sprachschwierigkeiten verpflichtend an einer Sprachförderung teilnehmen zu lassen - wie es mancherorts bereits der Fall ist.