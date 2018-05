Zuckersteuer: Ernährungsministerin Julia Klöckner ist dagegen

In Deutschland kann sich jeder für wenig Geld gesund ernähren, meint Ernährungsministerin Klöckner. Viele Ärzte sehen das aber anders.

Zuckerhaltige Getränke: Verbraucherschützer wie Foodwatch sagen, Getränkeherstellter sind mit daran schuld, dass wir Deutsche so dick und krank sind.

Berlin. Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) stellt sich gegen die Forderung eines Ärzte-Bündnisses nach einer Zuckersteuer , wie sie im April in Großbritannien eingeführt worden ist. "Eine ausgewogene Ernährung ist keine Frage des Geldbeutels", sagte sie der "Bild am Sonntag". "Eine Zuckersteuer klingt vielleicht gut, ob das aber die Fehl- und Überernährung verhindert, ist zu bezweifeln."

Ein Bündnis aus mehr als 2000 Ärzten, darunter Eckart von Hirschhausen, sowie Fachorganisationen und Krankenkassen hatte Mitte der Woche an die Bundesregierung appelliert, eine Zuckersteuer, verständlichere Kennzeichnungen, Werbeverbote und Standards für die Schul- und Kitaverpflegung einzuführen.

Nur mit solchen Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor ungesunder Ernährung könnten auch bildungsferne Schichten erreicht werden, hieß es.

Einnahmen aus Zuckersteuer nutzen, um Obst und Gemüse billiger zu machen?

Eckart von Hirschhausen, Arzt und Kabarettist, hält Zucker für besonders schädlich.

Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Die Einführung einer Steuer auf gesüßte Getränke könne ein Anreiz für Hersteller sein, den Zuckergehalt zu senken, so das Argument des Bündnisses. Die Einnahmen daraus ermöglichten es, Obst und Gemüse billiger zu machen.

Durch eine Strafsteuer würden nicht alle gesund, sagt hingegen Klöckner: "Vielmehr müssen wir den Lebensstil und die Gesamtkalorienzahl in den Blick nehmen." Als Beispiel nannte sie der "Bild am Sonntag" eine "bessere Ernährungsbildung von der Kita an, theoretisch wie praktisch".

Aufklärung allein reiche nicht, hatte dagegen das Bündnis betont. "Wir haben einfach keine Geduld mehr", hatte der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVJK), Thomas Fischbach, über die gemeinsame Initiative gesagt. Ärzte sähen, dass die Gesundheit der Menschen in Deutschland drastisch leide .

Eckart von Hirschhausen. Zucker ein hat Suchtpotenzial

Klöckner gab sich überzeugt, dass es möglich ist, sich günstig gesund zu ernähren. "Eine ausgewogene Ernährung ist keine Frage des Geldbeutels." Fertigprodukte seien im Vergleich zu Rohwaren oft teurer. "Wer mit frischen Lebensmitteln selbst kocht, kann sich gesund und durchaus günstig ernähren", sagte die Ministerin der Zeitung. "Mein Eindruck ist, dass viel mehr in die Kücheneinrichtungen investiert wird als in die Nahrungsmittel, die darin zubereitet werden."

Gegen die Folgeerkrankungen ungesunder Ernährung gebe es keine Tablette und keine OP, hatte der Arzt und TV-Moderator Eckart von Hirschhausen am Mittwoch betont. Vorbeugen lasse sich am besten mit Bildung und staatlicher Lenkung.

Er wundere sich, warum man Deutschland bei dem Thema "so einen Eiertanz" mache – zumal Zucker ein gewisses Suchtpotenzial habe. Er rechne damit, dass es einen ähnlichen Verlauf geben werde wie bei der Einführung des Rauchverbots in Kneipen und Restaurants vor Jahren. Nach anfänglichem Aufschrei vermisse dort inzwischen niemand den Qualm. (dpa/nsa)



