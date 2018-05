Schüler: Zahl wächst bis 2030 um 278.000

Mehr Geburten, mehr Zuwanderer: Die Zahl der Schüler in Deutschland wird in den nächsten Jahren steigen – entgegen früherer Prognosen.

Die Zahl der Schüler in Deutschland wird wieder steigen.

Berlin. Die Zahl der Schüler in Deutschland wird nach einer neuen offiziellen Prognose bis 2030 um 278.000 auf 11,2 Millionen steigen. Das seien über zwei Prozent mehr als 2016, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) anlässlich ihrer neuen Vorausberechnung am Freitag in Berlin mitteilte.

"Entgegen der letzten Vorausberechnung der Schüler- und Absolventenzahlen vom Mai 2013 rechnen wir deutschlandweit mit deutlich mehr Schülerinnen und Schülern bis 2030", sagte der KMK-Präsident, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Gründe seien die gestiegenen Geburtenzahlen und die hohe Zahl der Zuwanderer. (dpa)

