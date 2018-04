Donald Trump: Pornostar Stormy Daniels klagt erneut gegen US-Präsidenten

Geboren wurde Trump am 14. Juni 1946 in New York als viertes von fünf Kindern der Eheleute Frederick und Mary Trump. Donald war schon als Junge selbstbewusst und nicht leicht zu zähmen. So schickten ihn die Eltern mit 13 auf ein Internat, die New York Military Academy in Cornwall-on-Hudson.

Foto: CHRIS KEANE / REUTERS