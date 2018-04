Gera: Wird Dieter Laudenbach der erste AfD-Bürgermeister?

Potsdam/Gera. AfD-Kandidaten in Brandenburg und Thüringen sind bei den Kommunalwahlen an diesem Sonntag in die Stichwahlen gekommen und könnten erstmals einen Landrats- und einen Oberbürgermeister-Posten erobern.

In Gera hat AfD-Kandidat Dieter Laudenbach Aussichten auf das Oberbürgermeisteramt in Thüringens drittgrößter Stadt. Darüber entscheidet eine Stichwahl mit dem parteilosen Julian Vonarb.

Gute Chancen für thüringischen Kandidaten

Laudenbach hat gute Chancen auf das Amt. Vor zwei Wochen erreichte er 21,3 Prozent. Die AfD in Thüringen wird von Björn Höcke geführt und gehört zum rechten Flügel der Partei. Gegen 21 Uhr soll das Wahlergebnis feststehen.

Umgang mit AfD bestimmt erste Sitzung im Bundestag Der AFD-Abgeordnete Baumann warf den Parlamentariern vor, seiner Fraktion durch Tricks die Ehre der Sitzungseröffnung versagt zu haben. Bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten scheiterte der AfD-Kandidat Glaser. Umgang mit AfD bestimmt erste Sitzung im Bundestag

Auch in Brandenburg sieht sich die AfD im Aufwind. Die Rechtspopulisten waren bei den insgesamt sechs Landratswahlen am vergangenen Sonntag in vier Kreisen angetreten. Dort hatte sie zwischen 10,7 Prozent im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und 28,9 Prozent im Landkreis Spree-Neiße erzielt. In Spree-Neiße kommt es am 6. Mai zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Harald Altekrüger (CDU) und dem AfD-Kandidaten Steffen Kubitzki. (dpa)

