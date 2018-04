Kanzlerin Angela Merkel auf Mission im Weißen Haus bei Donald Trump

Berlin/Washington. Für Angela Merkel verkörperten die USA stets einen Sehnsuchtsort. In der DDR sozialisiert, waren die Vereinigten Staaten für sie ein Hort der Freiheit. Eine vierwöchige Kalifornien-Reise mit ihrem Ehemann Joachim Sauer vier Jahre nach dem Mauerfall im November 1989 habe ihr Bild der freiheitlichen Nation vertieft, erzählte sie einmal. Das transatlantische Bündnis sei trotz aller Meinungsverschiedenheiten ein "großer Schatz, den ich auch hegen und pflegen möchte", betonte die CDU-Chefin dann vergangene Woche.

Auch ihr Umfeld wird nicht müde, Merkel kurz vor ihrem zweiten Besuch bei US-Präsident Donald Trump als überzeugte Transatlantikerin darzustellen. Egal, wer im Weißen Haus das Sagen habe. Merkel hat während ihrer Amtszeit auch schon einige US-Präsidenten erlebt. Mit US-Präsident George W. Bush kam sie hervorragend aus.

"Wir Europäer müssen unser Schicksal in die eigene Hand nehmen"

Höchste Ehren: US-Präsident Barack Obama überreicht Angela Merkel im Juni 2011 die Freiheitsmedaille im Rosengarten des Weißen Hauses.

Aus Barack Obama wurde nach anfänglichem Misstrauen auf Merkels Seite am Ende ein enger Verbündeter. Obama verlieh ihr 2011 die Freiheitsmedaille, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der USA, und bezeichnete die Deutsche als Freundin.

Mit dem Einzug von Trump ins Weiße Haus änderte sich allerdings die Einschätzung der Kanzlerin. "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück weit vorbei, und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen", sagte sie 2017 in einem bayerischen Bierzelt, nachdem sie Trump, sein Auftreten und seine Agenda bei ihrem ersten Besuch im März 2017 in Washington und beim G7-Treffen im Mai auf Sizilien erleben durfte.

Trump hat seinen Worten Taten folgen lassen

Der erste Besuch bei Trump verlief in der Tat holprig. Als sie zum Kennenlerntermin im Oval Office vor dem Kamin saß, verweigerte ihr der US-Präsident den obligatorischen Handschlag vor den Kameras, die Atmosphäre nach dem ersten Kennenlernen blieb frostig und steif.

Angela Merkel am Weißen Haus in Washington: Die Bundeskanzlerin traf am 17. März 2017 US-Präsident Donald Trump zum ersten Mal persönlich. Foto: Pablo Martinez Monsivais / dpa

Als Merkels gepanzerter Wagen vor dem West Wing vorfuhr, begrüßte Trump die Kanzlerin. Foto: Pablo Martinez Monsivais / dpa

Bei dieser Gelegenheit reichte der US-Präsident der Kanzlerin noch die Hand. Foto: Pablo Martinez Monsivais / dpa

Dass er das im Oval Office nicht tat, sorgte für viel Aufregung in den Medien. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Nach einem kurzen Gespräch unter vier Augen wurden die Fotografen und Kameraleute ins Zentrum der Macht gelassen, um Bilder in die Welt zu schicken. Als die beiden Regierungschefs mit „Handshake, Handshake“-Rufen gebeten wurden, noch ein weiteres – und eigentlich übliches – Motiv zu liefern, reagierte Trump nicht. Foto: Evan Vucci / dpa



In Videos ist zu hören, wie die Kanzlerin den Präsidenten fragt, ob er noch einmal die Hände schütteln wolle: Auch darauf reagierte Trump nicht. Foto: Evan Vucci / dpa

Ein angestrengter Moment, der sowohl in den traditionellen als auch in den sozialen Medien viel kommentiert wurde. Foto: Michael Kappeler / dpa

Anschließend das Roundtable-Gespräch: Merkel und Trump trafen mit ihren Delegationen zu Gesprächen zusammen. Neben den Politikern waren Manager großer Unternehmen dabei – und Trumps Tochter Ivanka. Foto: Michael Kappeler / dpa

Als der Präsident das Wort ergriff, dankte er erst seiner Tochter für die Organisation des Treffens und dann der Bundeskanzlerin für ihr Kommen. Foto: Michael Kappeler / dpa

Die erste gemeinsame Pressekonferenz von Angela Merkel und Donald Trump im prächtigen East Room. Foto: Pablo Martinez Monsivais / dpa



Themen waren unter anderem das Bekenntnis zur Nato, der Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“, aber auch Flüchtlingspolitik. Foto: Michael Kappeler / dpa

Merkel hob die Notwendigkeit eines fairen Handels zwischen Deutschland und den USA hervor. In beiden Volkswirtschaften stecke großes Potenzial, beide Seiten müssten gewinnen können. Die Globalisierung solle offen gestaltet werden, forderte Merkel. Sie machte deutlich, dass Freizügigkeit gerade auch für die deutsche Wirtschaft wichtig sei. Foto: Pablo Martinez Monsivais / dpa

Trump sagte, er erwarte „großartige Handelsbeziehungen mit Deutschland“. Er betonte: „Wir wollen Fairness, keine Siege.“ Foto: JIM_BOURG / REUTERS

Trump wies den Eindruck zurück, er setze auf Abschottung. „Wir sind ein sehr starkes Land, vielleicht bald auf einem Level, das es noch nie gegeben hat“. Dennoch sei er als US-Präsident ein Handelsmann und in keinerlei Hinsicht ein Isolationist. Foto: Michael Kappeler / dpa

Eine deutsche Journalistin sprach Trump auf sein angespanntes Verhältnis zu kritisch berichtenden Medien an. Trump gab keine Antwort. Foto: Evan Vucci / dpa



Merkel sagte Trump zu, die deutschen Verteidigungsausgaben weiter zu erhöhen. Deutschland habe sich auf das Nato-Ziel verpflichtet, bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär auszugeben. „Wir werden auch weiter in diese Richtung arbeiten.“ Foto: Evan Vucci / dpa

Nicht nur Journalisten besuchten die Pressekonferenz der beiden Regierungschefs, auch Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner, ein Berater des Präsidenten, waren dabei. Foto: JIM_BOURG / REUTERS

Einen leicht ungläubigen Blick erntete Trump, als er auf eine Frage nach seinen Überwachungsvorwürfen antwortete. Ein Journalist wollte wissen, ob er weiter an seiner nicht belegten Behauptung festhalte, Präsident Obama habe seine Telefone abgehört. Trump sagte in Anspielung auf die Überwachung von Merkels Handy durch US-Geheimdienste, da habe er wohl etwas gemeinsam mit der Kanzlerin. Der feine Unterschied: Obama gab 2013 zu, dass Merkels Handy überwacht worden war und entschuldigte sich. Für Trumps Behauptungen gibt es keine Beweise. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Nach dem Affront im Oval Office beendete Trump die Pressekonferenz mit einem Handschlag. Foto: JIM_BOURG / REUTERS

Dann gingen Merkel und Trump zu einem gemeinsamen Essen. Foto: JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Auch wenn es diesmal zum Handschlag kommen dürfte, die Gesprächsagenda ist noch unerfreulicher als damals. Trump hat seinen Worten im zurückliegenden Jahr Taten folgen lassen. Einige Beobachter befürchten, dass die USA kurz davor stehen, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen und einen Handelskrieg mit der EU auszurufen.

EU hat kein einheitliches Verhandlungsziel

Am Dienstag läuft eine Ausnahmeregelung für die EU aus. Ob sie verlängert wird? "Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen ", formulierte ein Regierungsvertreter am Donnerstag kurz vor Merkels Abflug nach Washington. Erwartungsmanagement vonseiten der Bundesregierung oder eine realistische Einschätzung?

Wildschwein in Trinwillershagen bei Stralsund: US-Präsident George W. Bush im Juli 2006 beim Grillfest der Kanzlerin.

Hört man sich in Berlin um, heißt es etwa, die EU habe sich auf kein einheitliches Verhandlungsziel einigen können. Auch verärgere das mit Russland vorangetriebene Gas-Projekt North Stream 2 die Amerikaner. Kann die Kanzlerin in den 150 Minuten mit Trump die Stimmung drehen? Sie will es zumindest versuchen.

Trumps Wirtschaftsberater sorgt für Hoffnungsschimmer

Das Wichtigste sei, dass mit Trump trotz aller Meinungsverschiedenheiten weiter in guter Atmosphäre gesprochen werden könne, heißt es in Merkels Umfeld. Der Präsident werde von ihr auf jeden Fall ein Eintreten für Freihandel und gegen Protektionismus hören.

Aus Washington kam immerhin ein Hoffnungsschimmer. Unmittelbar vor dem Besuch Merkels am Freitag in der US-Hauptstadt deutete die amerikanische Regierung eine mögliche Entspannung beim Streitthema Strafzölle für Stahl und Aluminium an.

Merkel hat für die Frage von Zöllen kein Verhandlungsmandat

Larry Kudlow, Wirtschaftsberater von Trump, sagte am Donnerstagmorgen dem TV-Sender CNBC, dass die am 1. Mai auslaufende Befreiung von Aufschlägen für Stahl- und Aluminiumproduzenten aus Ländern der EU eventuell verlängert werden könnte, wenn die Gemeinschaft im Gegenzug "Zugeständnisse" etwa bei Zöllen auf Auto-Importe mache, sprich: US-Autos billiger auf den europäischen Markt lasse.

Gelöste Stimmung: Angela Merkel und der frühere US-Präsident Bill Clinton bei der Verleihung des Medien-Preises „Osgar“ im Juni 2008 in Leipzig.

Auch andere Handelshemmnisse müssten weichen. Kudlow nannte keine Details. Trump persönlich und sein zuständiger Wirtschaftsminister Wilbur Ross haben sich bisher noch nicht zum Thema geäußert. Merkel hat allerdings für die Frage von Zöllen kein Verhandlungsmandat. Zuständig ist allein EU-Kommissarin Malmström.

Merkel entgleisten am Ende die Gesichtszüge

Die Erwartungen im politischen Washington vor Merkels Besuch waren eher gedämpft. "Der Präsident ist nicht wirklich ein Fan von ihr, und umgekehrt ist das wohl ähnlich", unterstreichen amerikanische Europa-Kenner der Denkfabrik Brookings. Kleine Gesten seien darum atmosphärisch wichtig, soll die Blitz-Visite nicht wie im vergangenen März von störenden Bildern und Fernseh-Sequenzen überschattet werden.

Bei der Presse-Konferenz, als Trump sich von deutschen, nicht von amerikanischen Journalisten unangenehme Fragen gefallen lassen musste, entgleisten Merkel am Ende kurz die Gesichtszüge, als Trump einen verunglückten Witz machte.

Kumpel-Gesten zwischen Trump und Frankreichs Präsident Macron

Tenor: Er und sie hätten bei allen Meinungsverschiedenheiten doch auch etwas gemeinsam. Beide seien von Vorgänger-Präsident Obama abgehört worden. Der Auftaktbesuch Merkels bei Trump blieb auch darum als steif und angespannt in Erinnerung.

Macron auf Staatsbesuch bei Trump Die Zoll-Auseinandersetzungen dürften ein wichtiges Thema sein - hier geht es laut Experten nicht zuletzt um deutsche Interessen. Macron auf Staatsbesuch bei Trump

In der amerikanischen Öffentlichkeit, die sich gerade erst von drei Tagen medialer Dauerberieselung mit Kumpel-Gesten zwischen Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erholt, spielte der auf knapp drei Stunden begrenzte Merkel-Besuch am Donnerstag keine Rolle. Selbst Fox News, der Lieblingssender des Präsidenten, griff das Thema nicht auf. Dort hatte Trump am Morgen eine Live-Telefonschalte bekommen und sich ungefiltert über Gott und die Welt auslassen dürfen. Auf Merkel kam er nicht.

